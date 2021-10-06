"Почему мост в Уругвае имеет круглую форму?"

Современные мосты — это не только инженерная конструкция, а еще и удивительные инженерные шедевры. Это подтвердили уругвайцы, возведя необычный круглый мост в центре небольшой лагуны.
Но зачем?
Ведь невооруженным взглядом видно, что такой проект существенно дороже и сложнее технически, чем обычный прямой мост между берегами?
Почему и для чего не самая богатая страна мира пошла на дополнительные расходы ради круглого моста?
А местные налогоплательщики не только не возмутились лишним расходам, но и поддержали проект финансовыми вложениями?
Преодолеть лагуну
Уругвайцы давно мучились с одной проблемой. Между административными центрами Мальдонадо и Роча не было устойчивой автомобильной связи. Их разделяет лагуна. Объезжать ее не только долго, но и не безопасно. Берега размывает приливами.
Сначала выход решили найти в паромной переправе. Но лагуна Гарсон между Мальдонадо и Рочей мелкая. По ней может пройти паром только с очень небольшим водоизмещением. Проблема в том, что на таком пароме помещаются только 2–3 машины.
Транспортный же поток между двумя административными центрами гораздо интенсивнее — до тысячи в сутки. Такой паром вопрос не решал, а только усугублял его пробками и ожиданием. В непогоду он и вовсе не может работать.
Зайдя в тупик, местные власти обратились к правительству. Оно прониклось проблемами Мальдонадо и Рочи и взяло решение вопроса под свой контроль.
Власти страны обратились к известному архитектору Рафаэлю Виньоли. В мире его называют «уругвайским мечтателем». Виньоли придерживается идеи, что сооружение должно не только решать конкретную проблему, но и идеально "вписаться" в местный антураж, культуру, привнести в жизнь страны что-то совершенно новое и ценное. Мировой общественности уругвайский архитектор стал известен, когда занял второе место на конкурсе проектов по строительству на месте башен-близнецов.
Виньоли решил взглянуть на переправу через лагуну Гарсон гораздо шире, чем на строительство моста.
Уникально круглый
Архитектор спроектировал круглое сооружение: дорожное полотно, подойдя по эстакаде вдоль берега к лагуне, раздваивается и образует круг. На его половинах движение становится односторонним по полосе в каждом направлении. Из-за формы моста движение на нем ограничено 30 км в час.
Безусловно, строительство моста «по прямой» гораздо дешевле и проще. Но даже притом, что проект Виньоли потребовал дополнительных затрат, правительство Уругвая одобрило его. К тому же, увидев проект, в него добровольно вложился местный застройщик Эдуардо Константини. Он дал 10 миллионов долларов, правительству оставалось добавить только 1 млн.
Под контролем властей проект был полностью осуществлен: мост длиной в 250 метров и диаметром 110 метров на 16 бетонных опорах возведен.
Но почему архитектор и правительство избрали такую дорогую и нестандартную форму?
Когда мост — не просто мост!
Круглая форма решает сразу две задачи.
Движение по широкой окружности в одном направлении существенно повышает безопасность движения. Водители сбрасывают скорость на мосту. Встречные фары их не слепят. В условиях движения над морем, где могут быть и туманы и шторма, это гораздо безопаснее и комфортнее.
С круглого моста открываются потрясающие виды на Атлантический океан и лагуну. Медленное безопасное одностороннее движение позволяет увидеть всю эту красоту. Встречный поток не загораживает обзоры.
К тому же на мосту в местах расхождения полос предусмотрены смотровые площадки, где можно полюбоваться видами. На них попасть могут и пешеходы. По внутренней и внешней стороне кругового движения для них предусмотрены пешеходные дорожки.
Так власти решили сразу две задачи: мост создал нужную инфраструктуру, движение оживилось, что создает прекрасные перспективы для развития экономики региона.
На круглый мост отправилось множество туристов. Они своими фото и видео не только бесплатно пропагандируют отдых в Уругвае с его природными богатствами, но и создают дополнительные рабочие места для кафе, гостиниц, заправок до и после моста.
Поэтому власти и согласились на более дорогой "круглый" проект. Реклама красоты страны стоит затраченных средств.
Источник:
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Безопасность на таком мосту ничем не отличается от безопасности на прямом мосту. А может быть даже здесь опаснее. Так как на прямом мосту и идиоты имеют шанс проскочить, а на этом они гарантированно будут нырять. Ослепление светом фар решается банально установкой барьера. Причём такого, что он не будет мешать рассматривать с моста достопримечательности пешеходам. Ну и наконец реклама страны подобным способом, весьма сомнительна.
ответ "Потому и топу"... так нееет, ты целый пост пишешь.
Так и называй правильно тему "Сегодня расскажу историю, по какой причине данный мост имеет круглую форму" и пиши свою статью
С другой стороны, давно замечал, что все развязки стараются делают разными, даже при одинаковых условиях, как и мосты.