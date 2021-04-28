Японка сшила рюкзак-кота. Это просто чудо что такое!

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Пользователь твиттера под ником @picopoco08 придумала и сшила рюкзак, как две капли воды похожий на настоящего кота. Когда она похвасталась своим изделием в социальной сети, пользователи просто завалили ее заказами! И их нетрудно понять!
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Рюкзак в форме кота - изделие, придуманное и блестяще воплощенное пользователем твиттера, японкой под ником @picopoco08. Кот произвел фурор среди пользователей, и на мастера посыпались заказы - в таком количестве, что девушка скоро открыла небольшой интернет-магазин, через который принимала заказы.
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Кот как две капли воды похож на настоящего, а для большего сходства молния спрятана на спину кота, которая прилегает к спине носителя рюкзака. Мало того, что это эстетично, - это еще и безопасно: рюкзак можно спокойно носить на спине, не боясь, что в него кто-то влезет.
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В лапы кота-рюкзака вставлен жесткий каркас, так что их можно использоватьв качестве дополнительного внешнего держателя, к примеру, закрепив в них бутылку с водой.
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Каркас, кроме того, позволяет надежно ставить рбкзак в вертикальное положение - или просто использовать его как антураж для забавных фотосъемок.
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Кот-рюкзак сделан из искусственного меха.
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Ремни с рюкзака-кота полностью снимаются, чтобы можно было использовать его как игрушку или съемочный антураж.
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Очередь за рюкзакокотами выстроилась немаленькая.
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Такой натуралистичный кот требует тщательной работы, поэтому через некоторое время мастер временно перестала принимать заказы, пообещав, что, как только нашьет еще котов, возобновит продажи.
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