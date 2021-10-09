Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды?

Для многих туристов Англия кажется страной, где всё совершенно наоборот: и левостороннее движение на дорожной части, и ставни окон открываются почему-то наружу, а не внутрь, как это принято в странах СНГ.
Также приезжие могут удивиться, просто зайдя в ванную и не обнаружив смесителей у кранов. Да, у жителей Англии действительно всегда установлено в ванных два разных краника для горячей и холодной воды.
Юридически закреплённое табу
Оказывается, объяснение подобной ситуации можно отыскать в нормативных актах. В Англии существует особый закон, запрещающий устанавливать технологии, которые смешивают потоки воды резки различных температур. Основывается этот запрет на отсутствии котельных и централизованного отопления как такового.
Так было не всегда. Ранее специальные герметичные баки, которые были предназначены для подогрева воды, изготавливались из некачественного материала. Он подвергался ржавчине и становился источником окиси, вредных для человеческого организма веществ. Вследствие этого воду просто-напросто нельзя было употреблять, потому что в ней накапливалась концентрация вредных микроорганизмов.
В целях всеобщей безопасности в Британии и ввели закон о запрете смешивания воды разных температур. Поэтому сейчас многие дома оснащены бойлерами или колонками.
Старые дома
Не малой составляющей жилищного фонда Британии являются дома, построенные в 19-м столетии и в начале 20-го века. До этого периода смесителей и специальных клапанов, которые знает современность, не существовало — они были изобретены и внедрены позже.
Существуют даже ещё более старые постройки, которые при этом являются пригодными для жилья. Уже сравнительно позже в таких домах горячая вода проводилась отдельно, в результате чего и появились разные краны.
Так исторически сложилось…
Как известно, англичане отличаются своим страстным следованием традициям. Оказывается, что существуют традиции, связанные с умыванием, которые тоже объясняют наличие отдельных кранов.
Британцы умываются иначе в сравнении с тем, как это делают, например, русские. Прежде чем приступить к умыванию, они затыкаются умывальник пробкой и набирают с помощью разных кранов воду необходимой для них температуры. Получается будто бы импровизированный таз с водой, в нём-то британцы и ополаскивают свои руки. Далее влажные руки просто вытираются при помощи полотенца.
Мытьё посуды происходит подобным же образом, с помощью специального клапана для закрытия слива и набора воды. Именно поэтому во всех умывальниках Англии помимо пары разных кранов можно обнаружить и пробку на цепочке, которые в России, например, встречаются только в ванне. Так требуют традиции.
Экономическое обоснование
История и закон во многом объясняют причины отсутствия смесителей в кранах у англичан. Однако существует и не менее рациональное обоснование этому. Отказываясь от смешивания горячей и холодной воды, британцы попросту экономят.
Наличие смесителя предполагает, что человек, открывший кран, будет какое-то время подбирать нужную для него температуру воды. Выходит, что затраченный объём воды будет складываться из двух временных отрезков: момент ожидания нужной температуры и непосредственное мытьё. Получается, что, во-первых, затраты на воду будут в два раза больше; во-вторых, чистая вода во время ожидания будет просто уходить в канализацию и не использоваться по назначению.
Жители Англии считают это неоправданным расточительством. Таким образом, в качестве причин наличия двух отдельных кранов для холодной и горячей воды в Британии можно назвать юридическое закрепление запрета на смесители, наличие старых домов, следование традициям и экономию.
Источник:
- Почему мост в Уругвае имеет круглую форму?
- Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
- Здесь находится самое гигантское болото на планете
- Два острова в центре Берингова пролива, где пролегает граница США и России
- "Сладкий" корабль
Понравилось10
вот это, конечно, совершенно безграмотный 3,14здёжь.
давно уже подсчитано, что в СРЕДНЕМ, расход воды на душ в 5 раз меньше, чем на ванну.
то же самое можно применить относительно мытья рук под краном или в "тазике".
У них везде стоят современные смесители!
Просто в определенной последовательности: лицо, руки, зад. Сначала глава семьи, затем жена, потом дети)