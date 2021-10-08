FISHKINET
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1... В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников,... Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков 34 фото жутко занятных вещиц, которыми поделились пользователи сети 34 фото жутко занятных вещиц, которыми поделились пользователи сети Артефакты, которые удивляют до сих пор Артефакты, которые удивляют до сих пор Здесь находится самое гигантское болото на планете Здесь находится самое гигантское болото на планете Это Британия, детка! Это Британия, детка! Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? Советские «Дошираки» - в чем секрет их великолепного вкуса? Cтрашнее кошки зверя нет Cтрашнее кошки зверя нет Почему в СССР высаживали тополя? Почему в СССР высаживали тополя? Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей Избитому в метро Роману Ковалёву власти Москвы выделят 2 млн рублей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Сигурни Уивер, отмечает сегодня свой день рождения Сигурни Уивер, отмечает сегодня свой день рождения Какие фонарики выпускали в СССР? Какие фонарики выпускали в СССР? Фотоподборка Фотоподборка "Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах "Пол - это факт": комика травят за шутку о трансгендерах 15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить 15 снимков, доказывающих, что матрице всегда есть чем нас удивить Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт гастарбайтеров Узбекистан возьмёт в аренду 1 млн га российской земли и завезёт...
На роль Гитлера Леонида Куравлева не взяли из-за слишком добрых глаз

На роль Гитлера Леонида Куравлева не взяли из-за слишком добрых глаз (8 фото)

Автор:
08 октября 2021 19:37
Метки: artist   Леонид Куравлёв   актер   кино   
540
8
Много лет Леонид Куравлёв не появляется на светских мероприятиях, очень редко приходит на ток-шоу, в кино не снимается, с коллегами-актерами не общается. Затворник, одним словом. Сам он говорит так: наступила «усталость металла».
«Не снимаюсь, потому что сценарии, которые присылают, отвратительные, - сказал нам однажды Леонид Вячеславович. - Не могу себе позволить сниматься в таком плохом кино. Чем занимаюсь? Перечитываю классику. Я – книжник».
Парадокс в том, что несмотря на свою мегапопулярность, на толпы поклонниц, которые ждали Куравлёва повсюду и готовы были на всё, он своей славой никогда не пользовался. И вообще как будто бы её не замечал. Как сказал драматург Александр Бородянский: «Секс-символом Куравлёв всегда был только для своей жены Нины. Многих актеров популярность делает бабниками, а Лёня никогда об этом и не помышлял».

Со своей избранницей Ниной Куравлёв познакомился ещё в школе. Однажды, это было на каком-то московском катке, когда ему было шестнадцать лет он обратил внимание на девочку, которая была на три года младше. Влюбился. Долго встречались. Поженились только в 1960-м году, когда Куравлёв уже закончил ВГИК. Ему было 24 года. Жена работала учительницей английского языка в школе. Друзья Леонида Вячеславовича говорят, что жена была для него всем: другом, мамой, опорой... При том, что Нина Васильвна была дамой с твердым педагогическим характером. Они прожили более полувека. В 2012 году Нина Васильевна умерла. После её ухода Куравлев как будто потерял вкус к жизни. Появились депрессивные мысли. Он заранее выбил своё имя на надгробии на могиле жены на Троекуровском кладбище.

Сейчас актёр живет с дочерью Екатериной (ей 59 лет). Есть у него сын – Василий, у которого трое сыновей школьного возраста: Гриша, Федор и Степан. В кругу детей и внуков Леонид Вячеславович и встретит день рождения.

- Отец чувствует себя не лучшим образом. Ничего ужасного нет, но и порадовать вас нечем, - сказал kp.ru Василий Куравлёв. – Многие актёры, с которыми он снимался, ушли из жизни. Почти все свои знаменитые роли отец сыграл давно. В кино он играл весельчаков, простаков, добрых, открытых людей. В молодости эти черты: доброта, открытость, жизнерадостность были ему присущи. Но полного соответствия своим героями, конечно, никогда не было. Сейчас папа ведет закрытый образ жизни. Это его решение.
×
Как однажды сказал в интервью Леонид Куравлев: «Я сыграл Афоню и еще 250 ролей, среди которых есть шедевры!». Это шофер Паша Колокольников и фильма «Живет такой парень» (Куравлёв считает эту роль своей лучшей). Он снялся у Шукшина в картине «Ваш сын и брат» и в дипломной работе «Из Лебяжьего сообщают». Он действительно большой, шукшинский актер. Василий Макарович собирался его и дальше снимать в «Печках-лавочках». Но Куравлеву надоело играть простаков, он отказался от роли главного героя Ивана и предложил Шукшину самому сыграть эту роль.
Из других его замечательных ролей можно вспомнить «рокового мужчину» Аркадия (фильм Глеба Панфилова «Начало»), очаровательного жулика Жоржа Милославского («Иван Васильевич меняет профессию»), Хому Брута («Вий»), Шуру Балаганова («Золотой теленок»), немецкого офицера Айсмана («Семнадцать мгновений весны»). Кстати, режиссер Татьяна Лиознова пробовала Куравлева на роль... Гитлера, но из этой затеи ничего не вышло: слишком добрые у Куравлева глаза. И тогда возник Айсман, которого специально сделали одноглазым, – для придания жесткости образу.
Куравлёву очень хотелось разрушить своё амплуа простого, доброго парня. «Про меня всегда думали, что я из провинции (артист родился в Москве. - Ред.). Я вроде бы этакий Иванушка-дурачок», - признался как-то актер. И все-таки самым обаятельным он был в роли именно народного героя, сантехника и алкоголика Афони. При этом Леонид Вячеславович ужасно обижается, когда журналисты расспрашивают его про Афоню: «Дался вам этот Афоня! Все Афоня да Афоня...».

Когда режиссер Георгий Данелия задумал снимать эту лирическую комедию по сценарию Александра Бородянского, он сразу знал, кого пригласит на главную роль.
- Когда я показал ему сценарий, Данелия тут же сказал, что возьмет на роль Афони Лёню Куравлева, - рассказал «КП» Александр Бородянский. - Но все равно он проводил пробы с другими артистами. В своей голове он уже снял фильм с Куравлёвым в главной роли, искал что-то другое, чтобы прикинуть, как изменится картина, если персонаж будет совсем другим. Ему понравилась проба Высоцкого, пьяный сантехник должен был играть на гитаре. Он думал над кандидатурой Караченцова. Но в итоге решил снимать по своему первоначальному замыслу. Куравлёв был нашей козырной картой...

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: artist   Леонид Куравлёв   актер   кино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Андрей Иванов 3 часа назад
То есть у Броневого глаза злые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
485
Ольга 2 часа назад
Удивительный актер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 2 часа назад
Прочитав заголовок, представил себе Гитлера, с выражением лица Афони.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Игорь Иванов 2 часа назад
На Робинзона стал похож и грима не надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео) Семь моделей iPhone протестировали на автономность при работе на iOS 15.01 (видео) Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей Лучшие фильмы за последние 100 лет по мнению зрителей "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем "Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей Зарубежные знаменитости, сыгравшие в фильмах советских и российских персонажей
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

255184



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов
6
63
Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
3
61
Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды
Набирающие популярность
BMW по-американски: не хочешь, но - живи
0
12
BMW по-американски: не хочешь, но - живи
Кошка, Человек и их друг - Эволюция
1
2
Кошка, Человек и их друг - Эволюция
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#автомобили#аварии#люди#ynews#история#в мире#избиение
#Юмор#факты#интересное#дтп#кино#СССР#Разное#книги#сша#gif
#подборка#животные#картинки#автомир#Россия#авто аварии#новости#природа#книга#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться