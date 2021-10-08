Трое спасенных и около 10 под завалами: последствия ЧП в Батуми

×

Под руинами дома по улице 26 Мая еще точно есть выжившие, некоторым удалось дозвониться до спасателей. Их на месте ЧП работает около 300 человек. По предварительным оценкам в момент обрушения подъезда в квартирах находилось от 10 до 15 человек, но цифры постоянно меняются.ЧП произошло сегодня утром. Исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе ответила журналистам и родственникам пострадавших на вопрос, почему разбор завалов идет столь медленно. Технику решили не задействовать, дабы не навредить тем, кто ждет помощи. Все приходится делать вручную.