В красноярской школе День учителя прошел под портретом Сталина

Не всем родителям понравилась стилизация праздника под советскую эпоху. Но преподаватели, похоже, хотели на что-то намекнуть.
Необычный концерт в честь Дня учителя прошел в красноярской СОШ №3. Дети поздравляли учителей под портретом Иосифа Сталина, а преподаватели по такому случаю надели красные галстуки. Многие из присутствовавших на мероприятии родителей отнеслись к такому антуражу, мягко говоря, с непониманием. Видимо, потому что не слушали выступления детей...
«Если был бы я директор, я бы время не терял. Педагогам всем к зарплате по окладу бы давал. Не забыл бы про техничек, их кормил б бесплатно пищей. Чтоб не мучиться уже, отменил бы все ЕГЭ. Я б устраивал концерты, говорил всем комплименты, никого бы не ругал, аттестаты б так давал. Отчего я не директор? Я бы школе так помог, удивился бы министр и сдержать бы слез не смог!» - продекларировала с выражением шутливый стишок младшеклассница.
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После Дня учителя руководству школы пришлось объясняться. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Светлана Коваленко рассказала, что подобные праздники они всегда стараются оформлять в стилистике какой-либо эпохи.
«Это была стилизация. Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал. А вообще поздравительные номера были обычные, без какого-либо намека на такие вещи», - прокомментировала Коваленко, добавив, что недовольные родители могут обратиться за разъяснениями лично к ней.
Судя по всему, учителя устроили праздник в советском стиле из-за ностальгии
по порядку и достойным зарплатам. Но их задумку и чаяния, к сожалению, никто не понял.
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