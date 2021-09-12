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"Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем

"Хроники Риддика" - 15 интересных фактов о фантастическом боевике с Вином Дизелем (5 фото)

Автор:
12 сентября 2021 09:23
Сообщество : Кино
Метки: Хроники Риддика   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   
2066
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Прежде всего напомню, что "Хроники Риддика" являются продолжением фильма "Чёрная дыра", который вышел в 2000 году. Интересный факт в основу идеи первого фильма о похождения Риддика, лег рассказ "Приход ночи" написанный еще в 1941 году известным фантастом Айзеком Азимовым.


Режиссером первого и второго фильма (а забегая вперед скажу что и третьего тоже) стал Дэвид Туи. Судите сами, умеет ли этот парень снимать фантастические боевики ;).

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Этот голливудский фильм снимался в Канаде и США. Студия - Millennium Films. Забегая вперед скажу, что игровой адаптация фильма занялась компания принадлежавшая Вину Дизелю. И актер понятное дело самостоятельно озвучил своего персонажа. Так же в "озвучке" игры приняла участию такие актеры как Рон Перлман и Майкл Рукер.


Главную женскую роль в "Хрониках Риддика" исполнила британская актриса Тандиве Ньютон, которая спустя почти два десятилетия снимется в известном фантастическом сериале "Мир Дикого Запада".


Часть персонажей массовки фильма были из знаменитого Cirque Du Soleil. Угадайте, кого же они играли?;)


День рождения Вина Дизеля пришлось на съемочный день, так что вечеринка явно удалась судя по интервью актеров ;)


Режиссерами проекта могли стать такие голливудские специалисты как Гильермо дель Торо, Питер Джексон, Дэвид Кроненберг и Джон Лэндис.


Даже фанаты фильма могли забыть этот факт, но действие 2Хроник Риддика" происходит в 2583 году.


Для связи событий "Черной дыры" и "Хроник Риддика" был снят мультфильм под названием "Хроники Риддика: Темная ярость".


Фанаты фильма подсчитали количество "фрагов" в фильме - пятьдесят семь.


Первоначально бюджет фильма составляла сумма в 80 000 000 долларов, затем она выросла до 100 000 000 долларов, затем до 105 000 000 долларов, Ну еще и на маркетинг ушло 35 000 000 долларов.


Вин Дизель выступил так же как один из продюсеров "Хроник Риддика".


Хотя в мировом прокате фильм и собрал всего 115 000 000 долларов, но провалом это не стало, так как когда "Хроники Риддика" вышли на носителях, то только за первые сутки продажи превысили более 1 600 000 экземпляров. Ничего так цифра!


Продолжительность театральной версии - 119 минут, ну а режиссерская версия - целых 213 минут Вин Дизель в интервью горевал, что вырезали много "смысловой нагрузки" (цитата).


В 2013 году вышло продолжение под названием "Риддик" с более скромным бюджетом (38 000 долларов). который собрал в мировом прокате более 98 000 000 долларов.


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Метки: Хроники Риддика   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Дядя Саша 2 часа назад
38 000 долларов? Актёры снимались за еду?
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Dmitry 12 минут назад
"Хроники Риддика" и "Чёрная дыра" - зашли на ура, а вот продолжение ("Риддик") - не пошло (хрень).
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8k
Lilian 21 минуту назад
Главную женскую роль сыграла Алекса Давалос. А не то что автор написал. А может он и фильм и не смотрел то?
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Lynx 21 минуту назад
Атмосфера кино - класс!
Помню, обжимался с девушкой в среднем ряду кинозала.
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котегRUS 45 минут назад
не знаю как вам, а мне все эти картины нравятся.. даже пересматривал по несколько раз..
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