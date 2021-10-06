Тоннель вокруг Байкала: почему его снесли через десять лет после постройки

Однако масштабные идеи были реализованы на практике и в дореволюционное время. Например, в начале прошлого века была построена Круглобайкальская железная дорога, представлявшая собой целую цепь мостов и тоннелей.





Но один из них, девятый, просуществовал недолго: спустя чуть более десяти лет после постройки он был снесен.