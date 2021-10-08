Девять интересных книг про экологию

Более радикальный и непосредственный глас ребенка. Для мирового сообщества Грета стала одной из главных медийных фигур после ее речи в ООН, которая начинается словами: «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием». Грета довольно жестко и прямолинейно высказалась по отношению к политикам всего мира, обвинив их в безразличии и халатном отношении к экологической повестке.

Особенно запомнилась ее фраза, завершающая выступление: «Здесь сегодня не будет представлено никаких решений или планов, основанных на этих цифрах, потому что они слишком неудобные. А вы еще недостаточно зрелые для того, чтобы сказать все как есть.» Грету можно любить, можно ненавидеть, можно строить теории заговора, но факт остается фактом — она самая яркая и громкая «зеленая» активистка нашего времени.

«Царь-рыба», Виктор Астафьев