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Трое спасенных и около 10 под завалами: последствия ЧП в Батуми

Трое спасенных и около 10 под завалами: последствия ЧП в Батуми (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 18:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: батуми   взрыв   мэр   обрушение   пострадавшие   спасение   трагедия   
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В грузинском Батуми продолжается операция по разбору завалов после взрыва газа в шестиэтажке. На данный момент эта версия инцидента превалирует. Женщина с ребенком и еще одна пожилая жительница уже освобождены из каменного плена. Сколько людей остались погребенными под обломками, уточняется.

На видео попал и сам момент обрушения жилого дома

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По счастливому стечению обстоятельств, ЧП произошло, когда в квартирах было немного людей: дети в школах и садиках, большинство взрослых на работе.

Источник:

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Метки: батуми   взрыв   мэр   обрушение   пострадавшие   спасение   трагедия   
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Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
петров баширов...
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451
vadimbar 42 минуты назад
Падение штукатурки - обычное там явление, раз мужик на это даже внимание не обратил?! И только от рушащегося дома побежал )
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4k
lexa 47 минут назад
для "хлопка" газа дом начал больно плавно разрушаться да и мужик не сразу чухнул
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
"Хлопок" надо писать,а не "взрыв" газа. Аааа,это же не в России.)
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