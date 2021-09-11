Почему решили сдвинуть, на несколько метров, географический центр СССР и России

Первым придумал как рассчитать географический центр великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев (не одной таблицей химических элементов и водкой знаменит, да). Он это сделал в 1906-м году в труде "К познанию России" - речь, разумеется, идёт о территории тогдашней Российской империи.

Чисто математически под географическим центром понимается центр тяжести той сложной фигуры, что получается в результате соединения всех крайних точек территории. Сейчас это рассчитать несложно, особенно для небольших территорий вроде городов и областей.