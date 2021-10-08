Книги о викингах, про викингов и Скандинавию

Тому, кто слышал имена Одина, Тора, Фрейи, Локи и многих других, наша книга послужит прекрасным подспорьем в пополнении знаний о германо-скандинавской мифологии.

Для тех, кто только начинает путешествие в истоки культуры скандинавов, она станет доступным и понятным путеводителем в мир богов легендарных викингов. Вы прочитаете о том, чем жили эти люди, что чувствовали, кому шептали молитвы в разгар шторма, стоя на носу драккара. Красочное иллюстрированное издание, которое станет настоящим подарком для ценителей литературы и культуры.



С. Свириденко

Старшая Эдда. Скандинавский эпос

Старшая Эдда, Эдда Сэмунда, Песенная Эдда — сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории. Впервые песни были записаны во второй половине XIII в. Легенда приписывает авторство исландскому ученому Сэмунду Мудрому. Однако нет сомнений в том, что песни возникли намного раньше и в течение столетий передавались в устной традиции. Некоторые из них восходят к южногерманским прототипам. Свидетельство их архаичности, пишет А. Я. Гуревич, в том, что песни не развертываются в широкую эпопею, как это происходит с произведениями англосаксонского и немецкого эпоса. Несомненно и то, что до нас дошли не все песни, те же, которые сохранились – появились в разные периоды истории, а впоследствии некоторые из них испытали на себе христианское воздействие. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1917 года (издательство "Издание М. и С. Сабашниковых").



Снорри Стурлусон

Младшая Эдда