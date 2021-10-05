Водители ополчились на фиксирующие нарушения камеры

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Водителей Ленинградской области так раздражают камеры контроля скорости, что они атакуют их операторов.
В ГИБДД отмечают: камеры стоят в тех местах, где могут случится опасные аварии.
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Именно за это никто не любит треножников. Так же как раньше никто не любил пузатых козлов гаишников, ныкающихся по кустам с феном.
С обоих сторон дороги лес. дорога прямая.
вдруг знаки 50 и несколько камер .