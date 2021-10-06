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20 доказательств того, что и унитаз может быть произведением искусства

20 доказательств того, что и унитаз может быть произведением искусства (22 фото)

Автор:
06 октября 2021 15:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   антиквариат   бурдалу   интересное   история   старина   унитаз   
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Этот предмет есть в каждом, ну почти, каждом доме. Он обязательный атрибут цивилизованного человека. Мы привыкли к его белизне и называем его "белым другом", он помощник в деле отправления естественных надобностей. И поэтому человечество делало и будет делать настолько красивые экземпляры, что даже жалко с ним творить то, что мы творим.

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Ниже представлены унитазы 17,18,19 веков

И немного любопытных фактов об унитазах

Существует легенда, что чертеж первого в мире унитаза создал Леонардо да Винчи. Якобы он был в гостях у короля Франциска I и был неприятно поражен зловонием, распространявшимся в комнатах из-за ночных горшков.

Первый унитаз – сливную ночную вазу – стал воплощением идеи Джона Харрингтона, он был не только изобретателем, но и хорошим поэтом.  Специально для королевы Елизаветы по его чертежам была создана конструкция, которая состояла из собственно ночной вазы, бачка с водой, подвешенного на возвышении, и емкости для сбора нечистот. Это произошло в XVI веке.

Хотя унитазы в домах несколько упростили гигиенические процедуры, все же неприятный запах доставлял много неудобств пользователям. Удачное решение проблемы предложил Джозеф Брахам – он придумал откидную крышку, которая должна была быть препятствием для распространения зловония по дому.

Средний человек ходит в туалет 2500 раз в год. Это в 6-8 раз в сутки и составляет до 3 лет жизни.

В просторечии, помимо общеупотребительного слова «туалет», используются различные синонимы: уборная, нужник, гальюн, толчок, дальняк, тубзик, сортир, клозет, домик неизвестного архитектора, параша, уборная, 00 (своеобразный номер помещения (ноль-ноль) в гостиницах, медицинских и других учреждениях с принятым нумерованием помещений) и пр.

«Сортир» появивлся в конце XVIII – начале XIX веков, когда в у дворян в моде был французский язык, вместо «я пошёл в туалет», говорили «je dois sortir» («мне надо выйти»). Так от глагола «sortir» вышел эвфемизм со значением «туалет». В дореволюционной отечественной литературе часто встречается выражение «ретирадное место», «ретирадник», обозначающее туалет; выражение происходит также от французского слова ретироваться – отступать, скрываться.

Идея создать изогнутую системы трубопровода для унитаза принадлежит Томасу Крепперу. Он разработал первый водяной затвор, который успешно применяется и в наши дни. Конечно, со временем система была усовершенствована и дополнена, однако принцип создания естественной преграды для воздуха из канализации остался неизменным.

Предполагают, что самый первый туалет был сооружен 5000 лет назад в Древней Индии (на территории нынешнего Пакистана), в долине Инда, в городе Мохенджо-Даро, крупнейшем центре Индской цивилизации.

В древности в Японии отходы из туалетов широко использовались в качестве удобрений, а отходы богатых людей продавались по большей цене, так как их рацион был насыщеннее. Различные исторические документы, датированные еще девятым веком, содержали детальную процедуру утилизации туалетных отходов.


Выражение «деньги не пахнут» появилось именно в те времена, когда император Веспасиан сделал общественные туалеты платными.


В 1710 году в Петербурге, в Летнем саду, появился первый домашний «ретирадник».

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Метки: Исторические факты   антиквариат   бурдалу   интересное   история   старина   унитаз   
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narim Полчаса назад
Ох и благодатная тема,сейчас народ пройдётся по регионам,руководителям гибдд и другим чинушам ,почитателям "истинного искусства"!
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