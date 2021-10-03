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Съемки в советской рекламе и конфликт с Андреем Гончаровым, после которого Евгений Леонов навсегда ушел из театра

Съемки в советской рекламе и конфликт с Андреем Гончаровым, после которого Евгений Леонов навсегда ушел из театра (7 фото)

Автор:
03 октября 2021 00:32
Метки: актер   история   творчество   
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Евгений Павлович Леонов был человеком добрым, не способным пропустить мимо себя чужие проблемы. Он часто ощущал себя одиноким, а его доброта и безотказность иногда оборачивались против него.

Бывали случаи, когда ему приходилось сталкиваться с самыми неприятными человеческими чертами: подлостью, жестокостью, а иногда и банальной глупостью. Евгений Павлович был безотказным и отходчивым человеком. И все же один проступок он не смог простить...

В 70-х Леонов был необычайно узнаваемым и востребованным актером. Правда сам Евгений Павлович не понимал, за что ему досталась слава и всенародная любовь. Практически все свои роли он считал средними, пожалуй, кроме одной...


По слухам Леонов хотел обратиться к самому Министру культуры, чтобы ему позволили сыграть Андрея Григорьевича Сафарова в картине «Старший сын». Однако до этого дело не дошло, ведь режиссер Виталий Мельников и сам хотел видеть в главной роли только Леонова.

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Несмотря на оглушительный успех в кино настоящей страстью Евгения Павловича был театр. Именно там он мог отойти от комедийного амплуа и показать себя как драматического актера.


С 1968-го Леонов служил театру имени Маяковского. Худруком театра был Андрей Гончаров, который буквально ревновал своих артистов к кино. Долгое время Гончаров закрывал глаза на тот факт, что его ведущие актеры постоянно отлучались для съемок в фильмах.

Возможно ничего бы и не произошло, если бы Гончаров не увидел рекламный ролик с Леоновым. После этого терпение худрука кончилось - он устроил Евгению Павловичу «выволочку», высказав при всей труппе следующее:

«Костлявая рука голода практически придушила Леонова! Евгений Павлович, мы вам мало платим? Давайте пустим шапку и соберем средств, чтобы вы больше не пробавлялись рекламой».


На деле Леонов снялся в рекламе не из-за денег, а просто потому, что будучи чрезвычайно добрым человеком не смог отказать в просьбе директора магазина «Океан», который располагался недалеко от дома.

В один из дней Леонов, как обычно, зашел в магазин. Его мгновенно окружили знакомые продавщицы, рассказав о скором приезде телевидения. Именно тогда директор и уговорил актера сняться в коротком рекламном ролике. На Леонова надели колпак, дали халат и попросили отыграть минутную роль продавца, который призывает покупать рыбу под названием «нототения».

Евгений Павлович очень долго переживал оскорбление со стороны Гончарова. Возможно, выслушав эти слова в приватной беседе, Леонов и смог бы простить. Но Гончаров унизил его при всех - этого Евгений Павлович простить уже не смог...


По одной из версий именно после этого случая Леонов покинул театр Маяковского. Однако на деле он ушел несколько позднее, после второго конфликта...


Гончаров на эмоциях уволил коммерческого директора, обсуждавшего его супругу, которая пользовалась служебным автомобилем для личных целей. В итоге труппа разделилась: одни поддерживали Гончарова, а вот Леонов и Джигарханян выступали за то, чтобы восстановить коммерческого директора в должности.

Закончилось все тем, что Гончаров припомнил Леонову случай с рекламой, после чего Евгений Павлович ушел в Ленком. Навсегда...


Спустя годы Андрей Александрович осознал свои ошибки и хотел вернуть Леонова, без которого нашумевшие спектакли «Дети Ванюшина» и «Таланты и поклонники» смотрелись совсем иначе. Однако Леонов не вернулся...


По приглашению Марка Захарова Леонов оказался в Ленкоме. Впервые Захаров увидел его игру еще в театре Станиславского, из которого Евгений Павлович также ушел не на хорошей ноте. Дело в том, что в 1963-ем сменился худрук - это привело к закулисному переделу сфер влияния.

Леонов ушел к Андрею Гончарову, который правдивости ради в прошлом оказал на него большое влияние. Некоторое время Леонов продолжал играть в немногих спектаклях театра Станиславского. По всей видимости труппа завидовала его популярности и поставила ультиматум - в итоге Леонова больше не приглашали.


В 40-летнем возрасте Леонов пережил микроинфаркт. Больше месяца Евгений Павлович провел в больнице, но никто из бывших коллег, с кем он работал многие годы, так и не пришел его навестить.

В момент прихода в Ленком Леонов был одним из самых возрастных актеров. И пожалуй, был чуть ли не единственным, кто мог спорить с Захаровым, не соглашаясь с его трактовкой ролей. Но это были рабочие моменты, ведь Марк Анатольевич продолжал давать ему роли в театре и приглашать во многие свои фильмы.


Подводя итог хочется вспомнить фразу Евгения Павловича Леонова: «Обиды не нужно копить. Небольшое, как говориться, богатство...»


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Еще крутые истории!
Метки: актер   история   творчество   
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