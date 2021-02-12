Самодельные карнавальные костюмы - дикие и прекрасные!

Пользователь твиттера Алина Плескова случайно нашла винтажную книгу актрисы Джейн Эшер 1986 года с идеями карнавальных костюмов для детей и взрослых и примерами готовых нарядов. Находкой Алина не смогла не поделиться с пользователям сети. Наслаждайтесь!
Эта книга Джейн Эшер предлагает идеи более 100 карнавальных костюмов. Эшер - известная в Англии актриса, и у нее профессионально богатая фантазия!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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