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Как Леонид&nbsp;Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка

Как Леонид Гайдай вычеркивал строптивых артистов из своего списка (9 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:48
Сообщество : Кино
Метки: artist   актер   интересно   кино   леонид гайдай   фильм   фото   
739
9

Комедии Л.Гайдая покоряют неповторимой атмосферой легкости и веселья. Кажется, что все происходит само собой, шутя, естественно и непринужденно.

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Метки: artist   актер   интересно   кино   леонид гайдай   фильм   фото   
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6  комментариев
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11k
ss 40 минут назад
Вычёркивал?... Судя по результатам, разумно вычёркивал. Ну а "пытался поцеловать"... Вот если бы он пытался поцеловать Шурика, я бы его не понял.
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5k
Горец Ю 5 минут назад
Что значит троица стала почти фольклорной?..
Абсолютно народный коллектив!!!!! Анекдоты, мульт, ассоциативные образы!!! Более любимых артистов у нас НЕТ!!!
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2k
Виктор 21 минуту назад
Варлей клёвая (с)
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843
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Ручкой или карандашом
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42k
Крайт 57 минут назад
Понять Леонида Гайдая можно.
Ну, Наташу Варлей я и сам бы хотел поцеловать и...
Если бы была у меня "Машина Времени" и я оказался во второй половине шестидесятых в Советском Союзе. То есть ещё до моего рождения.
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