Так себе картинки Пятницы, а в конце как обычно-сюрприз

68.

Кассетные деки под брендом «Вильма» (Вильнюсский ПСЗ «Вильма») были хорошо известны аудиофилами в восьмидесятые годы ХХ века. И, надо сказать, ценить устройства было за что – скажем, «Вильма-104-стерео», выпускавшаяся с 1986 года, отрабатывала каждый вложенный в нее рубль (а ритейл на деку составлял 550 рублей). Три типа ленты? Пожалуйста. Сендастовая головка? Конечно же. Квазисенсорное управление и автостоп с обесточиванием? Тоже имеются. Дека гарантировала АЧХ от 31,5 до 18 000 Гц, щеголяла соотношением «сигнал/шум» в 62 дБ (с шумоподавлением) и весила солидные 10,8 кг.