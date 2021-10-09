Лампа для фанатов "Игры престолов": пошаговая инструкция

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Эта лампа была создана в подарок для фаната фэнтези и, особенно, "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина. Создатели проекта уверяют, что сделать такое может каждый!
Поскольку это лампа, посвященная книге, для начала собираем несколько книг. Обложки книг сначала печатаем на бумаге, а затем приклеиваем на картон.
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После того, как гнездо приобрело основную форму, следующим шагом будет наложение на него нескольких слоев гипсовой повязки.
После высыхания гнездо и книги можно впервые расставить - и приступить к планировке опорной плиты:
Сначала рисуем на кальке основные очертания несущей пластины…
Сначала рисуем на кальке основные очертания несущей пластины…
После склеивания и раскраски частей первые книги, расположенные в середине, фиксируются на своем месте. Теперь можно приступать к окончательной подгонке формы гнезда дракона. Перед тем, как поместить его в нужное место, книги и несущую пластину нужно покрыть фольгой, . потому что следующим шагом снова будет грязная работа.
Щель под гнездом заполняется алюминиевой фольгой, а затем снова покрывается гипсовой штукатуркой. Это создает форму гнезда, которая теперь идеально подходит для стопки книг.
Поскольку мы хотим, чтобы гнездо светилось, нужно, чтобы оно было прозрачным. После высыхания снова накрываем его фольгой. Она послужит разделительным слоем - и на нее мы клеим несколько слоев желтой прозрачной бумаги. Этот прозрачный слой очень сильно высохнет.
Перед установкой готового прозрачного гнезда на место необходимо установить электрику для освещения. Для гнезда используем светодиодную рождественскую гирлянду для освещения яиц дракона - две отдельные розетки с кабелем. Чтобы не было беспорядка с кабелями, их необходимо закрепить горячим клеем и липкой лентой.
После того, как прозрачное гнездо размещено над кучей кабеля в середине пластины и зафиксировано по краям, начинаем раскрашивать гнездо оттенками оранжевого, красного и черного. Раскрашивать лучше при минимуме освещения, только с собственной подсветкой, чтобы видеть, как краски будут выглядеть в темноте.
Закончив светящееся гнездо, начинаем работать над яйцами дракона. Сперва рисуем маленький силуэт дракона, который будет «спать» в одном из яиц - для начала, на бумаге.
Потом переносим рисунок на более прочную бумагу, которую приклеиваем изнутри к крашеной половинке яйца.
Следующим шагом будет покрытие чешуей драконьего яйца. Чешуйки вырежем из прочной прозрачной бумаги, на которой ранее был напечатан текст, и приклеим их на яйца слой за слоем.
Начните конструирование фигурок драконов с изогнутой проволоки - хребта дракона - на которую приклейте картонную грудную клетку, сформировав ее из поделочной глины.
Добавить тазобедренные кости и лопатки из картона и дополнительно придать форму корпусу с помощью алюминиевой фольги.
После добавления лапок и хвоста сначала покройте все папье-маше, а затем придайте форму с помощью поделочной глины.
Головы двух драконов делаются отдельно. Для этого сделайте небольшой держатель-основание из палочек и фольги, с которым вы можете комфортно работать. Из глины и булавок (для глаз) создаем основу формы двух голов. После того, как головы высохнут, осторожно вытащите их из фольги.
И последнее, но не менее важное: создайте крылья дракона. Начните с костного каркаса из деревянных палочек, которые соединяются друг с другом проволокой и тонким папье-маше.
Следующим шагом будет натянуть пропитанный клеем носовой платок на эту основную основу. Он затвердевает удивительно крепко, так что позже нужно лишь немного придать ему форму, чтобы получить настоящие крылья дракона!
Все части драконов теперь готовы, так что можно прикрепить крылья, наконец, приступить к раскрашиванию фигур. В качестве последнего штриха драконы получают узор из "тайнописи" - она постепенно наклеивается салфеткой.
Конечно, расписывается не только один дракон - одновременно с первым, красным драконом, создается еще один, зеленый. После того, как обе фигурки будут закончены, покройте их глянцевым лаком (ведь они должны выглядеть только что вылупившимися и, значит, довольно влажными).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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