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Как в СССР рекламировали еду

Как в СССР рекламировали еду (20 фото)

Автор:
14 февраля 2021 10:03
Сообщество : СССР
Метки: СССР   еда   люди   ностальгия   плакат   подборка   реклама   фото   
973
20
Прежде всего в рекламе нуждалась новая незнакомая продукция. Ее, несмотря на скудость рациона, советские люди часто опасались покупать и есть.
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Метки: СССР   еда   люди   ностальгия   плакат   подборка   реклама   фото   
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19  комментариев
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1k
Елизавета Час назад
Если предельно беспристрастно, то в СССР в отношении питания народ жил лучше, чем в большинстве стран мира того же периода. Безусловно, это не касается военные годы и момент развала СССР. Это просто факт. С наличием тех или иных продуктов везде было по-разному. На Дальнем Востоке не было никаких проблем с икрой, кальмарами, крабами и так далее. В Прибалтике никогда не было проблема с колбасой, сметаной, маслом и так далее. В целом никогда не было нигде проблем с конфетами и шоколадом. Но это тоже не является показателем. Всегда и везде холодильники были полные как мясом, так и другим. Уклад предполагал больше готовить самим и пища от этого была куда вкуснее, нежели нынешней магазинной. Все готовили для себя и качество со вкусом были хороши. Это тоже факт. Ну а самая суть не в еде или выборе оной, а в НЫТЬЕ тех пустоголовых, что всегда и везде видят только плохое. И это тоже факт.
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106k
Москвичка 14 минут назад
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106k
Москвичка 15 минут назад
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65k
Варакин Алексей Полчаса назад
Дебилы поколения айфонов против пердунов совкодрочеров...Такие посты и создаются для создания бурления.Что бы тупоголовые жертвы современной рекламы пришли в ужас от совдеповской кондовой ,а свидетели перестройки вспомнили вкус настоящего майонеза...Таких постиков,,,через одного. А вот ,что по производству мяса на душу населения современная Россия догнала СССР только 3 года назад-я постов не видел.
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3k
Вадим Игнатьев 41 минуту назад
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100
Roman Sh 44 минуты назад
"Сосиски и «докторская» колбаса без жира были (и остаются) дешевым и популярным продуктом. Однако было много шуток о том, что мяса в них было крайне мало" - сейчас в них мясо и нет вовсе, соя, шкуры, копыта и кишки - вот и все мясо.
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2k
iEva 50 минут назад
В рекламе указаны (нарисованы): пиво, настойки, яйца, шампанское, кукуруза, ряженка, мороженное, сосиски, повидло, картошка, чай, консервированные помидоры, килька, суп. Честно говоря, абсолютно не понимаю тех нытиков, у которых даже этого не было. При чём тут партийные боссы, Москва, пилоты, Омск, новые унты и прочая ахинея? Вывела из себя икра? Ныне обожратеньки ею? Легче стало? Чушь какая-то...
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−125
МИХАН Час назад
Блин аж слюньки потекли ..Я был рожден в СССР и вкус натуральных продуктов помню ! Да они конечно не были упакованы в красивую обертку,как на западе ,но заходя в магазин запах стоял именно манящий ..Сейчас маркетологи-мошенники специально в магазинах пшикалки устанавливают с запахами хе хе Ну меня не обманешь ,я все помню ..!
Если уж купил продукты ,так купил !!!! Майонез вспоминаю вкус ,такого уже давно нет и за большие деньги даже ..Все химия . Научились у запада туфту производить ..А ведь пастбищ и земли плодородной много ..Выпускай стада на волю и мясо будет изумительное по полезности и вкусу ..Ан нет загонят в стойло и кормят черте чем ,да еще колят препаратами для быстрого роста ..Тьфу блин ..
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36k
parallax 2 часа назад
Куясе, реклама. Требуйте!
То есть не покупателю должны предлагать товар, а сам покупатель должен его требовать.
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140
arcush 2 часа назад
Икра и крабы доступная закуска?! Вот сказочник! Колбаса началась при раннем Брежневе и закончилась лет через пять... Тогда же закончились колонны из шоколада и начался спред - бутербродное масло вместо настоящего. Потом и бутербродное исчезло... Реклама в СССР была не для увеличения потребления, а для того что бы лапша крепче висела на народных ушах.
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911
Шурман arcush 2 часа назад
Дед был пилотом и вот у нас всегда были то бананы то икра причем все это везлось 3х литровыми банками . Я обожал морскую капусту даже не знаю почему . Сейчас баночка этого краба ЧАТКА стоит красивых денег , легче купить живых омаров или крабов и самому разделать .Crabe Royal 200 g 26,99€
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140
arcush Шурман Час назад
Омск. Дед был плотником... Родители инженеграми. Икру видели только когда я в стройотряд ездил на Сахалин.А черную на кусочке хлеба в ресторане на пароходе Омск - Салехард. Крабы появились при Горбачеве с Ельциным. Как-то так...
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911
Шурман arcush Час назад
Наш был пилот международник , но и еще часто летал на Оймякон вот тогда у меня всегда были новые унты :)
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36k
parallax Шурман Час назад
Если бы твой дед был крупным партийным боссом, то ты и манго наверное попробовал. А в магазинах этого в продаже не было. Если только в Москве, иногда.
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