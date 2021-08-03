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Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками

Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками (16 фото)

Автор:
03 августа 2021 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вы продаете рыбов   забавно   котики   коты   мем   подборка   прикол   
751
16

Стоит только в сети появиться новому мему, как всевозможные его варианты лавиной накатывают на вашу ленту, захватывая всё на своём пути.

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Метки: Юмор   вы продаете рыбов   забавно   котики   коты   мем   подборка   прикол   
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10k
котегRUS Час назад
Вы продоете мемы про рыбов? Нет просто показываем. Смешное…
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1k
AGold 41 секунду назад
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3k
Джордж. Вашингтон. 2 минуты назад
- Вы продаете негров?
- Нет, просто показываю.
- Кросивое...
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13k
alexis 23 минуты назад
Трое на четырёх колёсах.

Поэтому Джордж решил оставить мистера N. в покое, перевернул страницу и задал вопрос из другого «разговора с сапожником».

– Мне говорили, что вы держите сапоги для продажи.

Нельзя сказать, чтобы это было удачно: среди сапог, окружавших нас со всех сторон, оно звучало даже дико. Человек положил молоток и впервые удостоил нас своего взгляда.

– А вы думали, я их для чего держу? Чтобы нюхать? – сказал он глухим, хриплым голосом. Это был один из тех людей, которых трудно раскачать, но если уж они разойдутся, то хоть свя-тых выноси.

– А вы думали, я что делаю? – продолжал он. – Собираю их для коллекции? Вы думали, я держу лавку для поправления своего здоровья? По-вашему, я, должно быть, влюблен в сапоги, любуюсь ими, и не могу расстаться ни с одной парой? Вы думали, тут международная выставка сапог? Или историческая коллекция обуви? – Вы слыхали когда-нибудь, чтобы человек держал лавку и не продавал сапог? Для красоты они тут, что ли? Вы, верно, думаете, что я получил приз за глупость, а?

Надо отдать справедливость Джорджу, он выбрал самое подходящее для ответа.

– Я приду в другой раз, когда у вас будет больший выбор. А до тех пор – до свидания!
(С)
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22k
Ваня 38 минут назад

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20k
Виталий Касандров 43 минуты назад
Моя вчера вискас коту купила.
Я говорю ты что совсем, у тебя морозилка рыбой завалена. Мелкий окунь.карась,тарашка,вобла,красноперка - ешь не хочу.
Надоел говорит ты коту со своей рыбой, не есть он ее уже .
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