Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг

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Житель Москвы решил отправиться в пеший поход из Зеленограда в 2018 году.
Андрей, выйдя из Зеленограда, успел побывать в Центральной России, на юге, в Сибири и на Урале. Он вынашивал идею похода язе в середине 90-х, но поскольку он служил в вооруженных силах, Шарашкин идею сразу же осуществить не мог.
Он майор запаса и восемь лет трудился в школе, преподавая ОБЖ и историю, и вел кадетские классы. А сейчас он наконец-то смог осуществить свою давнюю мечту.
Очень редко новоявленный Форест Гамп может проехать до ближайшего населенного пункта на попутке.
По пути он изучает места, осматривает музеи, храмы, общается с людьми. Шарашкин прошел уже 40 тысяч км и сейчас он двигается из Архангельска в Мурманск, ему нужно будет пройти 1727 км.
Он ведет свой блог ВКонтакте, где подробно рассказывает о своих перемещениях.
По пути он изучает места, осматривает музеи, храмы, общается с людьми. Шарашкин прошел уже 40 тысяч км и сейчас он двигается из Архангельска в Мурманск, ему нужно будет пройти 1727 км.
Он ведет свой блог ВКонтакте, где подробно рассказывает о своих перемещениях.
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Желаю ему лёгкого пути!
Молодца, удачи и здоровья
На Кузьмича мужик смахивает :)))
Если человек на этом заморочен, то почему бы и нет.
Сейчас такое время, самим такое не провернуть, так хоть почитать и фотки посмотреть, если интересно.
П.С. Добрых ему людей на маршруте.
Хочет приключений и впечатлений, а платить за это будут спонсоры и доверчивые подписчики его блога!
Андрей Шарашкин родом с Украины, но проживает в Тюмени. За плечами военное прошлое и образование историка. Начал с Подмосковья, обошел весь российский юг и вот добрался до Севера.
https://www.pomorie.ru/2021/04/15/607815cb94d71363f22a1e32.htmlhttps://www.pomorie.ru/2021/04/15/607815cb94d71363f22a1e32.html