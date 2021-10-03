Съемки в советской рекламе и конфликт с Андреем Гончаровым, после которого Евгений Леонов навсегда ушел из театра

Возможно ничего бы и не произошло, если бы Гончаров не увидел рекламный ролик с Леоновым. После этого терпение худрука кончилось - он устроил Евгению Павловичу «выволочку», высказав при всей труппе следующее:

«Костлявая рука голода практически придушила Леонова! Евгений Павлович, мы вам мало платим? Давайте пустим шапку и соберем средств, чтобы вы больше не пробавлялись рекламой».

На деле Леонов снялся в рекламе не из-за денег, а просто потому, что будучи чрезвычайно добрым человеком не смог отказать в просьбе директора магазина «Океан», который располагался недалеко от дома.

В один из дней Леонов, как обычно, зашел в магазин. Его мгновенно окружили знакомые продавщицы, рассказав о скором приезде телевидения. Именно тогда директор и уговорил актера сняться в коротком рекламном ролике. На Леонова надели колпак, дали халат и попросили отыграть минутную роль продавца, который призывает покупать рыбу под названием «нототения».