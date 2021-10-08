12 книг, написанных мужчинами про мужчин

Говорят, что мужчины и женщины – это существа с разных планет. Там, где женщины чувствуют себя как рыба в воде (в супермаркете, например) – мужчинам требуются точные инструкции списком. И наоборот, мужчины с легкостью разбираются в тех вещах, которые дамам не постичь (в тайном мире механизмов под капотом машины, к примеру).
Это может быть пространством изобилия для всевозможных шуток, полем напряжения для постоянных ссор, но гораздо лучше – источником гармоничных отношений, в которых каждый занимается тем, что получается у него лучше.
Мы нашли 12 удивительных фактов о мужчинах и столько же интересных книг, которые помогут лучше их понять. Это художественные книги, а не пособия по мужской психологии, но их авторы – тоже мужчины, а значит, вместе с увлекательным чтением нас ждет погружение во внутренний мир героя. Интересно, о чем говорят и думают мужчины, что чувствуют и как именно это выражают.
«Одна история»
Мужчины решают задачи последовательно. У них преобладают нейронные связи внутри полушарий мозга, в то время как у женщин крепче связи между полушариями. Это значит, что мужчинам проще переходить от одного дела к другому по мере завершения, и лучше не требовать от них многозадачности.
В этой жизни все мы ищем для себя безопасную гавань. А не найдя, учимся коротать время.
Новый роман лауреата Букеровской премии рассказывает о первой любви. Той, что была у каждого человека своей, особенной, ни на что не похожей. Полу девятнадцать лет, и огромное чувство к подружке по теннисному клубу заполняет его. «Подружкой» ее, впрочем, называть не очень правильно – она замужем и ей сорок восемь. С этого и начинается их единственная история — ведь «влюбленным свойственно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики».
«Исповедь маски»
Мужчины биологически более агрессивны. И это нормально. Агрессия – здоровая энергия, которой обладает любой человек, а проблемы чрезмерно агрессивного поведения, например, у ребенка чаще всего возникают от неумения ее перенаправлять и оптимально использовать. А этому можно научиться.
Истинная боль никогда не ощущается сразу. Она похожа на чахотку: когда человек замечает первые симптомы, это значит, что болезнь уже достигла едва ли не последней стадии.
Роман знаменитого японского писателя Юкио Мисимы «Исповедь маски» прославил двадцатичетырехлетнего автора и принес ему мировую известность. Исследователи отмечают, что он во многом автобиографичен. Ключевая тема этого знаменитого произведения — тема смерти, в которой герой повествования видит «подлинную цель жизни». Мисима скрупулезно исследует собственное душевное устройство, добираясь до самой сути своего «я».
«Спецназ Третьей Мировой»
У мужчин более развито пространственное мышление. Гормональные различия полов закладываются еще во внутриутробный период, и не так уж они критичны, как принято думать. Но кое-что существенное все же есть – мальчики от природы более любопытны, склонны к изучению окружающего пространства, всевозможным исследованиям и стремлению делать открытия. Внутренний двигатель под девизом «что будет, если?..» гарантирует им приключения, так уж они устроены.
Автор этой книги – настоящий полковник спецназа, обладатель ордена Мужества, ордена «За военные заслуги» и других боевых наград. Никто еще не писал о современной российской армии с таким убийственным юмором, так правдиво и точно. Разведывательно-диверсионное подразделение, в котором всего четверо бойцов, готовится к высадке на небольшой остров в Тихом океане, где американцы оборудовали военный аэродром. Разведчикам поставлена задача вывести из строя зенитный комплекс, взлётную полосу, радиолокаторы и подготовить площадку для нашего десанта. На надувном плоту бойцы добираются до острова. И в самый разгар разведывательных мероприятий подразделение вдруг обнаруживает признаки присутствия здесь ещё одной диверсионной группы, причем, явно не американской и не туземной…
«Человек, который хотел быть счастливым»
Мужчинам легче работать с вещами, в то время как женщинам – с людьми. Но это только природная предрасположенность и статистика, в реальности свои особенности в развитие этого качества привносит среда, воспитание и окружение. Так что этот факт вовсе не определяет выбор профессии или образ жизни.
Все мечтают о счастье, даже если не посвящают его поискам дни напролет. Так и Юлиан, герой этого романа, просто работает, а время от времени отдыхает в отпуске. Оказавшись на Бали, он попадает в затерянную среди тропических лесов деревеньку, где знакомится со стариком-целителем по имени Сантьянг. О котором на острове ходят легенды. Мудрый старец врачует не тело, а душу человека. И ему ведома истина, способная изменить весь мир вокруг нас: то, во что мы верим, становится нашей реальностью и определяет нашу жизнь. Откроется ли теперь Юлиану рецепт счастья?
«4321»
Мужчины легче наращивают мышечную массу, за этот процесс отвечают андрогены – мужские половые гормоны, которые стимулируют синтез белка в мышцах. Вот почему эффект от внедрения спортзала в повседневную жизнь у мужчин будет заметен быстрее и ярче, чем у женщин.
— Только Бог знает, верный ты делаешь выбор или неправильный.
— Откуда ты знаешь, что он знает?
— Я не знаю. Люди могут только предполагать. К сожалению, Бог не говорит нам, что он думает.
Один человек. Четыре параллельные жизни. Арчи Фергусон будет рожден однажды. Из единого начала выйдут четыре реальные по своему вымыслу жизни – параллельные и независимые друг от друга. Четыре Фергусона, сделанные из одной ДНК, проживут совершенно по-разному. Семейные судьбы будут варьироваться. Дружбы, влюбленности, интеллектуальные и физические способности будут контрастировать. При каждом повороте судьбы читатель испытает радость или боль вместе с героем.
«Меня зовут Гоша. История сироты»
Чем выше уровень тестостерона, тем более мужчина уверен в себе и привлекателен для женщин. А еще к нему больше прислушиваются собеседники, ему легче заводить друзей и делать карьеру.
Они раскачивают кроватки, в которых спят. Они качаются даже тогда, когда отвечают перед школьной доской. Они собираются в стаи и шельмуют тех, кто не такой, как они. Они воруют. Они курят и пьют. Они рано начинают половую жизнь. Они огрызаются и грубят. Именно это вы знаете о сиротах из детских домов. Именно это знание, сопровожденное непониманием и страхом, становится препятствием в усыновлении.
Конечно, вы заметили, что эта книга вышла в соавторстве с женщиной. Но рассказывается в ней подлинная, от первого лица, история мужчины. Мужчины, выросшего в детском доме. Реальная история жизни сироты проливает свет на все, что вас пугает и отталкивает. История, способная изменить к лучшему вашу жизнь и жизнь тысячи детей, оказавшихся без родительской любви. Эта книга поможет вам увидеть этих детей – и вырастающих из них взрослых – новыми глазами.
«Крылья»
Сейчас вы вспомните всех мужчин, чьему выразительному взгляду завидовали в жизни. Дело в том, что это тоже научный факт: у мужчин ресницы в среднем длиннее, чем у женщин. Хорошо, что эта вопиющая мировая несправедливость легко исправляется с помощью декоративной косметики.
Люди врут, а больше всего они врут самим себе.
Американец Джордж Дункан живет и работает в Лондоне. Ему под пятьдесят, он разведен и очень одинок. Все его отношения с женщинами в итоге рушатся из-за его же мягкого характера. Но однажды ночью Джордж просыпается от странного крика, доносящегося из сада, и, к собственному удивлению, обнаруживает там крупного белого журавля с пронзенным стрелой крылом. Спасая прекрасную птицу, герой даже не подозревает, насколько изменится вскоре его жизнь.
«Нарушитель спокойствия»
Мужчинам сложнее различать оттенки цветов, чем женщинам. На это тоже найдутся объективные причины из мира биологии. Поэтому пусть мужчина ограничится выбором нового цвета для стен на уровне «что-нибудь голубое», а между бирюзовым и лазурным выбирает женщина.
В конце лета 1960 года все пошло не так для Дженис Уайлдер. И худшая часть, как она всегда говорила потом, ужасная часть, заключалась в том, что это началось без предупреждения.
Познакомьтесь с Джоном Уайлдером. Казалось бы, ему не на что жаловаться: успешная карьера в рекламном бизнесе, любящая жена, растущий сын, квартира на Манхэттене, даже загородный дом; каждый вечер — деловой ужин с партнерами, каждый уик-энд — коктейль с друзьями. Но что-то в глубине этой идеальной жизни дало трещину, что-то нарушило хрупкое душевное спокойствие Джона, и ни алкоголь, ни мимолетные интриги уже не способны его утешить. Сумеет ли он переломить судьбу, все дальше увлекающую его по трагичному в своей неизбежности пути?
«Амстердам»
У мужчин хуже периферийное зрение, зато лучше – беглое. А еще при наступлении сумерек мужчины в среднем лучше видят объекты на разном удалении, чем женщины, которым труднее видеть вдали. В числе объясняющих этот факт гипотез – «охотничье прошлое» мужчин, которое частично сохранила эволюция.
Как мало знаем мы друг о друге. Большая наша часть скрыта под водой, как у льдины, и обществу видна лишь надводная, холодная и белая личина.
Книга, которая принесла автору Букеровскую премию. Русский перевод романа стал интеллектуальным бестселлером, а работа Виктора Голышева была отмечена российской премией «Малый Букер», в первый и единственный раз присуждавшейся именно за перевод. Двое друзей — преуспевающий главный редактор популярной ежедневной газеты и знаменитый композитор, работающий над «Симфонией тысячелетия», — заключают соглашение об эвтаназии: если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить.
«Сантехник. Твое мое колено»
По статистике, мужчины лгут в два раза чаще, чем женщины. Такие вот данные с разрушительными последствиями выдал опрос, приуроченный всего-то к выходу сериала «Обмани меня». Но не спешите подозревать знакомых мужчин во всех смертных грехах, ведь за ложь считался и формальный ответ «все в порядке» на вопрос «как дела?» А много ли вы знаете мужчин, любящих пожаловаться?
Столько событий, столько событий, пойду на работу, отдохну.
Один разведенный сантехник выучил телефон домоуправления и научился находить макароны со скидкой. Купил танк с антенной и жужжит им по квартире. И железную дорогу завёл, площадью в полторы кухни. Наконец-то съел три эклера подряд, как обещал себе в детстве. Любит поспать днем, может путать дни недели, покупать ненужные вещи... И никто не скажет ему, что деньги потрачены зря. Продолжаем восхищаться изящным слогом и искрометным юмором талантливого Славы Сэ, кумира миллионов.
«Мужчины без женщин»
Существует антропологическая теория, которая одним из ключевых отличий человека от животных называет способность мужчин осознавать свое отцовство.
Если нам действительно хочется увидеть других, нет иного способа, кроме как приглядеться к себе.
Стать мужчинами без женщин очень просто. Достаточно крепко любить женщину, чтобы потом она куда-то исчезла. В большинстве случаев их выкрадывают коварные матросы. Они заговаривают девчонкам зубы и быстро увозят их в Марсель или на Берег Слоновой Кости. И мы ничего не можем с этим поделать. А может, они обрывают свои жизни и без связи с матросами. С этим тоже поделать мы ничего не можем. Красивая, загадочная, лиричная малая проза Харуки Мураками о мужчинах, которые остались без женщин.
«Обман»
Мужчины видят масштабные бедствия и катастрофы в своих снах чаще, чем женщины. Наводнения, землетрясения и войны чаще становятся сюжетами их ночных кошмаров, в то время, как женщины в неприятных снах чаще ссорятся с другими людьми. Таков любопытный вывод из исследования более чем 10 тысяч снов, проведенного учеными Монреальского университета.
Детство кончается, когда чужие слезы становятся для тебя невыносимей, чем собственные.
Провокативный роман самого знаменитого сегодня американского писателя. Женатый мужчина, живущий в Лондоне, и его замужняя любовница открываются друг перед другом (и перед нами). Когда читаешь их диалог, страницу за страницей, ощущаешь себя свидетелем не одного, а каждого внебрачного романа с его нежностью и неуверенностью. И пока муж в «Обмане» успокаивает пребывающую в тревогах любовницу и измученную подозрениями жену, мы слышим голоса других женщин из его прошлой сложной и запутанной жизни сердца.
Источник:
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