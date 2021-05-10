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Марк Шагал: интересные факты из жизни "летящего" художника

Марк Шагал: интересные факты из жизни "летящего" художника (8 фото)

Автор:
10 мая 2021 17:41
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   жизнь   интересное   искусство   картины   факты   художники   
1639
8
Уникальный русский и французский художник еврейского происхождения. Он один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
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Метки: живопись   жизнь   интересное   искусство   картины   факты   художники   
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19k
Альберт 3 часа назад
Шагал и Малевич - великие художники.
Борис Пастернак - великий писатель.
Владимир Буковский - великий поэт.

Тут вспомнил еще двух великих портных:
их хорошо описал Ханс Кристиан Андерсен в своей сказке
«Новое платье короля».

Из той же братии, которая работать не хочет, а лавры "великого"
снискать уж очень хочется...

Ну этих-то хотя бы понять можно,
а как понять тех, кто восторженно подвывают, прекрасно понимая, что -
король-то ГОЛЫЙ!!!
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2k
neutrino Полчаса назад
Тут так все восхищались фрицем с рожей в пирстинге, который вдруг поёт "Любимый город". За перепост песен которого в России дают срок! А вот еврей Шагал полностью обсерен с головы до ног "не антисемитами". Конечно не за то, что он еврей - просто за дело.
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8k
Вася 2 часа назад
главное оказаться в нужное время в нужном месте
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36
vova old 2 часа назад
никогда не понимал, даже специально в музее смотрэл на эти картины в натурале ,но не понял Хотя в том же музее были картины гораздо лучше но и гораздо хуже . вообще из искусства Мне нравятся гиперреализм
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−186
xxlist 3 часа назад
И что несет этот художник? я сам - все по *зде, могу и не такое нарисовать. Но детям это зачем? Я тупой, понятно, не понимаю. Шагал понял. Ок. Марк 2 - помню хорошая тачка, Марк Шагал хз, не помню.
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189
Лучший Друг 3 часа назад
Марк Шагал считается одним из зачинщиков сексуальной революции в живописи. Уже в 1909 году на его полотне была изображена обнаженная женщина

Ахринеть! Оказывается, до шагала обнаженки не существовало? Чему же меня учили на истории искусств?
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189
Лучший Друг Алексей 2 часа назад
А как возмущены древние египтяне, греки и римляне...
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189
Лучший Друг 3 часа назад
Уникальный русский и французский художник еврейского происхождения

Может наоборот, еврейский художник российского и французского гражданства?
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11k
Великий Кормчий 3 часа назад
Есть люди, которые к искусству подходили проще...за бабло (фамилии говорящие)...
Гениально!
Это вам не какой нибудь Айвазовский....

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189
Лучший Друг Великий Кормчий 3 часа назад
Вы, наверное, ещё и пикассо знаете....
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7k
Sapsan 4 часа назад
марк шагал, тадж махал, стивен сигал
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−186
xxlist 4 часа назад
Как нащупать эту жилу? Вот ведь... И ипотеку закрыть и алименты и старт дать детям.... планов громадье. Где она?
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Он художник, он так видит. В современном искусстве главное - любовь, а не умение рисовать. Любовь к денежным знакам со многими нулями.
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41k
parallax 4 часа назад
Мой племянник в свои 10 лет лучше рисовал.
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