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Девять интересных книг про экологию

Девять интересных книг про экологию (10 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:32
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книга   книги   книги про экологию   подборка   фото   что почитать   экология   
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Экологическая сознательность человека состоит из множества уровней. У каждого из нас складываются свои уникальные отношения с окружающим миром — кто-то сортирует отходы и отказывается от пластика, кто-то ведет блоги и просвещает других, кто-то выходит на пикеты и экологические акции. Здесь нет единственно верной инструкции для гармоничных отношений с природой, но нет и сложных правил.

«Ася и пластиковый мир», Мицкевич Ася


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Начнем с простого, но актуального. Все мы знаем, что детские книги зачастую полезны не только детям, но и взрослым: «устами младенца глаголет истина». Это как раз такой случай. Ася Мицкевич — талантливый автор и известный иллюстратор, экоактивист и автор популярного блога об экологии @ecoasya и подкаста «Pokolenie Zero». Ася пишет о философии осознанного потребления, дает интервью, выступает с лекциями на фестивалях, форумах и в институтах, участвует в записи подкастов и телепередач, пропагандируя экологичный образ жизни в России. Рассказ в книге ведется от лица маленькой девочки Аси, которая рассказывает нам о самых простых бытовых предметах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но не знаем их «одноразовые» секреты; и дает советы, как простыми и легкими действиями каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты. Это под силу даже детям. Книга проиллюстрирована самим автором.


«Меня зовут Грета. Голос, который вдохновил весь мир», Грета Тунберг




Более радикальный и непосредственный глас ребенка. Для мирового сообщества Грета стала одной из главных медийных фигур после ее речи в ООН, которая начинается словами: «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием». Грета довольно жестко и прямолинейно высказалась по отношению к политикам всего мира, обвинив их в безразличии и халатном отношении к экологической повестке.

Особенно запомнилась ее фраза, завершающая выступление: «Здесь сегодня не будет представлено никаких решений или планов, основанных на этих цифрах, потому что они слишком неудобные. А вы еще недостаточно зрелые для того, чтобы сказать все как есть.» Грету можно любить, можно ненавидеть, можно строить теории заговора, но факт остается фактом — она самая яркая и громкая «зеленая» активистка нашего времени.



«Царь-рыба», Виктор Астафьев




От детской непосредственности предлагаем переключиться на более серьезные и вечные темы, которые поднимались уже очень давно, но стали острыми здесь и сейчас. Вот и «Царь-Рыба», выпущенная в далеком 1976 году, раскрывает тему отношений человека с природой, человека и общества.

Потребительское отношение людей к окружающему миру стало основной проблемой 20-го века. Человек берет у природы больше, чем ему нужно. Это может обернуться страшной трагедией. Последствия этого можно наблюдать уже сейчас. Главный герой рассказа Зиновий Игнатьич чувствует себя в родном селе хозяином и полноправным владельцем всех богатств природы. Браконьерство давно перестало быть для жителей села чем-то постыдным — это их обыкновенный промысел, в котором они соревнуются, не щадя ничего на своем пути. Но природа дает сдачи.


«Zero Waste», Робин Мюррей



Книга, оправдывая свое название, без мишуры и мусора дает конкретное объяснение термину «Zero Waste», получившему уже достаточное распространение за рубежом. Термин, как и стиль жизни многих, кто озабочен проблемой мусора, имеет два значения: «ноль отходов» и «ноль потерь». На пересечении этих двух значений и заключается новый принцип отношения к отходам производства и потребления. Книга была написана Робином Мюрреем, профессором Лондонской школы экономики и одним из ведущих мировых специалистов в области экономики обращения с отходами.



«ЭКОsapiens. Простые правила осознанной жизни», Натали Фи




«ЭКОsapiens» — мини-энциклопедия для начинающих. Тут есть все: матчасть, статистика, тренды и текст, написанный с изрядной долей юмора. «Примите муууучастие в нашем движении против эксплуатации животных». Надо отдать должное автору, которая не предлагает радикальных перемен, а говорит скорее о небольших изменениях, которые небезразличный к окружающей среде гражданин может внести во все ключевые сферы жизни — от еды до выборов — и они будут иметь большое значение для планеты. Такая книга послужит отличным началом для вступления на путь «зеленого» образа жизни. Книга сделана из полностью перерабатываемых материалов.


«Скажи «НЕТ» пластику: 101 способ использовать меньше пластика и спасти мир», Мария Ершова




Книга-инструкция для тех, кто предпочитает в решении глобальных проблем начинать с себя. Всем известно, что по Тихому океану плавает огромное пятно мусора, которое видно даже из космоса и которое на 60% состоит из пластиковых бутылок и пакетов. Один из способов избежать увеличения этого пятна и появления новых — постепенный отказ от использования пластика не только промышленными компаниями, но и простыми обывателями, как мы с вами. Книга может быть полезна новичкам, недавно заинтересовавшимся проблемой пластика. В ней кратко и очень обзорно приводятся разные альтернативы привычным пластиковым вещам: от замены жидкого мыла на кусковое до отказа от пластиковых трубочек.


«Восемь смертных грехов цивилизованного человечества», Конрад Лоренц




Конрад Цахариас Лоренц — выдающийся австрийский ученый-биолог, один из основоположников этологии — науки о поведении животных и человека, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его книга — это предостережение современному человеку. Лоренц описывает свои взгляды на современность с точки зрения ученого и философа. Прошло много лет с момента первой публикации книги, однако актуальность высказанных в ней мыслей только возросла с течением времени. Лоренц описывает парадоксальную ситуацию, при которой все блага, порожденные достижениями техники, физики, химии и медицины, способствуют гибели человечества. Все, что облегчает жизнь каждому конкретному человеку, ведет к упадку цивилизации.


«Приключения в антропоцене», Гайя Винс




Как говорил агент Смит, «чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус». Но не все так плохо на самом деле, и Гайя Винс как раз доказывает нам это. Ее книга-исследование поднимает фундаментальный вопрос нашего времени: «Как жить?». Судьба практически каждого вида на планете — включая наш — зависит от того, к какому ответу мы придем. Терраформирование нашей планеты обеспечит будущее нам, нашим детям, и детям наших детей. В лучших традициях Греты Тунберг Винс заставляет нас посмотреть на то, что мы сделали с Землей — единственным домом, который у нас есть. Книга энциклопедична, и заставляет посмотреть на проблему экологической науки системно. Однозначный must read для людей, предпочитающих научные исследования личным советам.

Примечание: антропоцен — период Земли, в котором человечество активно влияет на окружающий мир.


«Стать экологичным», Тимоти Мортон



А вот и книга от прогрессивных ребят из AdMarginem и Гаража. Все, что они выпускают, это почти всегда самые свежие тренды современности. В данном случае это эко-активизм. В отличие от других эко-книг нашего списка, книга Тима точно ни к чему вас не принуждает и не призывает. Она показывает, что вы уже экологичны, но просто еще не в курсе. И это подкупает. В своей книге Тимоти Мортон отвечает на вопрос, что мы на самом деле понимаем под «экологией» в условиях глобальной политики и экономики, участниками которой уже давно являются не только люди, но и другие факторы: глобализация, ноосфера, веще-данные и многое другое. Сам Тимоти Мортон — междисциплинарный специалист, успевший поработать со всеми, начиная от Бьорк, и заканчивая Хансом Ульрихом Обристом, выступает против «информационной изможденности» современной жизни.



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Метки: книга   книги   книги про экологию   подборка   фото   что почитать   экология   
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