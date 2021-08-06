Талантливый режиссер подолгу вынашивал планы новых фильмов, старался доводить каждый кадр до идеала, который создала его творческая фантазия. Он продумывал каждый нюанс актерской игры. И не терпел легкомыслия в работе или даже несогласия актеров с его мнением.

Наказание было суровым.





Светлана Светличная лишается голоса

В “Бриллиантовой руке”актриса играет соблазнительницу наивного Семена Семеновича Горбункова Анну Сергеевну. Она вспоминает, что предложила Гайдаю свое видение эпизода в гостинице. Она отстаивала и доказы режиссеру свой взгляд.