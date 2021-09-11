Почему решили сдвинуть, на несколько метров, географический центр СССР и России

Есть такое понятие, как географический центр - области, страны, континента, в общем, любой территории. Понятие это довольно условное, поскольку нет однозначного понимания, как высчитывать эту центральную точку. Скажем, у СССР было минимум два географических центра, а у России не так давно соответствующую метку сместили на несколько десятков метров.
Первым придумал как рассчитать географический центр великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев (не одной таблицей химических элементов и водкой знаменит, да). Он это сделал в 1906-м году в труде "К познанию России" - речь, разумеется, идёт о территории тогдашней Российской империи.
Чисто математически под географическим центром понимается центр тяжести той сложной фигуры, что получается в результате соединения всех крайних точек территории. Сейчас это рассчитать несложно, особенно для небольших территорий вроде городов и областей.
Скажем, географический центр Санкт-Петербурга находится вообще в Финском заливе (сказывается наличие Кронштадта как части города), географический центр Казани - практически в историческом центре города, а Москвы - в 26 километрах от Кремля, в Филимонковском районе.
Географических центров Европы вообще насчитали очень много, опираясь на разные способы вычисления. Поэтому соответствующие привлекающие туристов памятные знаки есть в Польше, Словакии, Венгрии, Белорусии, Литве и т.п. Все стараются, как могут.
Менделееву, наверное, пришлось сложней, чем нынешним специалистам. Но по его расчётам получалось, что "центр поверхности государства Российского" находится в нынешнем Ямало-Ненецком автономном округе, в районе села Красноселькуп. Тогда же учёный (который, кстати, проводил эту работу со своим сыном, математиком Иваном Дмитриевичем) обозначил координаты как "намного южнее города Туруханска".
Долгое время эта точка никак не была отмечена непосредственно на месте. Только в 1983-м году, к 150-летию Менделеева, там удалось поставить специальную стелу (а в 2019-м, кстати, её отреставрировали в честь 185-летия учёного). Сам памятный знак имеет высоту 4 метра и сварен, как везде пишут, из нефтяных труб.
Что символично, стелу венчала копия кораблика с Адмиралтейства Санкт-Петербурга - в честь того, что Менделеев был петербуржцем. Хотя по некоторым данным, изначально уже на этой стеле хотели сделать двуглавого орла - но власти не рискнули дать на это добро.
Всё это происходило при том, что за 9 лет до данных событий, в 1974-м году, учёные озаботились поиском географического центра СССР. Они опиралась именно на методику Менделеева и, что интересно, координаты для СССР получились близкими к тем, что высчитал Менделеев для Российской империи.
Это оказался тот же Ямало-Ненецкий округ, точнее исток реки Поколька (или Покалькы, как сейчас её принято называть на местный манер) - 62°30′N 82°30′E против 63°29′N 83°19′E. Есть упоминания, что на новом месте тоже был установлен памятный знак (подробней чуть ниже), так что, можно сказать, уже была заложена традиция.
В 1989-м году в СССР провели ещё одни расчёты и перенесли географический центр страны - на сей раз в Иркутскую область. Новые координаты - 58°29′30″N 105°19′15″E - находились в 40 километрах от села Токма у устья одноимённой реки.
Но это место тоже не тянуло на центр массового туризма - непролазная тайга и деревня, в которой одна улица и 60 домов. Да и вообще - через два года СССР не стало. Но в сентябре 1989-го года новый статус Токмы закрепили в советской прессе, которая осветила такое событие, как круг почёта, сделанный над расчётной территорией самолётом АН-2.
Россия после развала СССР получила свой географический центр уже в 1992-м году, в августе - можно сказать, почти сразу. Рассчитал его тогда всё тот же Пётр Бакут. По понятным причинам центр сместился - получилось, что восточнее, к знаменитому плато Путорана (66°25′N 94°15′E), на берег озера Виви.
И уже ожидаемо, наверное, новый географический центр нашей страны снова остался недоступным для обычных туристов. Добраться туда можно разве что на вертолёте, на котором до озера Виви лететь два часа от ближайшего населённого пункта, посёлка Тура, райцентра Эвенкии (куда тоже ещё надо как-то попасть).
Однако место это отметили более весомо - поставили православный крест и 7-метровый памятный знак под названием "Золотой цветок России". Уже позже, в 2006-м году, здесь построили небольшую часовню памяти Сергия Радонежского. Посреди леса она, конечно, смотрится удивительно.
Интересно ещё и то, что создатель "Золотого цветка" Александр Жадан (он был и участником экспедиций) ранее разработал обелиск "Географический центр СССР", который должен был быть установлен у истока реки Поколька, но по ряду причин там обошлись памятным знаком в виде логотипа журнала "Турист".
Первый обелиск по задумке автора напоминал парус, так что и лепестки "Золотого цветка", наверное, были не совсем случайны. И имперский орёл, который должен был занять место кораблика на стеле памяти Менделеева, тоже закономерно оказался на нынешнем "Цветке" - в том числе вместо алого стяга, который был на так и неустановленном "Парусе".
Символизм таких памятников - дело важное, ради него они и устанавливаются, и даже переустанавливаются. Поэтому большой резонанс вызвала корректировка координат Российского географического центра, которую провели в 2014 году - понятно, что присоединение Крыма к России тогда мало кого оставило равнодушным.
Поэтому пересчёт центральной точки страны однозначно был воспринят как некий символический акт, а не подсчёт реальных изменений координат. Так или иначе, официально географический центр России сместился - как отчитались тогда в новостях, на несколько десятков метров южнее.
На новом месте установили и новый закладной крест (некоторые издания писали, что перенесён ранее установленный крест, но это не так) - поэтому получается, что формально сейчас в географическом центре России стоит именно крест, а не памятный знак "Золотой цветок".
Источник:
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И тут попы примазались. Казалось бы, географический центр страны,при чем тут поповщина? Ан нет, и тут надо сунуть свой храм.
Может не удивительно, а нелепо?
Вот для него и построили часовню!
Ничего нелепого :)