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5 книг о роботах, которые стоит прочитать

5 книг о роботах, которые стоит прочитать (6 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:51
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книги   книги о роботах   роботы   фото   что почитать   
732
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Фантастика о роботах, на которую стоит обратить внимание.

Роботов смело можно назвать одним из самых частых атрибутов фантастики. В последние годы прогресс в развитии искусственного интеллекта и робототехники только подстегивают интерес к историям о разумных машинах. Мы собрали подборку из 5 книг на тему роботов, на которые стоит обратить внимание.


Айзек Азимов — «Я, робот»

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Хотя слово «робот» было придумано еще до Азимова, именно он популяризировал классический образ робота. И сделал он это прежде всего в рассказах, которые вошли в сборник «Я, робот». На страницах книги писатель также вывел знаменитые «Три закона робототехники», а затем сам же смоделировал различные ситуации, в которых законы перестают работать. Прошло уже 70 лет с момента выхода книги, а истории до сих пор пользуются большой популярностью у поклонников фантастики — в том числе и благодаря тому, что истории о роботах Азимов рассказывал и о нас, людях.


Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

Почти всех роботов Азимова не спутаешь с человеком. А вот Филип Дик в своем знаменитом романе, что лег в основу «Бегущего по лезвию», задался вопросом: что будет, если внешне роботов будет нельзя отличить от людей? В 1968 году он предвосхитил любопытную и актуальную тему, которая в последующие годы обыгрывалась во множестве книг, фильмов и сериалов.


Марта Уэллс — «Отказ всех систем»

В последние годы Марта Уэллс прогремела на Западе с циклом «Дневники Киллербота», который состоит из повестей об андроиде-убийце. Первые две повести принесли писательнице награды «Хьюго», «Локус» и ряд других престижных наград. С одной стороны, «Отказ всех систем» написан в традициях золотого века фантастики: исследование далеких планет, космические приключения, встреча с неизведанным. С другой — главной изюминкой цикла стал сам Киллербот, забавный и опасный робот-интроверт, который любит сериалы и хочет, чтобы его просто оставили в покое, но регулярно влипает в неприятности.


К. Роберт Каргилл — «Море ржавчины»

Фантастика знает немало сценариев восстания машин — во главе с «Терминатором». Однако каким может быть реальный сценарий конфликта робот и людей — с учетом современных достижений в области робототехники и искусственного интеллекта? Таким вопросом задался Роберт Каргилл, когда писал роман «Море ржавчины». Основная сюжетная линия разворачивается в будущем, в котором роботы уже полностью уничтожили людей, а другая посвящена воспоминаниям главного героя о мире, в котором машины и люди существовали бок-о-бок друг с другом. Роман получился увлекательным и динамичным, но в тоже время неглупым — по ходу повествования Каргилл исследует множество актуальных и злободневных вопросов.


Артур Кларк — «2001: Космическая одиссея»

Конечно, в глобальном смысле «Космическая одиссея» посвящена отнюдь не роботам, а экспедиции межпланетного корабля «Дискавери» к спутнику Сатурна. Однако борт корабля снабжен искусственным интеллектом HAL 9000, который создан, чтобы помогать членам экипажа. В книге он получил больше внимания, чем в фильме, к тому же на его поведении строится весомая часть сюжета.



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Метки: книга   книги   книги о роботах   роботы   фото   что почитать   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
А где же Рэй Брэдбери?
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65k
Максим 15 минут назад
Эм.. упомянуть скажем так средние книжки.. Но не упомянуть Ливадного с его галактической историей из 85 книг. Вот там роботы раскрыты ан все 100.. В общем странная подборка.
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13k
DenСorp Полчаса назад
Библию прочитайте. Вот это книга всех книг
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11k
Bill Полчаса назад
А "отца" слова "робот", Чапека - забыли?
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942
vasilykopkov 58 минут назад
Космическую одиссею читал, причем в советское время при дефиците фантастики...
Уже тогда показалась тягомотиной редкостной, даже на фоне Ефремова, не говоря уже о Кире Булычеве, Азимове, Бредбери. А уж сегодня после Лукьяненко и других современных фантастов, его вообще невозможно читать. Вообще Артур Кларк мне кажется несколько переоценён как писатель...
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
сценарии для терминаторов. очень интересны,в фильмах много что нету.
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1k
Александр Час назад
«Кибериа да» (польск. Cyberiada) Стани слав Ге рман Лем
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