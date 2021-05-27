Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг

Очень редко новоявленный Форест Гамп может проехать до ближайшего населенного пункта на попутке.

По пути он изучает места, осматривает музеи, храмы, общается с людьми. Шарашкин прошел уже 40 тысяч км и сейчас он двигается из Архангельска в Мурманск, ему нужно будет пройти 1727 км.

Он ведет свой блог ВКонтакте, где подробно рассказывает о своих перемещениях.