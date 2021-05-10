Марк Шагал: интересные факты из жизни "летящего" художника

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Уникальный русский и французский художник еврейского происхождения. Он один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
Он единственный в мире художник, чьими витражами украшены соборы почти всех конфессий. Синагоги, католические костелы, лютеранские храмы и прочие, установленные в Израиле, Америке, Европе.
"С возрастом я всё более ясно ощущаю… как смешно то, что не имеет собственного смысла, собственной души, то, что не пронизано любовью."
Специально по заказу Шарля де Голля Шагал выполнил оформление плафона Гранд-Опера, а еще через два года написал два панно Нью-Йоркскому Метрополитен-Опера.
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"Вместилище эмоций — вот что такое художник"
Марк Шагал считается одним из зачинщиков сексуальной революции в живописи. Уже в 1909 году на его полотне была изображена обнаженная женщина. Натурщицей стала Тэя Брахман, которая пожалела художника, у которого не было денег на профессиональных натурщиц. Позже Тэя стала первой любовью художника.
"Когда человек беден, то он не знает слова "призвание", а просто берется за первую попавшуюся работу."
Когда у Шагала было плохое настроение он рисовал либо цветы, либо библейские сюжеты. К слову, цветы продавались в разы лучше, что очень расстраивало живописца.
"В нашей жизни есть одна-единственная краска, как и на палитре художника, придающая смысл жизни и искусству. Это краска любви."
В 1973 году в Ницце был открыт музей, который назвали "Библейское Послание". Он был украшен за счет работ художника и разместили его в том здании, которое задумал Шагал. Через некоторое время музей был удостоен статуса национального.
"Война уничтожила не только культурные и материальные ценности, но и присущий нам гуманизм"
Интересно, что после Ника Лоуренса и Пабло Пикассо Шагал самый популярный художник у воров картин.
"Если порой нам грустно, то это оттого, что мы часто отдаем предпочтение разуму, а не сердцу, где только и можно найти правильные цвета - цвета Любви."
Марк Шагал скончался 28 марта 1985 года, когда поднимался на лифте. В целом, это может значить, что художник умер в полете. Именно это ему и предсказала цыганка в юности.
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Борис Пастернак - великий писатель.
Владимир Буковский - великий поэт.
Тут вспомнил еще двух великих портных:
их хорошо описал Ханс Кристиан Андерсен в своей сказке
«Новое платье короля».
Из той же братии, которая работать не хочет, а лавры "великого"
снискать уж очень хочется...
Ну этих-то хотя бы понять можно,
а как понять тех, кто восторженно подвывают, прекрасно понимая, что -
король-то ГОЛЫЙ!!!
Ахринеть! Оказывается, до шагала обнаженки не существовало? Чему же меня учили на истории искусств?
Может наоборот, еврейский художник российского и французского гражданства?
Гениально!
Это вам не какой нибудь Айвазовский....