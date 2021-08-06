Комедии Л.Гайдая покоряют неповторимой атмосферой легкости и веселья. Кажется, что все происходит само собой, шутя, естественно и непринужденно.
Талантливый режиссер подолгу вынашивал планы новых фильмов, старался доводить каждый кадр до идеала, который создала его творческая фантазия. Он продумывал каждый нюанс актерской игры. И не терпел легкомыслия в работе или даже несогласия актеров с его мнением.
Наказание было суровым.
Светлана Светличная лишается голоса
В “Бриллиантовой руке”актриса играет соблазнительницу наивного Семена Семеновича Горбункова Анну Сергеевну. Она вспоминает, что предложила Гайдаю свое видение эпизода в гостинице. Она отстаивала и доказы режиссеру свой взгляд.
Гайдай снял эпизод так, как предложила Светличная Но потом не допустил строптивую актрису до озвучания. В окончательном варианте картины у Анны Сергеевны голос другой актрисы - Зои Толбузиной.
И еще одну актрису, которая тоже проявила непослушание воле режиссера, Гайдай лишил права голоса. Правда повод был другой
“Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью”
Это единственная фраза, которую Нина произносит голосом Натальи Варлей.
В своей книге “Канатоходка.Автобиография” актриса вспоминает, как Гайдай однажды попытался поцеловать ее. Но актриса сумела увернуться и вытолкать Гайдая из своего гостиничного номера.
Потом Наталья Варлей узнала, что ее отстранили от озвучания. Актриса объяснила это местью отверженного мужчины. В “Кавказской пленнице” “комсомолка, спортсменка и просто красавица” говорит голосом Надежды Румянцевой. Кроме фразы про ошибки.
После “Кавказской пленницы” Наталья Варлей появилась в другой комедии Гайдая “12 стульев” в роли студентки Лизы. И ее снова озвучивала Надежда Румянцева.
Как распалась троица Трус, Балбес и Бывалый
Евгений Моргунов получил известность как комедийный актер именно в фильмах Леонида Гайдая.
Гайдай придумал трех комичных персонажей, и Моргунову досталась роль толстяка Бывалова. Начиная с сатирической короткометражки “Самогонщики” эта троица так полюбилась зрителям, что стала почти фольклорной.
Возможно артист “словил звезду”, а может просто характер сыграл свою роль, но на съемках “Кавказской пленницы” случился конфликт между Моргуновым и Гайдаем. На одном из просмотров отснятого материала Моргунов громко и бесцеремонно обсуждал происходящее. Ему намекнули, что режиссеру не нравится это.
Моргунов громко заметил:”Подумаешь, режиссер, тоже мне , Феллини!” На этом сотрудничество Гайдая и Моргунова сошло на нет. Надо сказать, что после этого в целом кинокарьера талантливого артиста пошла под откос, он снимался все меньше и меньше
В конце жизни он был практически забыт.
Почему не нашел продолжения дуэт Ю.Никулина и А.Миронова
Когда Л. Гайдай задумал фильм “Иван Васильевич меняет профессию” в главной роли управдома Бунши и царя Ивана Грозного он видел только Юрия Никулина.
Но ему пришлось настойчиво доказывать руководству Мосфильма свой выбор. Ну, не видели руководители в Юрии Никулине царя, да еще Ивана Грозного. Управдомом его еще более менее представляли, а царем - нет!
Неожиданно в пользу выбора режиссера сработала публикация в популярном журнале “Наука и жизнь”. В это время была опубликована статья о скульптурной реконструкции облика Ивана Грозного. Сходство с Никулиным было очень заметным.
Кроме этого Гайдай доказывал, что Никулин такой артист, который может сыграть кого угодно. По задумке Гайдая после прекращения сотрудничества с легендарной троицей Трусом, Балбесом и Бывалым можно создать новый комедийный союз.
Ю.Никулин и А.Миронов отлично смотрелись вместе в “Бриллиантовой руке”. Гайдай хотел дать роль Жоржа Милославского А.Миронову. Но случилось то, что режиссер никак не мог ожидать.
Юрий Никулин отказался сниматься в фильме.
Леонид Гайдай не поверил в версию длительных гастролей артиста с цирком. Раньше ведь удавалось улаживать участие Никулина в съемках и работу в цирке.
Вдова режиссера Нина Гребешкова через много лет рассказала, что реальной причиной отказа были опасения Никулина. Он считал, что фильм по произведению полу запрещенного писателя М. Булгакова не пропустит цензура, и картина не выйдет на экраны. Никулин не хотел участвовать в съемках заранее обреченного фильма.
Отказ артиста и близкого друга стал ударом для Гайдая. Его творческая задумка создать новый комический дуэт Никулина с Мироновым не воплотилась.
Такого удачного сочетания талантов Ю.Яковлева и А.Миронова режиссер не видел. В результате мы, зрители, увидели в картине работу Ю.Яковлева и Л. Куравлева. И сегодня уже трудно себе представить любимую гайдаевскую комедию с другими артистами.
Леонид Гайдай был гением советской комедии. Лучшие его фильмы вошли в наш культурный код. Мы разговариваем фразами из этих фильмов. При этом он задумывал свои фильмы и воплощал их на экране, становясь настоящим диктатором для артистов.
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Абсолютно народный коллектив!!!!! Анекдоты, мульт, ассоциативные образы!!! Более любимых артистов у нас НЕТ!!!
Ну, Наташу Варлей я и сам бы хотел поцеловать и...
Если бы была у меня "Машина Времени" и я оказался во второй половине шестидесятых в Советском Союзе. То есть ещё до моего рождения.