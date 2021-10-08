5 книг о роботах, которые стоит прочитать

Фантастика о роботах, на которую стоит обратить внимание.
Роботов смело можно назвать одним из самых частых атрибутов фантастики. В последние годы прогресс в развитии искусственного интеллекта и робототехники только подстегивают интерес к историям о разумных машинах. Мы собрали подборку из 5 книг на тему роботов, на которые стоит обратить внимание.
Айзек Азимов — «Я, робот»
Хотя слово «робот» было придумано еще до Азимова, именно он популяризировал классический образ робота. И сделал он это прежде всего в рассказах, которые вошли в сборник «Я, робот». На страницах книги писатель также вывел знаменитые «Три закона робототехники», а затем сам же смоделировал различные ситуации, в которых законы перестают работать. Прошло уже 70 лет с момента выхода книги, а истории до сих пор пользуются большой популярностью у поклонников фантастики — в том числе и благодаря тому, что истории о роботах Азимов рассказывал и о нас, людях.
Филип Дик — «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»
Почти всех роботов Азимова не спутаешь с человеком. А вот Филип Дик в своем знаменитом романе, что лег в основу «Бегущего по лезвию», задался вопросом: что будет, если внешне роботов будет нельзя отличить от людей? В 1968 году он предвосхитил любопытную и актуальную тему, которая в последующие годы обыгрывалась во множестве книг, фильмов и сериалов.
Марта Уэллс — «Отказ всех систем»
В последние годы Марта Уэллс прогремела на Западе с циклом «Дневники Киллербота», который состоит из повестей об андроиде-убийце. Первые две повести принесли писательнице награды «Хьюго», «Локус» и ряд других престижных наград. С одной стороны, «Отказ всех систем» написан в традициях золотого века фантастики: исследование далеких планет, космические приключения, встреча с неизведанным. С другой — главной изюминкой цикла стал сам Киллербот, забавный и опасный робот-интроверт, который любит сериалы и хочет, чтобы его просто оставили в покое, но регулярно влипает в неприятности.
К. Роберт Каргилл — «Море ржавчины»
Фантастика знает немало сценариев восстания машин — во главе с «Терминатором». Однако каким может быть реальный сценарий конфликта робот и людей — с учетом современных достижений в области робототехники и искусственного интеллекта? Таким вопросом задался Роберт Каргилл, когда писал роман «Море ржавчины». Основная сюжетная линия разворачивается в будущем, в котором роботы уже полностью уничтожили людей, а другая посвящена воспоминаниям главного героя о мире, в котором машины и люди существовали бок-о-бок друг с другом. Роман получился увлекательным и динамичным, но в тоже время неглупым — по ходу повествования Каргилл исследует множество актуальных и злободневных вопросов.
Артур Кларк — «2001: Космическая одиссея»
Конечно, в глобальном смысле «Космическая одиссея» посвящена отнюдь не роботам, а экспедиции межпланетного корабля «Дискавери» к спутнику Сатурна. Однако борт корабля снабжен искусственным интеллектом HAL 9000, который создан, чтобы помогать членам экипажа. В книге он получил больше внимания, чем в фильме, к тому же на его поведении строится весомая часть сюжета.
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Уже тогда показалась тягомотиной редкостной, даже на фоне Ефремова, не говоря уже о Кире Булычеве, Азимове, Бредбери. А уж сегодня после Лукьяненко и других современных фантастов, его вообще невозможно читать. Вообще Артур Кларк мне кажется несколько переоценён как писатель...