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В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами

В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2021 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   видео   драка   охранник   школа   
1577
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В последнее время неспокойно стало в образовательных учреждениях.

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Метки: Тюмень   видео   драка   охранник   школа   
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27  комментариев
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10k
котегRUS 2 часа назад
шпана довела старого человека до белого каления.. они это могут, а потом представляются белыми и пушистыми
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6k
Игорь Мочалов Минуту назад
Судя по закадровым комментариям, там половину школяров попередушить пора.
Розги надо вводить в школы. Розги
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24k
Батончик с маком 8 минут назад
И как обычно сопляки показывают видос с момента когда довели человека и закончили показывать на моменте когда толпа ублюдков начала нападать как стая шакалов.
Эту погань малолетнюю надо жестоко пиз.дить ежедневно, пока из них дурь не выйдет
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4k
Эрик 12 минут назад
Самое то.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Что-то не проигрывает видео.
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−50
alina Полчаса назад
Русской мир. Скрепы. Духовность. Что там еще у вас?
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183
Дмитрий alina Полчаса назад
А ты к этому миру не принадлежишь?
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7k
кот базилий 36 минут назад
Эта молодежь человеческого языка не понимает - только звездюлина доходит до тухлого мозга
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32k
Mamin Sibiriak 37 минут назад
А в Перми недоборщил.
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1k
Estie 42 минуты назад
Я когда учился, у нас охранник просто двери на ключ закрывал до конца 5 урока. Никто никуда не выходил без записки от медсестры или без учителя, который с тобой пришел и вывел тебя. Все бесились и курили в школе на переменках. А еще ходил физрук с палкой и гонял всех. И никто не начинал ни с охранником, ни с физруком никаких перепалок. Сейчас слишком много свободы дают этим мелким дятлам.
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2k
Андрей 43 минуты назад
Есть отличная практика - предупреждения. Если есть один залет, будь то хамство, прогул, драка или курево, то во второй тебя просто исключают из этой школы, что значит дальше тебе придется искать новое заведение, которое вправе и не принять. Пока не дойдешь до спец учреждений, где только дауны аналогичного уровня или платные школы. У нас пока до этого не дошли.
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11k
koleos72 54 минуты назад
Молодёжь охамела в конец! Ни кого, ни во что не ставят! Провоцируют конфликт, чтобы прославится в интернете!
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5k
kleyman Час назад
Очередное видео, где не видно причины конфликта. Свидетели, сами не знают, то ли курили, матерились, то ли дрались, прежде чем дед появился.
Я пенсионера не оправдываю, но регулярно вижу как молодняк, ведет себя вообще неадекватно.
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2k
SanSapSan Час назад
Обоюдоострое осеннее обострение...
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1k
Михалыч Час назад
у деда планку сорвало. и я его даже в чём-то могу понять. мне 40 лет, и в детстве я знал, что за свои вы_е_боны я могу получить по шее от любого взрослого. сейчас поколение воспитано "мне всё равно ничего не будет".
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841
Богдановладелец Час назад
Душить можно лишь того, у кого есть душа. Это так, мысли в комменте...
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Nicole White Час назад
Дед агрессивное животное. Себя пусть воспитывает.
Удивляют комментаторы поддерживающие распускание рук. Т.е. вы не против если такой дедок придушит вас за то, что не соответствуете его нормам приличия?
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7
Нурик Нуриков Час назад
Молодеж у Вас если честно нн воспитанная, нет культуры поведения, уважения! Слишком часто пргисходят конфликты с молодежью. Все зависит от родительского воспитание. Воспитывают быдло из детей.
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216
Andrey 2 часа назад
Охранника не оправдываю , он палку перегнул конечно! Но бывают случаи что школьники ведут себя не адекватно, так что может и мало ещё дал этой шпане !
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35k
Alex 2 часа назад
Ну подумаешь, пару пенделей дал.
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