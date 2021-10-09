Лампа для фанатов "Игры престолов": пошаговая инструкция

Конечно, расписывается не только один дракон - одновременно с первым, красным драконом, создается еще один, зеленый. После того, как обе фигурки будут закончены, покройте их глянцевым лаком (ведь они должны выглядеть только что вылупившимися и, значит, довольно влажными).