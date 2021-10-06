"Почему мост в Уругвае имеет круглую форму?"

Но зачем?

Ведь невооруженным взглядом видно, что такой проект существенно дороже и сложнее технически, чем обычный прямой мост между берегами?

Почему и для чего не самая богатая страна мира пошла на дополнительные расходы ради круглого моста?

А местные налогоплательщики не только не возмутились лишним расходам, но и поддержали проект финансовыми вложениями?



