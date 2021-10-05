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Как жили простые американцы во время Великой депрессии

Как жили простые американцы во время Великой депрессии (43 фото)

Автор:
05 октября 2021 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: великая депрессия   жизнь в сша   как это было   простой народ   рабочие   сша   фотограф   шахтеры   
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Льюис Уикс Хайн (26 сентября 1874 г., Ошкош, Висконсин - 3 ноября 1940 г.) был американским социологом и фотографом. Хайн использовал свою камеру как инструмент социальной реформы. Во время Великой депрессии он работал в Американском Красном Кресте и много путешествовал по стране.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великая депрессия   жизнь в сша   как это было   простой народ   рабочие   сша   фотограф   шахтеры   
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5  комментариев
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29k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Если на некоторых фотографиях заменить камины на печки, а у женщин чепчики на платочки, то получим быт русских деревень в довоенный период.
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AIRON_FIRST Минуту назад
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56k
pynh Час назад
Семья из п. 1 камин урановыми стержнями топит?
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