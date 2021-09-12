"Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем

Этот голливудский фильм снимался в Канаде и США. Студия - Millennium Films. Забегая вперед скажу, что игровой адаптация фильма занялась компания принадлежавшая Вину Дизелю. И актер понятное дело самостоятельно озвучил своего персонажа. Так же в "озвучке" игры приняла участию такие актеры как Рон Перлман и Майкл Рукер.





Главную женскую роль в "Хрониках Риддика" исполнила британская актриса Тандиве Ньютон, которая спустя почти два десятилетия снимется в известном фантастическом сериале "Мир Дикого Запада".