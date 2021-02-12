FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сделай сам! 973 поста • 816 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Самодельные карнавальные костюмы - дикие и прекрасные!

Самодельные карнавальные костюмы - дикие и прекрасные! (38 фото)

Автор:
12 февраля 2021 14:04
Сообщество : Сделай сам!
Метки: винтаж   забавно   идеи   карнавальные костюмы   необычно   сделай сам   удивительное рядом   хендмейд   
322
38
Пользователь твиттера Алина Плескова случайно нашла винтажную книгу актрисы Джейн Эшер 1986 года с идеями карнавальных костюмов для детей и взрослых и примерами готовых нарядов. Находкой Алина не смогла не поделиться с пользователям сети. Наслаждайтесь!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: винтаж   забавно   идеи   карнавальные костюмы   необычно   сделай сам   удивительное рядом   хендмейд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос Самые странные мировые рекорды Самые странные мировые рекорды Дизайнер приспособил известные логотипы к эпохе коронавируса Дизайнер приспособил известные логотипы к эпохе коронавируса Необычные елки от представителей разных профессий Необычные елки от представителей разных профессий Потрясающий костюм розы из пены и туалетного сиденья Потрясающий костюм розы из пены и туалетного сиденья Папа сделал для детишек личного динозавра Папа сделал для детишек личного динозавра
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266777



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину
2
511
По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
0
128
Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Японии появится министр одиночества
0
7
В Японии появится министр одиночества
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
0
4
Ваше лицо кажется знакомым: во Франции сделали пикап Ford Mustang F-150
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#дтп#СССР#полиция#приколы#авто аварии#китай#настроение
#Юмор#животные#подборка#прикол#собака#аварии#сша#прикольные#Разное#позитив
#интересно#интересное#девушки#кино#в мире#люди#шоу бизнес#Россия#красота#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться