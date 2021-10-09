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Лампа для фанатов "Игры престолов": пошаговая инструкция

Лампа для фанатов "Игры престолов": пошаговая инструкция (45 фото)

Автор:
09 октября 2021 10:29
Сообщество : Сделай сам!
Метки: драконы   игра престолов   лампа   песнь льда и пламени   сделай сам   фэнтези   хендмейд   
108
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Эта лампа была создана в подарок для фаната фэнтези и, особенно, "Песни льда и пламени" Джорджа Мартина. Создатели проекта уверяют, что сделать такое может каждый!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: драконы   игра престолов   лампа   песнь льда и пламени   сделай сам   фэнтези   хендмейд   
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