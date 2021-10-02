FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 259 постов • 263 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Запомнить всё: 7 лучших книг для улучшения памяти

Запомнить всё: 7 лучших книг для улучшения памяти (8 фото)

Автор:
02 октября 2021 08:37
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книги для улучшения памяти   память   подборка   фото   чтение   что почитать   
40
8

Американский актер и комик Джордж Бернс как-то пошутил: «К восьмидесяти годам вы уже знаете всё. Вот только как это вспомнить?». Не проблема узнать что-то новое и полезное, но запоминать информацию в мире, где ее так много, становится всё сложнее.

Хорошо, что есть разнообразные методики от психологов и нейробиологов, которые они излагают в своих литературных работах. Мы выбрали самые свежие и лучшие, которые к тому же интересно читать.


1«Развитие памяти. Классическое руководство по улучшению памяти» – Гарри Лорейн, Джерри Лукас

×

Работы Гарри Лорейна по развитию памяти переводят в России уже несколько десятилетий. Их часто можно видеть на прилавках с заголовками «Суперпамять», «Как тренировать память» и другими похожими. Его методика проверена временем и тысячами читателей, однако совсем недавно работы Лорейна были пересмотрены и обновлены, чтобы не терять актуальность. Так у книги появился соавтор, а издательство «Манн, Иванов и Фарбер» издало его в доступном и изысканном оформлении и получило награду за хороший перевод.


Методика Лорейна акцентирует внимание на запоминании фактов и жизненно важных мелочей: телефонных номеров, иных цифр, имен, названий, фамилий, иностранных слов и всего прочего, что так быстро вылетает из памяти благодаря своей конкретике и точности. Больше всего по этой книге нужно будет работать с ассоциациями.


2«Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания» – Джошуа Фоер

Журналист Джошуа Фоер как-то задался целью принять участие в конкурсе на запоминание. В чем только эти американцы не соревнуются! Память у него была так себе, так что на подготовку он потратил целый год, зато и результат того стоил — он не просто успешно выступил, а победил многих чемпионов. В своей книге Фоер рассказывает о том, что он узнал за год. В ней говорится не только о конкретных способах что-то запомнить, но и объясняется сам принцип работы мозга и памяти. Так что это не только научит вас быстрее запоминать что-то, но и расширит кругозор в области нейробиологии, ведь Фоер, как хороший журналист, пишет понятно и совсем нескучно.


3«Помнить всё. Практическое руководство по развитию памяти» – Артур Думчев

Российский автор, в отличие от зарубежных коллег, берет с места в карьер и напирает на практику. Никакой воды и долгих предисловий, никаких надоевших в научпопе рассказов о соседке Марте и знакомом Джоше, которые пришли к успеху. Конкретные советы и техники, конкретные упражнения — всё предельно ясно и по полочкам. Именно такая собранность и способность визуализировать помогли Артуру Думчеву запомнить число Пи до 22 528 знака после запятой. Вам это вряд ли может понадобиться, но визуальная мнемотехника годится не только для цифр и впечатления кого-нибудь на вечеринках.


4«Японская система развития интеллекта и памяти» – Рюта Кавашима

Если вам не по душе западный подход к развитию памяти, то можно воспользоваться восточным. Японцы славятся своей точностью и аккуратностью, вот и пошаговое руководство от ведущего специалиста Страны восходящего солнца по томографии мозга достаточно строгое. Вам предлагается в течение 60 дней выполнять специальные упражнения для разминки мозга, которые будут стимулировать его деятельность, улучшать доступ крови к коре головного мозга и помогать памяти становиться крепче. В комплекте с книгой часто идут еще и специальные тетради для упражнений.


5«Питание для мозга» – Нил Барнард

Нил Барнард подходит к вопросу улучшения памяти с биологической стороны, поэтому область его советов необычайно широка. Он не только рассказывает об упражнениях для укрепления памяти, но и просвещает читателей обо всех потребностях мозга для хорошей работы. Из руководства можно узнать о том, как правильно питаться, сколько спать и как минимизировать вред от информационного шума, чтобы мозг мог пользоваться своими возможностями на 100%.


6«Запомнить всё: Усвоение знаний без скуки и зубрежки» – Питер Браун, Макдэниэл Марк, Генри Рёдигер

Целый коллектив авторов создал эту книгу для тех, кто хочет быстро запоминать учебную информацию. Эта методика не связана с фактами, цифрами и конкретными словами, она учит работать с лекциям, книгами, учебными материалами, методичками и всем остальным, с чем приходится сталкиваться в школе, университете, а затем на долгом пути самообразования. Специалисты по педагогике объясняют нам, почему мы так быстро забываем материал после сессий и проверок, и что можно сделать, чтобы этого избежать.


7«Суперпамять» – Мэрилу Хеннер

В мире живут всего 12 человек, которые могут похвастаться абсолютной памятью. Это значит, что они помнят всё с момента своего рождения до мельчайших деталей, как если бы это случилось пару минут назад. И даже лучше, потому что мы обычно не запоминаем всё досконально даже на такой короткий срок. В сериале «Доктор Хаус» пациентка с абсолютной памятью была несчастна из-за своего дара, так как помнила все обиды и несправедливости, которые с ней случились. Мэрилу Хеннер — полностью противоположный пример. Она снималась в популярном сериале «Такси», открыла свою школу танцев и написала несколько книг. Одна из них — о развитии памяти на жизненные события, детали, сцены и лица. Конечно, после нее мы не сможем всё запомнить так же, как она, однако Мэрилу приводит целый ряд разработанных ею упражнений, которые помогут навсегда запечатлеть в сознании наиболее важные для вас вещи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: книга   книги для улучшения памяти   память   подборка   фото   чтение   что почитать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему 10 великих игр, которые основаны на книгах 10 великих игр, которые основаны на книгах 15 книг про историю современной России 15 книг про историю современной России За какими книгами охотятся коллекционеры в России и мире За какими книгами охотятся коллекционеры в России и мире Что читать о&nbsp;классической музыке Что читать о классической музыке Книги, с которыми не будет скучно в дороге Книги, с которыми не будет скучно в дороге
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248844



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом наперед?
4
122
Почему самые опасные ганфайтеры Дикого Запада держали свои револьверы в кобуре задом...
Да сколько же можно врать народу-то?
1
96
Да сколько же можно врать народу-то?
Набирающие популярность в сообществах
Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным
0
13
Покупка Lamborghini за однодолларовые купюры: процесс оказался очень сложным
15 книг про историю современной России
0
0
15 книг про историю современной России
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#животные#аварии#авто аварии#картинки#кино#кулинарные рецепты#авария дня
#Юмор#люди#история#подборка#СССР#автомир#ynews#кулинария#что почитать#искусство
#интересно#прикол#дтп#Россия#фотографии#еда#интересное#новости#страна#рецепты

На что жалуетесь?

Вернуться