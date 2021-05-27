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Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг

Россиянин прошел 40 тысяч км и собирается за Полярный круг (3 фото)

Автор:
27 мая 2021 20:47
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Россия   интересное   путешествия   туризм   фоторепортажи   
799
3
Житель Москвы решил отправиться в пеший поход из Зеленограда в 2018 году.

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Метки: travel   Россия   интересное   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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17  комментариев
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Осуществление своей мечты - это круто!

Желаю ему лёгкого пути!
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3k
Urlauber Минуту назад
Класс
Молодца, удачи и здоровья
На Кузьмича мужик смахивает :)))
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2k
Mellivora 3 минуты назад
Если и идти в двоем или троем...
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9
vova old 23 минуты назад
удачи!
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5k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Почтит безумство. Не понимаю зачем и не моё. Но... Уважаю А почему нет? Удачи потнику!
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1k
satra 48 минут назад
Дневной переход - это где-то 30 км в день. То есть где-то около 10.000 км в год. Плюс может еще чутка на попутках.
Если человек на этом заморочен, то почему бы и нет.
Сейчас такое время, самим такое не провернуть, так хоть почитать и фотки посмотреть, если интересно.
П.С. Добрых ему людей на маршруте.
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1M
Беспощадный критик Час назад
Ещё один Федя Конюхов!
Хочет приключений и впечатлений, а платить за это будут спонсоры и доверчивые подписчики его блога!
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4k
Sanar Час назад
Форест Гамп бежал если что, а не пешком ходил.
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81k
Taras Kozalupko Час назад
Фуле дома сидеть! (с) Фёдор Конюхов
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42k
parallax Час назад
На Гундяева похож.
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2k
MATPOC Час назад
где П/З/Д/Ё/шь?- 40 т/км это наш шарик по экватору!! очедной звездун вконнтакшишь!!!!
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10k
uutb 2 часа назад
Вообще то он не москвич, а житель Тюмени
Андрей Шарашкин родом с Украины, но проживает в Тюмени. За плечами военное прошлое и образование историка. Начал с Подмосковья, обошел весь российский юг и вот добрался до Севера.
https://www.pomorie.ru/2021/04/15/607815cb94d71363f22a1e32.htmlhttps://www.pomorie.ru/2021/04/15/607815cb94d71363f22a1e32.html
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