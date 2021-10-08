На роль Гитлера Леонида Куравлева не взяли из-за слишком добрых глаз

Парадокс в том, что несмотря на свою мегапопулярность, на толпы поклонниц, которые ждали Куравлёва повсюду и готовы были на всё, он своей славой никогда не пользовался. И вообще как будто бы её не замечал. Как сказал драматург Александр Бородянский: «Секс-символом Куравлёв всегда был только для своей жены Нины. Многих актеров популярность делает бабниками, а Лёня никогда об этом и не помышлял».



Со своей избранницей Ниной Куравлёв познакомился ещё в школе. Однажды, это было на каком-то московском катке, когда ему было шестнадцать лет он обратил внимание на девочку, которая была на три года младше. Влюбился. Долго встречались. Поженились только в 1960-м году, когда Куравлёв уже закончил ВГИК. Ему было 24 года. Жена работала учительницей английского языка в школе. Друзья Леонида Вячеславовича говорят, что жена была для него всем: другом, мамой, опорой... При том, что Нина Васильвна была дамой с твердым педагогическим характером. Они прожили более полувека. В 2012 году Нина Васильевна умерла. После её ухода Куравлев как будто потерял вкус к жизни. Появились депрессивные мысли. Он заранее выбил своё имя на надгробии на могиле жены на Троекуровском кладбище.



Сейчас актёр живет с дочерью Екатериной (ей 59 лет). Есть у него сын – Василий, у которого трое сыновей школьного возраста: Гриша, Федор и Степан. В кругу детей и внуков Леонид Вячеславович и встретит день рождения.



- Отец чувствует себя не лучшим образом. Ничего ужасного нет, но и порадовать вас нечем, - сказал kp.ru Василий Куравлёв. – Многие актёры, с которыми он снимался, ушли из жизни. Почти все свои знаменитые роли отец сыграл давно. В кино он играл весельчаков, простаков, добрых, открытых людей. В молодости эти черты: доброта, открытость, жизнерадостность были ему присущи. Но полного соответствия своим героями, конечно, никогда не было. Сейчас папа ведет закрытый образ жизни. Это его решение.