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Японка сшила рюкзак-кота. Это просто чудо что такое!

Японка сшила рюкзак-кота. Это просто чудо что такое! (14 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Япония   вот это да!   кот   очумелые ручки   рюкзак   самоделка   сделай сам   хендмейд   
627
14
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Пользователь твиттера под ником @picopoco08 придумала и сшила рюкзак, как две капли воды похожий на настоящего кота. Когда она похвасталась своим изделием в социальной сети, пользователи просто завалили ее заказами! И их нетрудно понять!
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Метки: Япония   вот это да!   кот   очумелые ручки   рюкзак   самоделка   сделай сам   хендмейд   
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5  комментариев
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8k
Клёст Час назад
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)Какой-нибудь излишне агрессивный зоозащитник, разорвёт хозяина такого рюкзака, когда увидит как тот, где-то в общественном месте, начал кота потрошить))
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2k
Mellivora 19 минут назад
Японцы все с большим приветом.
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2k
The Royal aegis 40 минут назад
Комментарий к фото
Одного она не упомянула, что она мастер-таксидермист
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7k
Valiko 42 минуты назад
Сначала подумалось, что это рюкзак для кота - голова торчит кошачья. А оказывается это так мощно и качественно модель изготовлена.
Мастерице успехов в ее деле! Заслуженный ажиотаж!
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1k
Vitamin Час назад
Навеяло сразу )))
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