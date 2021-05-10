Марк Шагал: интересные факты из жизни "летящего" художника

Марк Шагал считается одним из зачинщиков сексуальной революции в живописи. Уже в 1909 году на его полотне была изображена обнаженная женщина. Натурщицей стала Тэя Брахман, которая пожалела художника, у которого не было денег на профессиональных натурщиц. Позже Тэя стала первой любовью художника.