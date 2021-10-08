Книги о викингах, про викингов и Скандинавию

Список представляет из себя набор книг для ознакомления с культурой, историей и традициями скандинавских народностей. Многие из них есть в электронных вариантах, а так же в свободной продаже.
Нил Гейман
Скандинавские боги
Создание девяти миров, истории о великих богах, искусных мастерах-карликах и могучих великанах. Рагнарёк, Сумерки богов - гибель всего сущего и одновременно возрождение нового времени и человечества. Мастер словно вдыхает новую жизнь в истории седой старины, заставляя читателей с замиранием сердца следить за персонажами скандинавских мифов - восхищаться их подвигами, ужасаться их коварству, горевать и радоваться вместе с ними.
Владимир Петрухин
Мифы викингов
Эта книга, соединяющая увлекательность с безупречной научной точностью, знакомит читателей с картиной мира викингов - скандинавов-язычников, отважных воинов, которые устрашали Европу в IX - первой половине XI в. Их мифологические представления отразились в памятниках литературы, оказавших огромное влияние на всю мировую культуру: Старшей и Младшей Эдде, исландских сагах, а также в памятниках древнего изобразительного искусства и религиозного культа, открытых археологами. Неистовый Один, силач Тор, хитроумный Локи, мировой змей Ёрмунганд, грозящий богам гибелью, воинственные девы валькирии - вот лишь немногие персонажи этой книги.
Е. Балобанова
Наследники Одина
Покровитель воинов Один и сеятель раздоров Локи, жестокие великаны и неистовые берсерки, Мировой Змей, затаившийся на дне океана, и ясень Иггдрасиль, связывающий небо и землю, - все это части картины мира древних скандинавов. Мир, в котором история была неотделима от мифа, жил в ожидании гибели богов - не случайно древнеисландские тексты словно пронизаны предчувствием зловещего финала. Даже саги, созданные уже в христианскую эпоху, несут на себе отпечаток мрачной обреченности - как бы ни был могуч, бесстрашен и хитроумен герой, избегнуть своей судьбы ему не удастся.
Старшая Эдда. Песни о божествах. Скандинавский эпос
Первый русский перевод Эдды - выдающегося памятника древнескандинавской литературы, сборника поэтических сказаний о богах и древних героях. Перевод сделан Софией Александровной Свиридовой - поэтом, прозаиком, переводчиком, музыковедом, публиковавшейся под псевдонимом С.Свириденко. За эту работу она была удостоена премии Императорской Академии наук. Перевод выполнен стихотворными размерами подлинника с широким применением русского аллитерационного стиха и снабжен обширным научным комментарием.
Книга не оставит равнодушными историков, литературоведов, филологов, а также всех желающих ознакомиться с древнескандинавской поэзией и мифологией.
Скандинавские мифы и легенды. От Одина до Тора
Тому, кто слышал имена Одина, Тора, Фрейи, Локи и многих других, наша книга послужит прекрасным подспорьем в пополнении знаний о германо-скандинавской мифологии.
Для тех, кто только начинает путешествие в истоки культуры скандинавов, она станет доступным и понятным путеводителем в мир богов легендарных викингов. Вы прочитаете о том, чем жили эти люди, что чувствовали, кому шептали молитвы в разгар шторма, стоя на носу драккара. Красочное иллюстрированное издание, которое станет настоящим подарком для ценителей литературы и культуры.
С. Свириденко
Старшая Эдда. Скандинавский эпос
Старшая Эдда, Эдда Сэмунда, Песенная Эдда — сборник древнеисландских песен о богах и героях скандинавской мифологии и истории. Впервые песни были записаны во второй половине XIII в. Легенда приписывает авторство исландскому ученому Сэмунду Мудрому. Однако нет сомнений в том, что песни возникли намного раньше и в течение столетий передавались в устной традиции. Некоторые из них восходят к южногерманским прототипам. Свидетельство их архаичности, пишет А. Я. Гуревич, в том, что песни не развертываются в широкую эпопею, как это происходит с произведениями англосаксонского и немецкого эпоса. Несомненно и то, что до нас дошли не все песни, те же, которые сохранились – появились в разные периоды истории, а впоследствии некоторые из них испытали на себе христианское воздействие. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1917 года (издательство "Издание М. и С. Сабашниковых").
Снорри Стурлусон
Младшая Эдда
"Младшая Эдда" является ценнейшим памятником культурно-исторического и художественного наследия не только для скандинавских народов, но и для всех народов, говорящих на германских языках. Произведение было задумано как учебник скальдической поэзии. В нем обильно цитируются древние поэмы, основанные на сюжетах из германо-скандинавской мифологии. В книге воспроизведен цикл иллюстраций, созданный известным петербургским художником, мастером книжной иллюстрации Борисом Забирохиным, чье творчество являет собой яркую интерпретацию сюжетов древнеисландской мифологии.
Г.И. Анохин
Общинные традиции норвежского крестьянства
В книге прослеживается история зарождения и трансформация общины норвежского крестьянства, рассказывается об общинных и семейных традициях норвежских крестьян в прошлом и в настоящее время, показывается роль общины в истории развития норвежского народа. Книга рассчитана на историков, этнографов, географов, а также на студентов, аспирантов и преподавателей вузов.
Х. Арбман
Викинги
Книга посвящена наиболее значительным аспектам истории эпохи викингов. Ее содержание можно назвать классическим – рассмотрена как повседневная жизнь скандинавов у себя дома, так и их деятельность на всех трех важнейших направлениях походов: в Западной Европе, на Руси и в Северной Атлантике. Особое значение имеет завершающий книгу обзор основных этапов развития скандинавского декоративно-прикладного искусства. Автор удачно сочетает доступный стиль изложения и строгую документальность привлекаемого материала. Книга в равной степени предназначена как любителям истории, так и профессионалам, поскольку давно стала классикой мировой скандинавистики.
Д. Байок
Исландия эпохи викингов
Джесси Л. Байок – специалист по древнеисландскому языку и средневековой Скандинавии, профессор отделения скандинавистики и Котсеновского института археологии при Университете штата Калифорния в Лос-Анджелесе. Джесси Л. Байок руководит археологической экспедицией "Мшистая гора" в Исландии. Его перу принадлежат многочисленные работы по средневековой Исландии и сагам, включая книги "Исландия в средние века: общество, саги и власть" и "Распря в исландской саге", а также переводы на английский язык "Саги о Вельсунгах", "Саги о Хрольве Краки" и "Младшей Эдды". Байок учился в Исландии (где в молодости жил на хуторах в северных фьордах и пас овец), Швеции, Франции и Америке и получил докторскую степень в Гарвардском университете; его научным руководителем был знаменитый филолог Альберт Бейтс Лорд. "Исландия эпохи викингов" – главный труд Байока, открывающий панорамную картину средневекового исландского общества с его уникальной структурой и сложной системой законов. Богатый иллюстративный материал дают примеры из исландских саг, которые при должном анализе оказываются истинным сокровищем для исследователя. В настоящее издание включены "Сага о людях из Оружейникова фьорда" и "Сага о Гудмунде Достойном", ранее не переводившиеся на русский язык.
Р. Буайе
Средневековая Исландия
Исландия – холодный остров в приполярном океане между Европой и Гренландией, край скал и гейзеров, пристанище бесстрашных викингов и мудрых песнопевцев-скальдов... Духовное наследие Исландии – это бесценный заповедник северной культуры, неповторимый мир скандинавских саг и рунической тайнописи, причудливый, словно магический лабиринт. Вступайте в этот мир без страха заблудиться, ведь путеводитель по нему – у вас в руках.
Р. Шартран, К. Дюрам, М. Харрисон, И. Хит
Викинги. Мореплаватели, пираты и воины
Книга посвящена периоду, вошедшему в историю Европы как "эра викингов". На ее страницах представлена широкая картина истории общественного устройства, верований и быта скандинавов IX-XI веков, их военного искусства, судостроения и мореплавания. Книга проиллюстрирована множеством красочных фотографий археологических находок и реконструкций предметов быта, жилищ и судов викингов, рисунками, восстанавливающими внешний облик воинов, их доспехов и вооружения, а также схемами кораблей. Можно заявить с полной в том убежденностью, что это издание станет желанным подарком любителям средневековой истории.
Перевод с англ. яз. Л. Флорентьева
Викинги. Набеги с севера
Викинги – так называли всех скандинавов в VIII-XI вв., морских странников и разбойников, наводивших ужас на жителей побережий Европы, Азии и Северной Африки. В книге, открывающей серию "Энциклопедия "Исчезнувшие цивилизации", подробно рассказывается об этих воинственных племенах, их "нескончаемых походах за богатством и славой", богатой, самобытной культуре.
Х. Гербер
Мифы Северной Европы
Это необычная коллекция мифов, саг и легенд суровых народов Северной Европы в доступном и ярком изложении. Она поведает вам о славных делах их богов и героев. Вы побываете в сверкающем дворце Одина и в ледяных замках злых великанов, в чудесном саду богини молодости Идунн и в мрачном подземном царстве богини Хель. Вы познакомитесь с великими героями Сигурдом и Беовульфом, с великаншами Феньей и Меньей, которые до сих пор перемалывают соль на дне моря. Автор удачно сочетает насыщенное информацией повествование с увлекательным экскурсом в историю английской и немецкой поэзии, неразрывно связанной с наследием языческой эпохи.
А. Я. Гуревич
Избранные труды. Т. 1. Древние германцы. Викинги
Страницы западноевропейской истории в период до Великого переселения народов. В том объединены работы, в которых рассматриваются предпосылки и начальный этап генезиса феодализма в Западной Европе. В очерке о древних германцах охарактеризованы их хозяйство, формы поселений и социальная организация в последние века до н. э. и в период, непосредственно предшествующий Великим переселениям народов в V в. Широкое привлечение данных археологии и истории древних поселений даст возможность по-новому осветить особенности древнегерманского общественного устройства. Центральную часть тома составляет монография ''Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе''. В ней разрабатывается проблематика экономической антропологии, которая связывает процессы.
А. Я. Гуревич
Походы викингов
В книге рассказывается о викингах, чьи походы беспокоили Европу почти триста лет: с конца VII по XI века, став источником легенд о жестоких и кровожадных «северных людях». Автор, обращаясь к сообщениям западноевропейских хроник, сюжетам и описаниям скандинавских саг, археологическим находкам, рассматривает причины и последствия походов викингов не только для западноевропейских народов, но и для самой Скандинавии, рассказывает о торговле и раннесредневековых скандинавских городах, описывает быт и характеризует культуру скандинавов IX–XI веков.
А. Я. Гуревич
Норвежское общество в ранее средневековье
В монографии на материале памятников права и литературы Средневековой Норвегии и Исландии исследуется проблема социальных отношений в эпоху, отделяющую доклассовое общество от общества раннефеодального. "Большая семья" и ее трансформация, специфические формы земельной собственности, своеобразие скандинавской общины, широкий слой свободных и возвышающаяся над ним знать – все эти вопросы изучены в двух планах: каков объективный характер норвежского общества эпохи викингов и каково восприятие социальной действительности самими членами этого общества, их социальное самосознание, пронизанное мифологическими представлениями.
А. Я. Гуревич
"Эдда" и сага
Книга вводит читателя в мир древнескандинавского мифа и эпоса. В центре внимания - трактовка героев в песнях "Эдды" и в сагах. Верно ли, что герои "Эдды" воплощали образцы идеального поведения, верности и долга? Как объяснить комическое изображение богов в ряде песней "Эдды"? Какова связь между "Эддой" и сагами об исландцах - самым совершенным прозаическим жанром средневековой европейской литературы? Эти и другие проблемы рассматриваются в книге на основе исследования обширного круга памятников древнеисландской письменности.
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