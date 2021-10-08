12 книг, написанных мужчинами про мужчин

Это может быть пространством изобилия для всевозможных шуток, полем напряжения для постоянных ссор, но гораздо лучше – источником гармоничных отношений, в которых каждый занимается тем, что получается у него лучше.

Мы нашли 12 удивительных фактов о мужчинах и столько же интересных книг, которые помогут лучше их понять. Это художественные книги, а не пособия по мужской психологии, но их авторы – тоже мужчины, а значит, вместе с увлекательным чтением нас ждет погружение во внутренний мир героя. Интересно, о чем говорят и думают мужчины, что чувствуют и как именно это выражают.

«Одна история»

Мужчины решают задачи последовательно. У них преобладают нейронные связи внутри полушарий мозга, в то время как у женщин крепче связи между полушариями. Это значит, что мужчинам проще переходить от одного дела к другому по мере завершения, и лучше не требовать от них многозадачности.