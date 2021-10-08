5 книг о роботах, которые стоит прочитать

Хотя слово «робот» было придумано еще до Азимова, именно он популяризировал классический образ робота. И сделал он это прежде всего в рассказах, которые вошли в сборник «Я, робот». На страницах книги писатель также вывел знаменитые «Три закона робототехники», а затем сам же смоделировал различные ситуации, в которых законы перестают работать. Прошло уже 70 лет с момента выхода книги, а истории до сих пор пользуются большой популярностью у поклонников фантастики — в том числе и благодаря тому, что истории о роботах Азимов рассказывал и о нас, людях.

Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»