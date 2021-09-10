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50 лучших советских фильмов

50 лучших советских фильмов (51 фото)

Автор:
10 сентября 2021 07:30
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подорка   роль   советские фильмы   фильм   
327
51

Советское кино – родное, теплое, «ламповое». Картины, на которых многие из нас выросли, ленты, заложившие фундамент отечественного кинематографа.


Блестящие актеры и выдающиеся режиссеры, рассказы о подвигах и эмоциональные мелодрамы, фантастика и притчи: все это в нашей новой энциклопедии кино, описывающей пятьдесят лучших советских фильмов. Надеемся, что рейтинг поможет вам в выборе того, какой фильм стоит пересмотреть сегодня вечером – а, быть может, и позволит ознакомиться с упущенными шедеврами.

50 лучших советских фильмов

50. Любовь и голуби (1984)

Жесткая режиссура Владимира Меньшова, канонические роли Александра Михайлова, Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко: эта история о том, как Вася пытался покинуть родную деревню, увлекшись городской дамой, разошлась на миллионы цитат и стала настоящей классикой. «А если это любовь, Надя?» «Кака любовь?!» «Така любовь!» – пересматривать ленту можно бесконечно много раз.

50 лучших советских фильмов

49. Мой друг Иван Лапшин (1984)

Многоплановое полотно, замаскированное под описание рядовых будней начальника провинциального УгРо. В преломлении восприятия Алексея Германа это жизнеописание преломляется и мощной любовной историей, и рассказом о мужской дружбе, и лихо закрученным детективом. Роли Андрея Болтнева и Андрея Миронова выглядят безукоризненно, а атмосфера картины погружает в минувшую эпоху.

50 лучших советских фильмов

48. Тени забытых предков (1964)

Восхитительный эпос – размашистое, колоритное произведение, предлагающее шквал эмоций во время просмотра и шторм в финале. Два гуцульских рода (Палийчуки и Гутенюки) давно враждуют; беда в том, что Иван и Маричка полюбили друг друга, будучи по «разные стороны баррикад». Эта версия «Ромео и Джульетты», растянутая на значительный промежуток времени, сражает наповал, как своей манерой съемки, так и настоящим оголенным нервом повествования.

50 лучших советских фильмов

47. Волга-волга (1938)

Поэтичное довоенное кино – образцовая режиссура Григория Александрова, блестящие образы героев (сыгранные Игорем Ильинским и Любовью Орловой). Начальник управления кустарной промышленности Бывалов готовит ко всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности – в итоге, несмотря на скепсис, в Москву по Волге отправляются аж два коллектива. Высеченные в граните фразы и вся гамма чувств прилагаются.

50 лучших советских фильмов

46. Невероятные приключения итальянцев в России (1973)

«Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова и вправду выглядят невероятно – как по числу шуток в минуту экранного времени, так и обилием твистов, от которых голова идет кругом. Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Нинетто Даволи в поисках состояния, спрятанного в Ленинграде «под львом», зайдут в такие дебри, что к развязке можно животы сорвать от смеха.

50 лучших советских фильмов

45. Александр Невский (1938)

Признанный шедевром «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна в 2020 году кажется настоящим памятником, монументом. Сражение на льду Чудского озера будоражит кровь, рубленые образы героев просятся на плотна художников, а общий посыл картины будет актуален вечно.

50 лучших советских фильмов

44. Родник для жаждущих (1965)

Гиперреалистичное кино от Юрия Ильенко – философская притча о старике, который передумал умирать после того, как к нему приехали сыновья. Аллегория, под завязку наполненная потаенными смыслами, сверкает, словно ограненный бриллиант – каждая сцена из «Родника для жаждущих» достойна полнометражного продолжения.

50 лучших советских фильмов

43. Андрей Рублев (1966)

Признанный во всем мире «Андрей Рублев» Андрея Тарковского – не только и не сколько драма о жизни великого иконописца. Как всегда, в творчестве маэстро на первый план выходит не сама смутная эпоха и не ее ужасы (коих, впрочем, предостаточно), но раскрывается духовный мир центрального персонажа и поднимаются сложнейшие вопросы о природе нашего Бытия.

50 лучших советских фильмов

42. Я шагаю по Москве (1963)

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелия с Никитой Михалковым и Галиной Польских – цепочка связанных событий, которые (словно падающая лента домино) выглядят магически. История о монтажнике Володе, который оказывается вовлечен в простые, вроде бы, дела и заботы, подкупает своей искренностью и пронзительностью.

50 лучших советских фильмов

41. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)

Отшлифованная до блеска комедия: продолжение приключений Шурика и троицы (Труса, Балбеса и Бывалого) стало не классикой, и даже не культом, а настоящим культурным явлением. Время практически не тронуло ленту – любой жест или фраза в ней выглядят все столь же уморительно. «Как по нотам» — это именно об этой картине.

50 лучших советских фильмов

40. Белый Бим Черное ухо (1977)

«Белый Бим Черное ухо» Станислава Ростоцкого – история на все времена. Бережная экранизация одноименной повести Гавриила Троепольского, рассказывающей о пожилом писателе и сеттере Биме может растрогать даже самые черствые сердца. Добавить к этому просто нечего.

50 лучших советских фильмов

39. Война и мир (1966)

Масштаб «Войны и мира» от Сергея Бондарчука ошеломляет, а грандиозность замысла ошарашивает. Вряд ли кто-либо другой мог снять экранизацию романа Льва Толстого столь же тщательно и подробно – этот шестичасовой эпик, на производство которого ушли рекордные для 1966 года $29 млн., до сих пор служит ориентиром для потомков. Как по части проработки персонажей, так и по богатству батальных сцен.

50 лучших советских фильмов

38. Листопад (1966)

Первая и, вероятно, лучшая лента Отара Иоселиани. Яркое солнце, винодельческое ремесло; элегантность замысла «Листопада» достойна аплодисментов, а его медитативное повествование – оваций. Приз на Каннском кинофестивале был получен вполне заслуженно.

50 лучших советских фильмов

37. Афоня (1975)

Идеальный пример развития персонажа – конечно же, история сантехника Афанасия Борщова. Леонид Куравлев абсолютно органичен в этой роли, а постановка Георгия Данелия вновь хватает звезды с неба. Как по части идеальной слитности повествования, так и по объемности всех образов этого восхитительного в своем аскетизме полотна.

50 лучших советских фильмов

36. Золотой теленок (1968)

Лучшая экранизация Ильфа и Петрова – «Золотой теленок» Михаила Швейцера. Вряд ли в 1968 г. можно было представить иных кандидатов на роли известных персонажей, чем Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Зиновий Гердт и Евгений Евстигнеев – но, главное, что в этой картине необычайно точно подхвачена атмосфера и стиль оригинального литературного произведения. Остап Бендер – ну просто, как живой!

50 лучших советских фильмов

35. Белорусский вокзал (1971)

Бьющий наотмашь и нисколько не щадящий зрителя «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова – настоящее путешествие по волнам страшной памяти. Встреча героев на похоронах товарища в 1945 году превращается в эпитафию мужеству и декомпозицию важнейших человеческих качеств: взаимовыручки и готовности пожертвовать.

50 лучших советских фильмов

34. В бой идут одни «старики» (1973)

Идеальный рассказ о «поющей» дивизии лейтенанта Титаренко и его подопечных. Не слишком резвый старт картины позволяет буквально сжиться с персонажами, эндшпиль картины же вызывает мурашки по коже и позволяет буквально прочувствовать ужасы войны.

50 лучших советских фильмов

33. Весна на Заречной улице (1956)

Виртуозная мелодрама Марлена Хуциева – крутой сталевар добивается учительницу вечерней школы, получает отказ и попадает в настоящие сети Купидона. Один из лучших лирических фильмов, снятых в СССР, в котором идеально выстроены как арки персонажей, так и переданы всех их чувства и эмоции.

50 лучших советских фильмов

32. Джентльмены удачи (1971)

Еще одна лента, без которой немыслима эпоха. «Джентльмены удачи» Александра Серого – не только парад прекрасных актеров (в картине задействованы Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров). Эта лихая история о том, как мягкотелый директор детского сада вляпывается в неприятности, будучи принятым за рецидивиста Доцента – настоящий пример виртуозной кинематографии.

50 лучших советских фильмов

31. Весна (1947)

Еще одна картина Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли. Мелодрама с фантастической «вишенкой», роман об артистке оперетты Вере Шатровой, которая должна сыграть руководителя Института солнца Ирину Никитину. Подмен тут много, твистов – еще больше, а профессионализм Александрова достигает эталонных высот.

50 лучших советских фильмов

30. Белое солнце пустыни (1969)

Сложно себе представить советский кинематограф без «Белого солнца пустыни». Боевик, приключения, комедия, драма – в этой ленте присутствуют оттенки всех жанров, а компактный хронометраж картины не стал ограничением для прорисовки образов героев. Живая классика, каждую фразу из которой стоит высечь в граните.

50 лучших советских фильмов

29. Иди и смотри (1985)

Еще одна прививка – теперь суровое напоминание об ужасах минувшего. Злоключения паренька, примкнувшего в 1943 году к белорусским партизанам, покажут звериный лик войны – со всем натурализмом и нечеловеческой жестокостью. Гипнотический ритм картины вполне может привести к нервному срыву, будьте осторожны.

50 лучших советских фильмов

28. Экипаж (1979)

Фильм-катастрофа от Александра Митты – настоящая азбука зрелищного кино. Землетрясение в аэропорту, взлет на фоне мини-апокалипсиса, незаурядные действия экипажа по спасению поврежденного судна в воздухе. Эта сага о силе духа способно дать сто очков вперед многим современным блокбастерам.

50 лучших советских фильмов

27. Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)

Дебют Никиты Михалкова в режиссуре – жесткий и размашистый «вестерн», действие которого происходит во время Гражданской войны. Тут есть все, о чем мечтали поклонники приключенческого кино – и настоящая романтика, и сжатая пружина действия, и боевые сцены, от которых замирает дух.

50 лучших советских фильмов

26. Офицеры (1971)

Жизненный путь двух друзей, начавших службу в рядах Красной армии, прошедших Великую Отечественную войну и дослужившихся до генеральского статуса. Яркое, броское и исключительно сильное произведение – настоящий пример стойкости духа для потомков.

50 лучших советских фильмов

25. Неоконченная пьеса для механического пианино (1977)

Уездный бомонд собирается на встречу – и Мишель Платонов вновь встречает Софью, в которую был влюблен семь лет назад. Декаданс во всем – это рассуждение о смысле жизни и существования вообще ныряет в настолько страшные глубины, что становится реально не по себе. Лучшая картина Михалкова, несомненно.

50 лучших советских фильмов

24. Астенический синдром (1989)

Две новеллы – каждая из которых представляет собой квинтэссенцию стиля Киры Муратовой. Депрессивная женщина, только что похоронившая мужа, находится на грани нервного срыва и видит свое отражение в каждом окружающем. Школьный учитель, переживший столько, что его организм стал непроизвольно отключаться и засыпать, где угодно. Психиатрическая лечебница, обитатели которой кажутся более вменяемыми, чем рядовые граждане. Эта злая и смешная мозаика кажется идеальным примером критического взгляда на общество.

50 лучших советских фильмов

23. Письма мертвого человека (1986)

Жуткий, буквально утрамбовывающий зрителя и проходящийся по нему паровым катком шедевр Константина Лопушанского – суровое предупреждение об ужасах ядерной войны. Лента оказала огромное влияние не только на рядовых зрителей; многие политики, посмотрев ее, радикально поменяли взгляды на ситуацию с «холодной войной». Прививка от глупости – болезненная, но необходимая.

50 лучших советских фильмов

22. Бриллиантовая рука (1968)

Вершина стиля Леонида Гайдая – канонические роли всех и каждого, кто попадает в кадр, крылатые фразы, всесоюзная любовь и бесчисленное число просмотров. Шестидесятые сложно представить без «Бриллиантовой руки», да чего уже там – весь кинематограф СССР от этой картины получил квантовый скачок.

50 лучших советских фильмов

21. Берегись автомобиля (1966)

Восхитительные «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова – повесть о скромном страховом агенте Юрии Деточкине, который в свободное от работы время не только играет в театре, но и вершит правосудие. И его противостоянии следователю Подберезовикову, решившему во что бы то ни стало поймать «Робин Гуда». Сложно даже представить, как бы выглядела лента, если главную роль в ней сыграл Юрий Никулин или Леонид Куравлев, но и в исполнении Иннокентия Смоктуновского эта история буквально ожила и засветилась.

50 лучших советских фильмов

20. Три тополя на Плющихе (1968)

Идеальные, как по композиции, режиссуре, операторской работе, так и по эволюции взглядов главной героини, «Три тополя на Плющихе» – редкий образчик откровенного и максимально честного кино, которое буквально приковывает внимание вне зависимости от взглядов зрителя. Каждый может найти в картине что-то свое – и каждый точно после просмотра пораскинет мозгами.

50 лучших советских фильмов

19. Тот самый Мюнхгаузен (1979)

Что за подборка без х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова? Эпизоды романа Распе здесь собраны в причудливую мозаику, сны затмевают реальность, а вымысел превалирует над явью. Но именно такой подход и дает ощущение сказки – настолько правдоподобное, что веришь в происходящее полностью, без тени сомнения.

50 лучших советских фильмов

18. Девять дней одного года (1962)

Драма Михаила Ромма «Девять дней одного года» описывает подвиг физиков-ядерщиков, разрабатывающих новые способы получения энергии. Натянутая тетива повествования будоражит кровь, саспенс в ряде моментов переходит разумную грань – но, именно так и «ковалась сталь» науки. Прогремевшие на всю страну, «Девять дней» стали лентой, определяющей эпоху.

50 лучших советских фильмов

17. Броненосец «Потемкин» (1925)

Бунт матросов на броненосце, последствия восстания – этот краеугольный камень советского кино, шедевр Сергея Эйзенштейна, не просто «фильм», а настоящий фундамент всего мирового кинематографа, установивший каноны и рамки того, что сегодня называется «художественным кинематографическим произведением».

50 лучших советских фильмов

16. Они сражались за Родину (1975)

Еще одно эпохальное кино от Сергея Бондарчука – речь пойдет об обороне Сталинграда в июле 1942 года. Подвиг, заставивший врага остановиться, в исполнении таких актеров, как Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков и Юрий Никулин заставляет вытянуться по стойке «смирно» – ощущение войны тут неподдельно ясное и кристально четкое.

50 лучших советских фильмов

15. Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви (1989)

Вольное продолжение стилистики «Ассы», Сергей Соловьев ерунды не делают – это скольжение по волнам в преддверии настоящей свободы кажется прекрасной аллюзией настроения тех лет. Комедия здесь переплетается с трагедией: но надежда не угасает никогда. Вкус этой картины всегда будет с вами.

50 лучших советских фильмов

14. Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

На дворе 2020 год, а мы продолжаем каждый Новый Год ходить с друзьями в баню (зачеркнуто), то есть, конечно, смотреть ленту «Ирония судьбы, или С легким паром!». Секрет прост – перед нами самые настоящие чувства, понятные всем эмоции и вечные вопросы, о которых всегда стоит поразмыслить.

50 лучших советских фильмов

13. Сталкер (1979)

Тяжелая история создания, не менее печальная прокатная судьба – тем не менее, это грандиозное полотно о непознанном, преломляющееся всеми гранями человеческих страстей и пороков, все же увидело свет. Все ниточки «Сталкера» сплетаются в грандиозном финале, а мастерство постановки каждого кадра уходит в заоблачные дали.

50 лучших советских фильмов

12. Жестокий романс (1984)

Эльдар Рязанов в своей лучшей форме: экранизация классической пьесы Островского «Бесприданница», повесть о бедной дворянке Ларисе Огудаловой, за которой приударяет лихой купец Паратов, в руках мастера превращается в настоящий парад канонических образов и аттракцион выстреливающих в нужный момент ружей.

50 лучших советских фильмов

11. Москва слезам не верит (1980)

Вагон призов, которые получила «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова вполне оправдан. Настоящая правда жизни, крепкая, местами суровая, но абсолютно честная картина стала прорывом для отечественного кинематографа, задала стандарты отрасли на много лет вперед.

50 лучших советских фильмов

10. Еще раз про любовь (1967)

Отечественная «Касабланка», не иначе – накал страстей в этой ленте Георгия Натансона забирается в какие-то космические высоты, а роли Татьяны Дорониной, Александра Лазарева и Олега Ефремова заслуживают изучения во всех учебниках по кино. Электрический ток взаимодействия между напыщенным ученым и экстравагантной стюардессой зритель почувствует буквально кожей.

50 лучших советских фильмов

9. Каменный крест (1968)

«Преступление и наказание» в обрамлении Леонида Осыка забирается в какие-то космические дали по части философских размышлений. Крестьянин Иван Дидух беседует к приговоренным к смерти вором – и с каждым словом начинает все больше недоумевать, откуда взялись такие жестокие традиции. Грандиозная развязка фильма заставит пересмотреть его не один раз.

50 лучших советских фильмов

8. Служебный роман (1977)

Семидесятые были бы другими без этой картины. «Служебный роман» Эльдара Рязанова, повесть о робком служащем Анатолии Новосельцеве и его деспотичной начальнице Людмиле Калугиной – настоящий слепок, памятник эпохе. И, конечно же, мелодрама на все возрасты и времена.

50 лучших советских фильмов

7. Проверка на дорогах (1971)

Военная драма о перебежчике, который хочет искупить вину – пролежавшая на полке аж девятнадцать лет, а после обласканная критиками и зрителями. Дебютный фильм Алексея Германа-старшего раскрывает перед зрителем большинство фирменных приемов мастера, с головой погружает в действие и окутывает бытовыми подробностями – все для того, чтобы привести к оглушительному финалу. Кстати, мало кто знает, что изначальное название картины было «Операция «С Новым годом!»

50 лучших советских фильмов

6. Асса (1987)

Крушение иллюзий, аллегорический слом старой эпохи и смена поколений – криминальная история в «Ассе» сразу же уходит на задний план, уступая место сюрреалистическому параду. Заснеженные пальмы, крылатые фразы, удивительные мизансцены, Виктор Цой – и ощущение «прекрасного далеко».

50 лучших советских фильмов

5. …А зори здесь тихие (1972)

Лучшая лента на тему Великой Отечественной войны – и точка. Рассказ Станислава Ростоцкого о том, как группа девушек-зенитчиц противостоит вражеским десантникам, объединяет в себе близкие всем и каждому мечтания, надежды на лучшее и вдруг взрывается такой яростью финала, что волосы на загривке буквально встают дыбом.

50 лучших советских фильмов

4. Кин-дза-дза! (1986)

Странная, яркая, смелая, блестящая, потусторонняя и безумная – можно целый час искать эпитеты и характеристики этой комедии, но, тщетно. Перед нами настоящий пример жемчужины, которая появляется раз в поколение: уникальной в своем стиле и блестящей во всех смыслах.

50 лучших советских фильмов

3. Собачье сердце (1988)

Мягкие кадры «Собачьего сердца» сразу западают в душу, а монологи профессора Преображенского не даром разошлись на мемы и демотиваторы. Владимиру Бортко в этом фильме удалось поймать струну оригинального романа, погрузить зрителя в 1924 год и, конечно же, заставить крепко задуматься.

50 лучших советских фильмов

2. Солярис (1972)

Пик творчества Андрея Тарковского. Прецизионно выстроенная, отшлифованная в каждой мелочи фантастика о необъяснимых явлениях на космической станции, исследующей планету Солярис. Зарисовки иных миров все так же будоражат сознание, на рассказе о гигантском ребенке становится по-настоящему страшно, а финал, если вдуматься, с ног на голову переворачивает все происходящее в картине. Браво.

50 лучших советских фильмов

1. Девчата (1961)

Мы долго размышляли, какой же советский фильм аккумулирует в себе всю теплоту и дух минувшей эпохи. И кроме «Девчат» кандидата не нашли. Изысканное в своей простоте, легкое и элегантное кино мерцает всей гаммой неподдельных чувств и предлагает настоящую бурю страстей. Уральский леспромхоз не слишком тепло встречает повариху Тосю, но наша героиня не привыкла унывать. До «Амели» были «Девчата»!

Борис Миленский

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Метки: актеры   кино   подорка   роль   советские фильмы   фильм   
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21k
Андрей Иванов 59 минут назад
Как то всё в кучу и непонятен рейтинг
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24k
Ashabad 2 минуты назад
Просто, чтобы не забыть, для себя.
"Сошедшие с небес",
"Короткие встречи",
"Интервенция",
"Слёзы капали",
"Обыкновенное чудо",
"Кин-Дза-Дза",
"Солярис",
"Судьба резиденета",
"Мёртвый сезон",
"Собака на сене",
"Труфальдино из Бергамо"
и прочее, и прочее, и прочее...
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63k
Viktor Полчаса назад
"50 лучших советских фильмов" - по мнению кого? Автора? Так у любого человека есть своё мнение.
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398
Вилиян Viktor 11 минут назад
Сделай свой тогда!
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10k
Сибирячка 46 минут назад
Я бы убрала Войну и мир, Солярис, Сталкер, Добавила бы Территорию любви. За прекрасные пейзажи и простые жизненные ситуации.
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29k
ACU900 47 минут назад
Не понял... А где "Иван Васильевич меняет профессию"? Фильм где каждая фраза крылатая и рекордсмен по количеству пересмотров должен возглавлять рейтинг, а тут его вообще нет....
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Вилиян ACU900 8 минут назад
А я "Отец солдата" искал
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35k
Alex 53 минуты назад
можно легко еще 50 накидать
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