Как в СССР рекламировали еду

Прежде всего в рекламе нуждалась новая незнакомая продукция. Ее, несмотря на скудость рациона, советские люди часто опасались покупать и есть.
Особенно активно рекламировали советские консервы. Например, вот сколько блюд хозяйка могла приготовить из кильки
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Кроме рыбы, было много других консервов - например, кукуруза (на плакате даже мелко написан рецепт быстрого супа из нее)
Это сейчас в любом магазине круглый год можно купить помидоры, а в СССР зимой употребляли консервированные или в виде томатной пасты. Последнюю добавляли в борщ!
Сосиски и «докторская» колбаса без жира были (и остаются) дешевым и популярным продуктом. Однако было много шуток о том, что мяса в них было крайне мало
С мясом в стране была напряженная ситуация, поэтому предлагали готовить суп из спрессованных кубиков с мясным вкусом
Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские изделия, спички, папиросы, соль, сахар... можно купить в магазинах Потребкооперации (таким образом государство предлагало поддержать кооперативы, закупавшие продукты у колхозов).
Главпиво рекламировало еще и другие - уникально советские напитки - советское пиво Портер, или например, сладкую газировку «Крем-сода».
При министерстве пищевой промышленности было даже особое ведомство - Главного управления растительных масел и жиров. В СССР был очень распространен дешевый маргарин, который предлагалось добавлять в выпечку вместо сливочного масла.
Многие советские хозяйки сами лепили пельмени, но можно было купить и замороженные. На плакате предлагается их подавать с уксусом и сметаной - а вы с чем едите пельмени?
В СССР также «подсадили» людей на майонез, который подходит и к мясу, и к рыбе, и делает любое блюдо пикантным и вкусным… По лучшим традициям zero waste банки из-под майонеза предлагается сдавать обратно
Куда же без главного новогоднего напитка. Советское Шампанское - единственное в мире игристое вино, помимо собственно вина из Шампани, которое называется шампанским
А вы знали, что в СССР был и свой джин? Главликерводка рекламировала его, а также горькую настойку Зубровка и крепкую ржаную водку Старку
Любимая сладость советских детей - яблочное повидло. Его можно было намазывать на хлеб, есть ложкой вприкуску к чаю, с ним же пекли пирожки для всех общепитов
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Если уж купил продукты ,так купил !!!! Майонез вспоминаю вкус ,такого уже давно нет и за большие деньги даже ..Все химия . Научились у запада туфту производить ..А ведь пастбищ и земли плодородной много ..Выпускай стада на волю и мясо будет изумительное по полезности и вкусу ..Ан нет загонят в стойло и кормят черте чем ,да еще колят препаратами для быстрого роста ..Тьфу блин ..
То есть не покупателю должны предлагать товар, а сам покупатель должен его требовать.