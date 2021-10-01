Художник показывает, как превращает наброски в невероятно реалистичные рисунки

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По факту, с появлением фотографии необходимость в рисовании отпала, поскольку фотоаппараты выполняют работу художника гораздо быстрее. Но некоторые мастера вполне способны потягаться с ними в реализме, а в чем-то даже их превзойти. Среди них – искусный художник Чой, который демонстрирует процесс создания своих фантастических шедевров от начала до конца.
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Метки: искусство реализм рисование творчество художник
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