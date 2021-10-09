Наши в Голливуде: российские актёры, которых знают и на родине, и за рубежом

Одним из самых успешных российских актёров в мировой киноидустрии стал Владимир Машков. В 2000 году он уехал на съёмки в Голливуд и всего за один год успел сыграть несколько заметных ролей: русского киллера в драме «Танцы в «Голубой игуане», эмигранта из Восточной Европы в триллере «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, Фрэнка Гудвина в драме «Американская рапсодия» со Скарлетт Йоханссон, югославского снайпера в боевике «В тылу врага» с Оуэном Уилсоном. В то же время Машков появился в образе миллионера в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего «Давай сделаем это по-быстрому» совместного производства Великобритании, Германии, России и Франции. Ну а особую популярность за границей ему принесла роль офицера российских спецслужб Анатолия Сидорова в боевике «Миссия невыполнима: Протокол фантом» с Томом Крузом.