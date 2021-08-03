Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками

Стоит только в сети появиться новому мему, как всевозможные его варианты лавиной накатывают на вашу ленту, захватывая всё на своём пути.
Так получилось и с котиками, которые просто сидели напротив продавца рыбы. В качестве шутки им приписали реплику «Вы продоёте рыбов?», которая из-за своих ошибок тут же стала мемом мирового масштаба. Теперь пользователи делают такие же картинки со своими питомцами и даже спрашивают певца Александра Рыбака, продаёт ли он рыбов.
В сети появился новый мем с котиками и тут же проник во все соцсети и даже в другие шутки
Котики интересуются у человека, продаёт ли он рыбу. Но тот её просто показывает, на что коты отвечают: «Красивое…». Пользователям сети так понравилось сочетание происходящего на картинке и текст с ошибками, что оно сразу же разлетелось по интернету.
Кстати, ошибки в тексте сделаны специально, а не от незнания.
Мем так понравился владельцам котиков, что они начали делать похожие, но с участием своих питомцев
Что нужно для того, чтобы сделать такой же? Вот рецепт: обязательно нужен котик (1 штука), вкусняшка (сколько душе угодно), описание по шаблону с ошибками (1 штука).
Вскоре мем пошёл ещё дальше
Мем перестал ограничиваться только картинкой с котиками и вкусняшками
Этот шаблон подходит к любой ситуации
Люди вспомнили и про Наташу с её котами
Муки шопинга в интернет-магазинах
Как знакомятся с девушками мальчики и мужчины
Ещё один комплимент в копилочку
Классика в новом формате
Хокку в мемном стиле
Но не стоит жалеть котиков, своих рыбов они всё-таки получили!
Источник:
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- Нет, просто показываю.
- Кросивое...
Поэтому Джордж решил оставить мистера N. в покое, перевернул страницу и задал вопрос из другого «разговора с сапожником».
– Мне говорили, что вы держите сапоги для продажи.
Нельзя сказать, чтобы это было удачно: среди сапог, окружавших нас со всех сторон, оно звучало даже дико. Человек положил молоток и впервые удостоил нас своего взгляда.
– А вы думали, я их для чего держу? Чтобы нюхать? – сказал он глухим, хриплым голосом. Это был один из тех людей, которых трудно раскачать, но если уж они разойдутся, то хоть свя-тых выноси.
– А вы думали, я что делаю? – продолжал он. – Собираю их для коллекции? Вы думали, я держу лавку для поправления своего здоровья? По-вашему, я, должно быть, влюблен в сапоги, любуюсь ими, и не могу расстаться ни с одной парой? Вы думали, тут международная выставка сапог? Или историческая коллекция обуви? – Вы слыхали когда-нибудь, чтобы человек держал лавку и не продавал сапог? Для красоты они тут, что ли? Вы, верно, думаете, что я получил приз за глупость, а?
Надо отдать справедливость Джорджу, он выбрал самое подходящее для ответа.
– Я приду в другой раз, когда у вас будет больший выбор. А до тех пор – до свидания!
(С)
Я говорю ты что совсем, у тебя морозилка рыбой завалена. Мелкий окунь.карась,тарашка,вобла,красноперка - ешь не хочу.
Надоел говорит ты коту со своей рыбой, не есть он ее уже .