Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками





Котики интересуются у человека, продаёт ли он рыбу. Но тот её просто показывает, на что коты отвечают: «Красивое…». Пользователям сети так понравилось сочетание происходящего на картинке и текст с ошибками, что оно сразу же разлетелось по интернету.

Кстати, ошибки в тексте сделаны специально, а не от незнания.





Мем так понравился владельцам котиков, что они начали делать похожие, но с участием своих питомцев