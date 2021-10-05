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Водители ополчились на фиксирующие нарушения камеры

Водители ополчились на фиксирующие нарушения камеры (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 18:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Ленинградская область   автомобилисты   видео   камеры   люди   нарушение   
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Водителей Ленинградской области так раздражают камеры контроля скорости, что они атакуют их операторов.
В ГИБДД отмечают: камеры стоят в тех местах, где могут случится опасные аварии.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Ленинградская область   автомобилисты   видео   камеры   люди   нарушение   
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13  комментариев
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125k
Аааа Час назад
Траханные камеры стоят не там, где якобы могут случится опасные аварии, а там, где камера быстрее окупается.
Именно за это никто не любит треножников. Так же как раньше никто не любил пузатых козлов гаишников, ныкающихся по кустам с феном.
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28k
Teodor 7 минут назад
Если бы камеры обочечников "ловили" - все бы их уважали...
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27k
lem02 Полчаса назад
Ни какого отношения к безопасности движения эти треноги не имеют.
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19k
иванов дмитрий 36 минут назад
Щелковское шоссе
С обоих сторон дороги лес. дорога прямая.
вдруг знаки 50 и несколько камер .
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6k
Енот Потаскун 47 минут назад
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651
да пох 55 минут назад
Нападать на них глупо и противозаконна .У нас все ездят по Waze .И поймать у них получается только тех кто едет без него . Ну или ты, то самый первый *счастливчик * .(Израиль)
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2k
Дмитр Стар 57 минут назад
поддерживаю водителей разбивающих треноги и рожи их операторов(хоть никогда с них штраф и не получал)
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2k
Sergius SPb Час назад
Я сегодня два раза на красный проехал(паровозиком), но у меня даже не было мысли идти ломать светофор и киздить ГИБДДшников.....
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Mr.Adamson

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