В Тюмени школьный охранник переборщил с воспитательными мерами

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В последнее время неспокойно стало в образовательных учреждениях.
Ученики тюменской школы №92 решили на перемене подышать свежим воздухом на территории школы. Подростки вели себя шумно, а некоторые, по рассказам свидетелей, курили. Дабы хоть как-то образумить молодёжь пожилой школьный охранник обратился к ним, правда, с матами.
По другой версии, охранник пытался разнять драку между подростками, сначала он просто ругал парней. Но когда крепкое словцо на подростков не подействовало, тогда сотрудник ЧОП решил применить силу. У деда явная слабость к детским шеям.
Осторожно, присутствует ненормативная лексика
Сейчас СК проводит доследственную проверку.
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Розги надо вводить в школы. Розги
Эту погань малолетнюю надо жестоко пиз.дить ежедневно, пока из них дурь не выйдет
Была баба Дуся гардеробщица и звонок под ее рукой.
Родительский комитет, учительская, директор и как большая страшилка "детская комната милиции" и перевод в школу трудных подростков(?).
Так это было тогда,когда не было "прав человека и демократии".
Курили?Курили,но не массово, те самые сложные что 5-8 на школу трудных.
Дрались? Дрались. На переменах и вне школы. Но сот.телефонов не было и шоу было узкодоступным. Взрослых побаивались, словесные учения слушали, взрослым не было нужды рукоприкладничать.
Я пенсионера не оправдываю, но регулярно вижу как молодняк, ведет себя вообще неадекватно.
Удивляют комментаторы поддерживающие распускание рук. Т.е. вы не против если такой дедок придушит вас за то, что не соответствуете его нормам приличия?
А они у вас вообще хоть какие-то существуют?