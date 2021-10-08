Так себе картинки Пятницы, а в конце как обычно-сюрприз

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Разнообразный позитив в чёрно белых тонах, но с юмором и улыбкой.
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Ну и обещалка в виде сюрприза! ЛУЧШИЕ КАССЕТНЫЕ ДЕКИ, ВЫПУЩЕННЫХ В СССР
Полный промышленный цикл почти любого изделия в СССР стал уже притчей во языцех – и одним из интереснейших примеров такого инженерного искусства станут кассетные деки. Наша ода аналоговой записи продолжается – давайте оглянемся назад и выделим наиболее качественные образцы такой аппаратуры, выпускавшиеся до 1991 года. В нашей новой подборке собрана десятка стационарных кассетных магнитофонов первого и высшего класса техники или малосерийных изделий. Ряд этих дек сейчас можно найти в продаже за весьма скромные деньги, а их саунд явно порадует вас.
62.
Вега МП-120-стерео
Эта модель выпускалась с 1987 года на Бердском ПО «Вега». Управление декой – псевдосенсорное, счетчик ленты – электронный, шумоподавление – компандерное. «Вега МП-120-стерео» имела автостоп и допускала программирование для воспроизведения отдельных песен. Головка – сендастовая, двигателей – три; АЧХ деки была заявлена в пределах от 31,5 до 16 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» – 56 дБ. Весил магнитофон 7,5 кг; его розничная цена была установлена в 500 рублей.
63.
Маяк-120-стерео
Любимец советских аудиофилов и меломанов – «Маяк-120-стерео», релиз одноименного Киевского завода. Аппарат поддерживал ленты Fe, Cr и FeCr, комплектовался системой шумоподавления, имел электронно-логическое управление, индикацию пиковых уровней сигнала, стрелочные индикаторы уровня и модуль автостопа. Сендастовая головка и качественный ЛМП гарантировали АЧХ 31,5 – 18 000 Гц при коэффициенте детонации в 0,15%. Весил аппарат 8,9 кг.
64.
Яуза МП-221С
«Яуза МП-221С» выпускался с 1987 года – несмотря на скромные габариты и небольшой вес (всего 4,5 кг), кассетник получился исключительно удачным. Московский ЭМЗ N1 свое дело знал исключительно хорошо – аппарат работал с тремя типами лент, допускал регулировку подмагничивания, использовал электронно-логическую систему управления и аж два шумоподавителя (компандерный и динамический). ЛМП с двумя двигателями, сендастовая головка, АЧХ от 31,5 до 16 000 Гц, коэффициент детонации – 0,19%.
65.
Рапри-102С
«Рапри-102С» начал производиться в 1988 году московским заводом «Радиоприбор» (аналогичная дека выпускалась и в 1987 году под маркой «Рапри МП-202С»). За 455 рублей предлагалась система с сендастовой головкой, электролюминесцентной индикацией уровня и возможностью регулировки тока подмагничивания. Эргономика, опять же, не подкачала – «Рапри-102С» допускала поиск по фрагментам. Двухмоторное устройство обеспечивало АЧХ от 30 до 16 000 Гц при коэффициенте детонации в 0,15 %. Весил «аналоговый инструмент» 7 кг.
66.
Романтика-221-стерео
Продукт Харьковского приборостроительного завода имени Шевченко, апгрейд известного кассетника «Романтика-220-стерео», получивший возможность работы с тремя типами лент. Солидная трехмоторная конструкция, автостоп, сендастовая головка и даже электронный счетчик ленты – для 1987 года аппарат был отлично «упакован». Последние штрихи – квазисенсорное управление, а также впечатляющие ТТХ (АЧХ от 31,5 до 18 000 Гц). Учитывая цену в 383 рубля, покупка казалось очень выгодной, вот только в продаже эту «Романтику» было не найти – выпуск ограничили опытной серией.
67.
Орель-101-1-стерео
Этот кассетник выпускался с 1985 года на Днепровском машиностроительном заводе – изюминками «Орель-101-1-стерео» были компандерное шумоподавление и электронно-логическое управление. Не забыт и автостоп, а также – люминесцентный индикатор уровня. Двухмоторная дека гарантировала АЧХ от 31,5 до 16 000 Гц, её гармонические искажения не превышали 2,5%, а соотношение «сигнал/шум» достигало 65 дБ (с шумоподавлением). Весил магнитофон 7,9 кг; его розничная цена составляла 520 рублей.
68.
Вильма-104-стерео
Кассетные деки под брендом «Вильма» (Вильнюсский ПСЗ «Вильма») были хорошо известны аудиофилами в восьмидесятые годы ХХ века. И, надо сказать, ценить устройства было за что – скажем, «Вильма-104-стерео», выпускавшаяся с 1986 года, отрабатывала каждый вложенный в нее рубль (а ритейл на деку составлял 550 рублей). Три типа ленты? Пожалуйста. Сендастовая головка? Конечно же. Квазисенсорное управление и автостоп с обесточиванием? Тоже имеются. Дека гарантировала АЧХ от 31,5 до 18 000 Гц, щеголяла соотношением «сигнал/шум» в 62 дБ (с шумоподавлением) и весила солидные 10,8 кг.
69.
Орбита МП-102-стерео
Похожий на танк кассетник, выпускавшийся на Ростовском заводе «Электроаппарат» с 1985 года, снискал настоящую славу. Шумоподавление «Орбиты МП-102-стерео» было чрезвычайно эффективным, а контроль устройства через электронно-логическое управление, светодиодные индикаторы уровня и цифровой счетчик ленты был весьма удобным. «Орбита МП-102-стерео» работала с тремя типами лент и использовала сендастовую магнитную головку. АЧХ лежала в пределах от 31,5 до 18 000 Гц.
70.
Вильма-001-стерео
Тяжелая артиллерия. Прайс на «Вильма-001-стерео» зашкаливал (1 350 рублей), однако, игра стоила свеч – релиз одноименного Вильнюсского приборостроительного завода для 1982 года получился исключительно удачным. Это был первый советский кассетный магнитофон высшего класса – в системе использован зарубежный открытый лентопротяжный механизм, применены три двигателя с кварцевой стабилизацией. Тракт – закрытый с парой ведущих тонвалов. Три импортные головки, эргономичные индикаторы уровня – в общем, полный джентельменский набор перед вами.
71.
Маяк-010-стерео
Самый дорогой советский кассетный магнитофон, «Маяк-010-стерео» в 1983 году стоил невероятные 1 900 рублей. Детище одноименного Киевского завода обладало целой россыпью функций: от электронного счетчика ленты и автостопа – до компандерного шумоподавления. Возможностей по микшированию и редактированию записей тут было просто море – а, учитывая развернутую индикацию уровня средних и пиковых уровней записи, автоматическую подстройку подмагничивания, кварцевую стабилизацию скорости и комплектный беспроводной пульт ДУ, работа с «Маяк-010-стерео» казалась на удивление простой и элегантной. Дека получила шильдик «высший класс техники», оснащалась тремя головками, имела закрытый тракт и гарантировала АЧХ от 31,5 до 18 000 Гц. Весил аппарат 10 кг; тираж устройства составил примерно тысячу экземпляров.
На этом пока всё, Всем хороших грядущих ВЫХОДНЫХ!!!
На этом пока всё, Всем хороших грядущих ВЫХОДНЫХ!!!
Авторский пост
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