20 доказательств того, что и унитаз может быть произведением искусства

Этот предмет есть в каждом, ну почти, каждом доме. Он обязательный атрибут цивилизованного человека. Мы привыкли к его белизне и называем его "белым другом", он помощник в деле отправления естественных надобностей. И поэтому человечество делало и будет делать настолько красивые экземпляры, что даже жалко с ним творить то, что мы творим.