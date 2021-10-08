Трое спасенных и около 10 под завалами: последствия ЧП в Батуми

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В грузинском Батуми продолжается операция по разбору завалов после взрыва газа в шестиэтажке. На данный момент эта версия инцидента превалирует. Женщина с ребенком и еще одна пожилая жительница уже освобождены из каменного плена. Сколько людей остались погребенными под обломками, уточняется.
Под руинами дома по улице 26 Мая еще точно есть выжившие, некоторым удалось дозвониться до спасателей. Их на месте ЧП работает около 300 человек. По предварительным оценкам в момент обрушения подъезда в квартирах находилось от 10 до 15 человек, но цифры постоянно меняются.
ЧП произошло сегодня утром. Исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе ответила журналистам и родственникам пострадавших на вопрос, почему разбор завалов идет столь медленно. Технику решили не задействовать, дабы не навредить тем, кто ждет помощи. Все приходится делать вручную.
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ЧП произошло сегодня утром. Исполняющая обязанности мэра Батуми Лейла Сурманидзе ответила журналистам и родственникам пострадавших на вопрос, почему разбор завалов идет столь медленно. Технику решили не задействовать, дабы не навредить тем, кто ждет помощи. Все приходится делать вручную.
На видео попал и сам момент обрушения жилого дома
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По счастливому стечению обстоятельств, ЧП произошло, когда в квартирах было немного людей: дети в школах и садиках, большинство взрослых на работе.
Кто-то из местных жителей предположил, что причиной трагедии стал шестой этаж, что надстроили над типовой пятиэтажкой несколько лет назад. Но чиновница отвергает вероятность подобных последствий перестройки.
По данным мэрии Батуми, под руинами находятся 7-8 человек. На связь со спасателями из-под завалов выходит молодой человек по имени Звиад. Он сообщил, что у него болит нога. Связь с молодым человеком не прерывается с утра.
Многие россияне в комментариях к новостям из Батуми с теплотой вспоминают свои путешествия по Грузии и искренне сочувствуют пострадавшим.
По данным мэрии Батуми, под руинами находятся 7-8 человек. На связь со спасателями из-под завалов выходит молодой человек по имени Звиад. Он сообщил, что у него болит нога. Связь с молодым человеком не прерывается с утра.
Многие россияне в комментариях к новостям из Батуми с теплотой вспоминают свои путешествия по Грузии и искренне сочувствуют пострадавшим.
Источник:
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