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Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды?

Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды? (2 фото)

Автор:
09 октября 2021 10:39
Сообщество : Факты
Метки: в мире   два отдельных крана   интересно   кран   раковина   факты   фото   
386
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Для многих туристов Англия кажется страной, где всё совершенно наоборот: и левостороннее движение на дорожной части, и ставни окон открываются почему-то наружу, а не внутрь, как это принято в странах СНГ.

Также приезжие могут удивиться, просто зайдя в ванную и не обнаружив смесителей у кранов. Да, у жителей Англии действительно всегда установлено в ванных два разных краника для горячей и холодной воды.



Юридически закреплённое табу


Оказывается, объяснение подобной ситуации можно отыскать в нормативных актах. В Англии существует особый закон, запрещающий устанавливать технологии, которые смешивают потоки воды резки различных температур. Основывается этот запрет на отсутствии котельных и централизованного отопления как такового.


Так было не всегда. Ранее специальные герметичные баки, которые были предназначены для подогрева воды, изготавливались из некачественного материала. Он подвергался ржавчине и становился источником окиси, вредных для человеческого организма веществ. Вследствие этого воду просто-напросто нельзя было употреблять, потому что в ней накапливалась концентрация вредных микроорганизмов.


В целях всеобщей безопасности в Британии и ввели закон о запрете смешивания воды разных температур. Поэтому сейчас многие дома оснащены бойлерами или колонками.


Старые дома

Не малой составляющей жилищного фонда Британии являются дома, построенные в 19-м столетии и в начале 20-го века. До этого периода смесителей и специальных клапанов, которые знает современность, не существовало — они были изобретены и внедрены позже.

Существуют даже ещё более старые постройки, которые при этом являются пригодными для жилья. Уже сравнительно позже в таких домах горячая вода проводилась отдельно, в результате чего и появились разные краны.


Так исторически сложилось…

Как известно, англичане отличаются своим страстным следованием традициям. Оказывается, что существуют традиции, связанные с умыванием, которые тоже объясняют наличие отдельных кранов.

Британцы умываются иначе в сравнении с тем, как это делают, например, русские. Прежде чем приступить к умыванию, они затыкаются умывальник пробкой и набирают с помощью разных кранов воду необходимой для них температуры. Получается будто бы импровизированный таз с водой, в нём-то британцы и ополаскивают свои руки. Далее влажные руки просто вытираются при помощи полотенца.


Мытьё посуды происходит подобным же образом, с помощью специального клапана для закрытия слива и набора воды. Именно поэтому во всех умывальниках Англии помимо пары разных кранов можно обнаружить и пробку на цепочке, которые в России, например, встречаются только в ванне. Так требуют традиции.


Экономическое обоснование

История и закон во многом объясняют причины отсутствия смесителей в кранах у англичан. Однако существует и не менее рациональное обоснование этому. Отказываясь от смешивания горячей и холодной воды, британцы попросту экономят.


Наличие смесителя предполагает, что человек, открывший кран, будет какое-то время подбирать нужную для него температуру воды. Выходит, что затраченный объём воды будет складываться из двух временных отрезков: момент ожидания нужной температуры и непосредственное мытьё. Получается, что, во-первых, затраты на воду будут в два раза больше; во-вторых, чистая вода во время ожидания будет просто уходить в канализацию и не использоваться по назначению.


Жители Англии считают это неоправданным расточительством. Таким образом, в качестве причин наличия двух отдельных кранов для холодной и горячей воды в Британии можно назвать юридическое закрепление запрета на смесители, наличие старых домов, следование традициям и экономию.

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Метки: в мире   два отдельных крана   интересно   кран   раковина   факты   фото   
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29k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Но русские всегда найдут выход!

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parallax 3 минуты назад
А ещё в Англии футы, дюймы, фаренгейты и прочая замороченая шняга. Консервативны до амальгамы в зубах.
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5k
schmubu 15 минут назад
\ Наличие смесителя предполагает, что человек, открывший кран, будет какое-то время подбирать нужную для него температуру воды... Получается, что, во-первых, затраты на воду будут в два раза больше;

вот это, конечно, совершенно безграмотный 3,14здёжь.
давно уже подсчитано, что в СРЕДНЕМ, расход воды на душ в 5 раз меньше, чем на ванну.
то же самое можно применить относительно мытья рук под краном или в "тазике".
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204
⛔ Александр ⛔ 22 минуты назад
Чушь собачья!
У них везде стоят современные смесители!

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204
⛔ Александр ⛔ 21 минуту назад
Даже в старых домах стоят современных смесители!

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865
Алексей Попов Полчаса назад
"Почему в Англии два отдельных крана для горячей и холодной воды? " - потому что "ну тыпыыыеее" - сделали бы третий для "теплой" :-)
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8k
владимир 42 минуты назад
А для мытья рук и лица они два раза наливают " Тазик"?
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