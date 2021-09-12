"Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем

Прежде всего напомню, что "Хроники Риддика" являются продолжением фильма "Чёрная дыра", который вышел в 2000 году. Интересный факт в основу идеи первого фильма о похождения Риддика, лег рассказ "Приход ночи" написанный еще в 1941 году известным фантастом Айзеком Азимовым.
Режиссером первого и второго фильма (а забегая вперед скажу что и третьего тоже) стал Дэвид Туи. Судите сами, умеет ли этот парень снимать фантастические боевики ;).
Этот голливудский фильм снимался в Канаде и США. Студия - Millennium Films. Забегая вперед скажу, что игровой адаптация фильма занялась компания принадлежавшая Вину Дизелю. И актер понятное дело самостоятельно озвучил своего персонажа. Так же в "озвучке" игры приняла участию такие актеры как Рон Перлман и Майкл Рукер.
Главную женскую роль в "Хрониках Риддика" исполнила британская актриса Тандиве Ньютон, которая спустя почти два десятилетия снимется в известном фантастическом сериале "Мир Дикого Запада".
Часть персонажей массовки фильма были из знаменитого Cirque Du Soleil. Угадайте, кого же они играли?;)
День рождения Вина Дизеля пришлось на съемочный день, так что вечеринка явно удалась судя по интервью актеров ;)
Режиссерами проекта могли стать такие голливудские специалисты как Гильермо дель Торо, Питер Джексон, Дэвид Кроненберг и Джон Лэндис.
Даже фанаты фильма могли забыть этот факт, но действие 2Хроник Риддика" происходит в 2583 году.
Для связи событий "Черной дыры" и "Хроник Риддика" был снят мультфильм под названием "Хроники Риддика: Темная ярость".
Фанаты фильма подсчитали количество "фрагов" в фильме - пятьдесят семь.
Первоначально бюджет фильма составляла сумма в 80 000 000 долларов, затем она выросла до 100 000 000 долларов, затем до 105 000 000 долларов, Ну еще и на маркетинг ушло 35 000 000 долларов.
Вин Дизель выступил так же как один из продюсеров "Хроник Риддика".
Хотя в мировом прокате фильм и собрал всего 115 000 000 долларов, но провалом это не стало, так как когда "Хроники Риддика" вышли на носителях, то только за первые сутки продажи превысили более 1 600 000 экземпляров. Ничего так цифра!
Продолжительность театральной версии - 119 минут, ну а режиссерская версия - целых 213 минут Вин Дизель в интервью горевал, что вырезали много "смысловой нагрузки" (цитата).
В 2013 году вышло продолжение под названием "Риддик" с более скромным бюджетом (38 000 долларов). который собрал в мировом прокате более 98 000 000 долларов.
Источник:
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Эта же тётка плела интриги весь фильм.
Помню, обжимался с девушкой в среднем ряду кинозала.