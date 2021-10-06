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В красноярской школе День учителя прошел под портретом Сталина

В красноярской школе День учителя прошел под портретом Сталина (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 15:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   видео   день учителя   красноярск   портрет   сталин   школа   
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Не всем родителям понравилась стилизация праздника под советскую эпоху. Но преподаватели, похоже, хотели на что-то намекнуть.

Необычный концерт в честь Дня учителя прошел в красноярской СОШ №3. Дети поздравляли учителей под портретом Иосифа Сталина, а преподаватели по такому случаю надели красные галстуки. Многие из присутствовавших на мероприятии родителей отнеслись к такому антуражу, мягко говоря, с непониманием. Видимо, потому что не слушали выступления детей...

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«Если был бы я директор, я бы время не терял. Педагогам всем к зарплате по окладу бы давал. Не забыл бы про техничек, их кормил б бесплатно пищей. Чтоб не мучиться уже, отменил бы все ЕГЭ. Я б устраивал концерты, говорил всем комплименты, никого бы не ругал, аттестаты б так давал. Отчего я не директор? Я бы школе так помог, удивился бы министр и сдержать бы слез не смог!» - продекларировала с выражением шутливый стишок младшеклассница.

После Дня учителя руководству школы пришлось объясняться. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Светлана Коваленко рассказала, что подобные праздники они всегда стараются оформлять в стилистике какой-либо эпохи.


«Это была стилизация. Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал. А вообще поздравительные номера были обычные, без какого-либо намека на такие вещи», - прокомментировала Коваленко, добавив, что недовольные родители могут обратиться за разъяснениями лично к ней.


Судя по всему, учителя устроили праздник в советском стиле из-за ностальгии по порядку и достойным зарплатам. Но их задумку и чаяния, к сожалению, никто не понял.

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Метки: СССР   видео   день учителя   красноярск   портрет   сталин   школа   
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13  комментариев
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10k
Andrey 21 минуту назад
Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия
Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия!
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39k
dima423 Полминуты назад
Это при Сталине у учителей была достойная ЗП?)
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3k
Горожанин 5 минут назад
На Красной площади в Москве могила Сталина, легально и открыто стоит памятник генералиссимусу. Запрета никакого нет. Доступ полностью открыт для посещения и возложения цветов. Какие могут быть вопросы к какой-либо фотографии Сталина в нашей стране?
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14
ElBundy 11 минут назад
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30k
Растрелли В.В. 13 минут назад
С удивлением узнаешь, что в 2021 году у учителей "недостойная зарплата". С учётом консультаций ЕГЭ-шников наверно тысяч 150-200 в Москве получается. В регионах поменьше, но всё равно гораздо выше, чем средняя по региону.
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36k
Alex 15 минут назад
Хорошая идея
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611
Kanifolkin Полчаса назад
Готовится возвращение?
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1k
Руслан Новак 37 минут назад
А автор знает какие были зарплаты у учителей при Сталине? Про то какие были порядки наверное все знают.
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Nаnе First NameLаst Руслан Новак 14 минут назад
Да ничего автор не знает. Ровным счётом не знает про слово ГУЛАГ.
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374
Nаnе First NameLаst Руслан Новак 10 минут назад
Если его спросить, то он скажет, что за колоски не расстреливали, а они их в школе заместо уроков собирали.

Вот только он не помнит, в какое поколение расстреливали за колоски, а в какое поколение заставляли собирать.
Иоткуда эти колоски вообе брались.
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