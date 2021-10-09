Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды?

Также приезжие могут удивиться, просто зайдя в ванную и не обнаружив смесителей у кранов. Да, у жителей Англии действительно всегда установлено в ванных два разных краника для горячей и холодной воды.







Юридически закреплённое табу





Оказывается, объяснение подобной ситуации можно отыскать в нормативных актах. В Англии существует особый закон, запрещающий устанавливать технологии, которые смешивают потоки воды резки различных температур. Основывается этот запрет на отсутствии котельных и централизованного отопления как такового.





Так было не всегда. Ранее специальные герметичные баки, которые были предназначены для подогрева воды, изготавливались из некачественного материала. Он подвергался ржавчине и становился источником окиси, вредных для человеческого организма веществ. Вследствие этого воду просто-напросто нельзя было употреблять, потому что в ней накапливалась концентрация вредных микроорганизмов.





В целях всеобщей безопасности в Британии и ввели закон о запрете смешивания воды разных температур. Поэтому сейчас многие дома оснащены бойлерами или колонками.





Старые дома

Не малой составляющей жилищного фонда Британии являются дома, построенные в 19-м столетии и в начале 20-го века. До этого периода смесителей и специальных клапанов, которые знает современность, не существовало — они были изобретены и внедрены позже.

Существуют даже ещё более старые постройки, которые при этом являются пригодными для жилья. Уже сравнительно позже в таких домах горячая вода проводилась отдельно, в результате чего и появились разные краны.





Так исторически сложилось…

Как известно, англичане отличаются своим страстным следованием традициям. Оказывается, что существуют традиции, связанные с умыванием, которые тоже объясняют наличие отдельных кранов.