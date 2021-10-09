Наши в Голливуде: российские актёры, которых знают и на родине, и за рубежом

Они много снимаются в отечественном кино и успели заслужить любовь отечественного зрителя, однако и за границей эти актёры появились в нескольких популярных проектах наравне со звёздами мирового масштаба...
Юрий Колокольников
Московский актёр даже не подозревал, что снимется в самом популярном телесериале современности. Однажды Юрий пришёл на кастинг совершенно другого фильма, но его заметил агент по подбору актёров и предложил роль вождя теннов Стира в «Игре престолов». После этого Колокольников работал во многих зарубежных проектах, снялся в эпизоде «Перевозчика: Наследие» и «Хантер Киллера», а одним из последних громких фильмов с его участием стал «Довод» Кристофера Нолана.
Юлия Снигирь
Путь российской актрисы в Голливуде начался с боевика «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», где Юлия появилась вместе с Брюсом Уиллисом. Затем Снигирь получила главную роль в триллере «Отмороженные». А в прошлом году актриса снялась у знаменитого итальянского режиссёра Паоло Соррентино в сериале «Новый папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях.
Данила Козловский
Впервые Данила Козловский появился в Голливуде в образе обаятельного кровопийцы — сыграл главную роль в «Академии вампиров» Марка Уотерса. Картина в прокате провалилась, зато российского красавца пригласили стать лицом модного дома Chanel — вместе с актрисой Кирой Найтли он снялся в нескольких рекламных роликах. Популярность за рубежом Даниле принесла роль Вещего Олега в сериале «Викинги», а закрепил успех криминальный сериал «МакМафия», где вместе с Козловским сыграла целая плеяда российских звёзд — Алексей Серебряков, Мария Шукшина, Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Машкова, Елена Лядова, Софья Лебедева, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова может похвастаться несколькими ролями в крупных голливудских проектах. Российская актриса появилась в эпизоде детектива «Шпион, выйди вон!», а затем получила главную роль в фантастическом боевике «Росомаха: Бессмертный», где сыграла колоритную злодейку Гадюку. Роль предназначалась американской звезде Джессике Билл, но в последний момент та отказалась от съёмок, и Светлана с успехом её заменила. Партнёром Ходченковой стал австралийский актёр Хью Джекман, с которым ей даже посчастливилось сыграть несколько романтических сцен. После этого россиянку пригласили на главную роль в фильм ужасов «Кровавая Леди Батори», где Светлана предстала в образе кровожадной графини.
Константин Хабенский
В фильмографии Константина Хабенского можно найти сразу несколько голливудских блокбастеров. Ещё в 2008 году режиссёр Тимур Бекмамбетов пригласил его на роль наёмного убийцы в боевике «Особо опасен». Роль оказалась не слишком примечательной: герой довольно быстро погиб на экране, зато перед смертью ему делала искусственное дыхание сама Анджелина Джоли. После этого Хабенский сыграл в ленте «Шпион, выйди вон!», где кроме Светланы Ходченковой его партнёрами стали Гари Олдман, Колин Фёрт, Том Харди и Бенедикт Камбербэтч. Затем российский актёр появился в фильме ужасов «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли и в триллере «Чёрное море» с Джудом Лоу.
Дина Корзун
Дина Корзун не только работала за рубежом, но и стала обладательницей нескольких международных кинонаград. В 2000 году её утвердили на главную роль в фильм Павла Павликовского «Последнее прибежище», который снимался по заказу британского телеканала BBC. За работу в этом фильме Корзун признали лучшей актрисой на фестивалях в Испании и в Греции. Вскоре Дину пригласили на главную роль в американском фильме «Сорок оттенков грусти» — картина завоевала главную награду на Международном кинофестивале «Сандэнс». Затем Корзун снялась во французской шпионской ленте «Афера Фаревелл» и в американо-французской фантастической трагикомедии «Замёрзшие души». А последний на сегодняшний день проект с участием актрисы — популярный британский криминальный сериал «Острые козырьки», где россиянка сыграла Великую Герцогиню Изабеллу.
Владимир Машков
Одним из самых успешных российских актёров в мировой киноидустрии стал Владимир Машков. В 2000 году он уехал на съёмки в Голливуд и всего за один год успел сыграть несколько заметных ролей: русского киллера в драме «Танцы в «Голубой игуане», эмигранта из Восточной Европы в триллере «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, Фрэнка Гудвина в драме «Американская рапсодия» со Скарлетт Йоханссон, югославского снайпера в боевике «В тылу врага» с Оуэном Уилсоном. В то же время Машков появился в образе миллионера в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего «Давай сделаем это по-быстрому» совместного производства Великобритании, Германии, России и Франции. Ну а особую популярность за границей ему принесла роль офицера российских спецслужб Анатолия Сидорова в боевике «Миссия невыполнима: Протокол фантом» с Томом Крузом.
Источник:
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