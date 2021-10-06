В красноярской школе День учителя прошел под портретом Сталина

Необычный концерт в честь Дня учителя прошел в красноярской СОШ №3. Дети поздравляли учителей под портретом Иосифа Сталина, а преподаватели по такому случаю надели красные галстуки. Многие из присутствовавших на мероприятии родителей отнеслись к такому антуражу, мягко говоря, с непониманием. Видимо, потому что не слушали выступления детей...

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«Если был бы я директор, я бы время не терял. Педагогам всем к зарплате по окладу бы давал. Не забыл бы про техничек, их кормил б бесплатно пищей. Чтоб не мучиться уже, отменил бы все ЕГЭ. Я б устраивал концерты, говорил всем комплименты, никого бы не ругал, аттестаты б так давал. Отчего я не директор? Я бы школе так помог, удивился бы министр и сдержать бы слез не смог!» - продекларировала с выражением шутливый стишок младшеклассница.