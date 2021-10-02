Запомнить всё: 7 лучших книг для улучшения памяти

Американский актер и комик Джордж Бернс как-то пошутил: «К восьмидесяти годам вы уже знаете всё. Вот только как это вспомнить?». Не проблема узнать что-то новое и полезное, но запоминать информацию в мире, где ее так много, становится всё сложнее.
Хорошо, что есть разнообразные методики от психологов и нейробиологов, которые они излагают в своих литературных работах. Мы выбрали самые свежие и лучшие, которые к тому же интересно читать.
1«Развитие памяти. Классическое руководство по улучшению памяти» – Гарри Лорейн, Джерри Лукас
Работы Гарри Лорейна по развитию памяти переводят в России уже несколько десятилетий. Их часто можно видеть на прилавках с заголовками «Суперпамять», «Как тренировать память» и другими похожими. Его методика проверена временем и тысячами читателей, однако совсем недавно работы Лорейна были пересмотрены и обновлены, чтобы не терять актуальность. Так у книги появился соавтор, а издательство «Манн, Иванов и Фарбер» издало его в доступном и изысканном оформлении и получило награду за хороший перевод.
Методика Лорейна акцентирует внимание на запоминании фактов и жизненно важных мелочей: телефонных номеров, иных цифр, имен, названий, фамилий, иностранных слов и всего прочего, что так быстро вылетает из памяти благодаря своей конкретике и точности. Больше всего по этой книге нужно будет работать с ассоциациями.
2«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания» – Джошуа Фоер
Журналист Джошуа Фоер как-то задался целью принять участие в конкурсе на запоминание. В чем только эти американцы не соревнуются! Память у него была так себе, так что на подготовку он потратил целый год, зато и результат того стоил — он не просто успешно выступил, а победил многих чемпионов. В своей книге Фоер рассказывает о том, что он узнал за год. В ней говорится не только о конкретных способах что-то запомнить, но и объясняется сам принцип работы мозга и памяти. Так что это не только научит вас быстрее запоминать что-то, но и расширит кругозор в области нейробиологии, ведь Фоер, как хороший журналист, пишет понятно и совсем нескучно.
3«Помнить всё. Практическое руководство по развитию памяти» – Артур Думчев
Российский автор, в отличие от зарубежных коллег, берет с места в карьер и напирает на практику. Никакой воды и долгих предисловий, никаких надоевших в научпопе рассказов о соседке Марте и знакомом Джоше, которые пришли к успеху. Конкретные советы и техники, конкретные упражнения — всё предельно ясно и по полочкам. Именно такая собранность и способность визуализировать помогли Артуру Думчеву запомнить число Пи до 22 528 знака после запятой. Вам это вряд ли может понадобиться, но визуальная мнемотехника годится не только для цифр и впечатления кого-нибудь на вечеринках.
4«Японская система развития интеллекта и памяти» – Рюта Кавашима
Если вам не по душе западный подход к развитию памяти, то можно воспользоваться восточным. Японцы славятся своей точностью и аккуратностью, вот и пошаговое руководство от ведущего специалиста Страны восходящего солнца по томографии мозга достаточно строгое. Вам предлагается в течение 60 дней выполнять специальные упражнения для разминки мозга, которые будут стимулировать его деятельность, улучшать доступ крови к коре головного мозга и помогать памяти становиться крепче. В комплекте с книгой часто идут еще и специальные тетради для упражнений.
5«Питание для мозга» – Нил Барнард
Нил Барнард подходит к вопросу улучшения памяти с биологической стороны, поэтому область его советов необычайно широка. Он не только рассказывает об упражнениях для укрепления памяти, но и просвещает читателей обо всех потребностях мозга для хорошей работы. Из руководства можно узнать о том, как правильно питаться, сколько спать и как минимизировать вред от информационного шума, чтобы мозг мог пользоваться своими возможностями на 100%.
6«Запомнить всё: Усвоение знаний без скуки и зубрежки» – Питер Браун, Макдэниэл Марк, Генри Рёдигер
Целый коллектив авторов создал эту книгу для тех, кто хочет быстро запоминать учебную информацию. Эта методика не связана с фактами, цифрами и конкретными словами, она учит работать с лекциям, книгами, учебными материалами, методичками и всем остальным, с чем приходится сталкиваться в школе, университете, а затем на долгом пути самообразования. Специалисты по педагогике объясняют нам, почему мы так быстро забываем материал после сессий и проверок, и что можно сделать, чтобы этого избежать.
7«Суперпамять» – Мэрилу Хеннер
В мире живут всего 12 человек, которые могут похвастаться абсолютной памятью. Это значит, что они помнят всё с момента своего рождения до мельчайших деталей, как если бы это случилось пару минут назад. И даже лучше, потому что мы обычно не запоминаем всё досконально даже на такой короткий срок. В сериале «Доктор Хаус» пациентка с абсолютной памятью была несчастна из-за своего дара, так как помнила все обиды и несправедливости, которые с ней случились. Мэрилу Хеннер — полностью противоположный пример. Она снималась в популярном сериале «Такси», открыла свою школу танцев и написала несколько книг. Одна из них — о развитии памяти на жизненные события, детали, сцены и лица. Конечно, после нее мы не сможем всё запомнить так же, как она, однако Мэрилу приводит целый ряд разработанных ею упражнений, которые помогут навсегда запечатлеть в сознании наиболее важные для вас вещи.
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