Запомнить всё: 7 лучших книг для улучшения памяти

Работы Гарри Лорейна по развитию памяти переводят в России уже несколько десятилетий. Их часто можно видеть на прилавках с заголовками «Суперпамять», «Как тренировать память» и другими похожими. Его методика проверена временем и тысячами читателей, однако совсем недавно работы Лорейна были пересмотрены и обновлены, чтобы не терять актуальность. Так у книги появился соавтор, а издательство «Манн, Иванов и Фарбер» издало его в доступном и изысканном оформлении и получило награду за хороший перевод.

Методика Лорейна акцентирует внимание на запоминании фактов и жизненно важных мелочей: телефонных номеров, иных цифр, имен, названий, фамилий, иностранных слов и всего прочего, что так быстро вылетает из памяти благодаря своей конкретике и точности. Больше всего по этой книге нужно будет работать с ассоциациями.

2«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания» – Джошуа Фоер