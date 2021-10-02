15 книг про историю современной России

Сергей Васильев

Как мы покупали русский интернет

Сергей Васильев — первый инвестор и председатель совета директоров Рамблера в 1999–2001 гг. Его книга посвящена освоению русского интернета с начала нулевых годов до наших дней. Это история становления одного из первых российских интернет-порталов — Рамблера. Какие вызовы стояли в те дни перед зарождавшимся интернет-бизнесом, какие проблемы приходилось решать и чем все это закончилось.

Илья Яблоков

Русская культура заговора: Конспирологические теории на постсоветском пространстве

Историк, медиаэксперт и преподаватель Университета Лидса Илья Яблоков показывает, что вера в теории заговора — естественная реакция современного человека на сложный мир, способ, с помощью которого обычный человек постигает мир. Но это еще и мощный политический инструмент, активно используемый элитами России в своих целях и, как показано в книге, невероятно изменивший облик страны в постсоветский период.

Мария Елифёрова

#Панталоныфракжилет: Что такое языковые заимствования и как они работают

Многие считают, что русский язык стал бы лучше, убери мы из него все заимствованные слова. Долой «презентации», «мерчендайзинг» и «хайп», да здравствуют «представления», «товароведение» и «одобрение общества». Но что делать со словами «огурец», «шапка» и «шрифт», ведь они тоже не исконно русские? Что вообще считать заимствованиями? И почему мы так сопротивляемся их появлению в языке? Мария Елифёрова, кандидат филологических наук и переводчик, отвечает на эти вопросы и не только на примере русского языка.

Андрей Мовчан

Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума

Мы живем в эпоху постправды, когда техники манипуляций нашим сознанием достигли беспрецедентного уровня. Под видом разнообразных шоу и материалов в СМИ политики-маркетологи продают народу войны, терроризм, врагов, угрозы, кровь, грязь, неопределенность и чувство величия одновременно. В пространстве постправды каждый может найти факты, которые подтвердят любую гипотезу и любые представления о мире.

Михаил Зыгарь

Вся кремлёвская рать: Краткая история современной России

В основу книги легли документы, открытые источники и десятки уникальных личных интервью, которые автор взял у действующих лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. Собранные воедино, факты, события, интриги и мнения героев составляют полную картину жизни Кремля, из которой впервые становится понятна логика метаморфозы Владимира Путина: как и почему из либерального прозападного президента начала 2000-х он превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых противников Запада.

Илья Варламов, Максим Кац

100 советов мэру: Книга рецептов хорошего города

Руководство о том, как сделать российские города красивее, комфортнее и безопаснее и как избежать ошибок прошлого. Авторы-урбанисты разбирают 100 ошибок в устройстве городов России и мира и дают 100 советов. Книга совсем не про то, что у нас всё плохо, наоборот, во многих вещах наши города идут впереди всех. Варламов и Кац рассказывают всё об устройстве города для людей, чтобы вы лучше понимали, как создать вокруг себя комфортную среду.

Алексей Беляков

Бизнес против правил: Как Андрей Трубников создал Natura Siberica и захватил рынок органической косметики в России

Герой книги Андрей Трубников — основатель и владелец брендов Natura Siberica, Planeta Organica, Organic Shop, «Рецепты бабушки Агафьи» и многих других. В косметическом бизнесе он оказался случайно и в зрелом возрасте. Известный журналист Алексей Беляков выяснил, как одному из самых харизматичных бизнесменов России удалось создать мощную компанию и вывести русскую косметику на мировой рынок.

Владислав Дорофеев

Русский размер: История трубы, или новая индустриализация

Герой книги — огромный Выксунский металлургический завод (ВМЗ) в Нижегородской области. Это старейшее в стране и одно из самых инновационных в мировом трубном производстве предприятие. На ВМЗ производят знаменитые, не имеющие аналогов в мире трубы большого диаметра, так называемый «русский размер».

Евгений Щепин

Вкусвилл: Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так

Недавно сеть «Вкусвилл» вышла на международный рынок и открыла первый магазин в Амстердаме. Эта книга об истории становления компании, которая начинала с одного молочного киоска, не брала кредитов и понаделала столько ошибок, что набралось на целую книгу. Это честный рассказ об успехах и провалах, о планах и ожиданиях, об отношении к сотрудникам и покупателям.

Дмитрий Гриц

Адвокат бизнеса: 20 юридический консультаций понятным языком

Основные задачи предпринимателя в России, особенно на старте, — это выжить, найти клиентов, удержать и развить свой бизнес. Юридические аспекты при этом обычно уходят на второй план, во многом потому, что кажутся слишком сложными и непонятными. Однако базовая юридическая грамотность нужна всем, ведь именно из-за правовых ошибок можно потерять много денег, а то и весь бизнес.

Владислав Иноземцев

Несовременная страна: Россия в мире XXI века

Россия — страна особенная, однако сложно найти хотя бы одну сферу, в которой такая особость указывала бы на прогрессивный характер и выгодно отличала ее от остальных государств. История последних полутора десятилетий всё четче указывает на то, что Россия осознанно разворачивается от современности к архаике. Эта книга — попытка оценить, с какого рубежа стране придется начинать, если она все же попытается вписаться в современный мир.

Михаил Таратута

Русские и американцы: Про них и про нас таких разных

Эта книга о том, что делает нас русскими, а американцев — американцами. Чем мы отличаемся друг от друга в восприятии мира и себя? Что сделало нас такими, какие мы есть? Известный журналист-международник Михаил Таратута провел в США 12 лет. В книге автор показывает, как несходство исторических путей и культурных кодов русских и американцев определяет различия в быту, карьере, подходах к бизнесу и политике.

Анджела Стейн

Мир Путина: Россия и её лидер глазами Запада

Книга рассказывает о том, как России удалось вернуться на международную арену влиятельным игроком в 2000 году, и тому, какое значение имеет эта новая роль. В ней рассматривается, почему отношения Москвы с Соединенными Штатами и некоторыми странами Европы ухудшились и почему так много других стран положительно относятся к России и успешно работают с Москвой на различных форумах.

Алексей Федяров

Невиновные под следствием: Инструкция по защите своих прав

Как вести себя на допросе, что делать, если вам подбросили что-то запрещенное, как обжаловать приговор, какие российские правозащитные организации могут помочь и как обращаться в Европейский суд по правам человека? Алексей Федяров, глава правового департамента фонда «Русь сидящая», объясняет, как действовать тем, кто стал жертвой несправедливости. Как и почему российские суды выносят несправедливые и необоснованные приговоры и каким образом силовики фабрикуют и фальсифицируют уголовные дела.

Сергей Алексашенко

Контрреволюция: Как строилась вертикаль власти в современной России и как это влияет на экономику

Почему российская экономика после бурного роста в первые годы президентства Владимира Путина застряла в стагнации, из которой уже много лет не видно выхода? За почти 20 лет нахождения у власти Владимир Путин серьезно изменил страну. При этом, по мнению Сергея Алексашенко, он принимал решения, ни одно из которых не казалось способным радикально изменить ход истории. Однако все вместе они повернули движение нашей страны в совершенно другом направлении.