Фото до и после, которые показывают, как бежит время

867
31
Повторять фотографии одних и тех же мест спустя 10 или даже 50 лет стало сейчас одним из модных трендов. Такие снимки - настоящий художественный аналог машины времени, поскольку на них бег времени виден особенно отчетливо.
×
"Этот дом мои предки собрали сами из готовых заготовок. Такие самосборные дома были в моде в начале ХХ века
Посетители Метрополитен-музея рассматривают картину Эммануэля Лойце "Вашингтон переправляется через Делавэр", 1910 - 2019
Самолет Curtiss C-46 Commando, принадлежавший наркобарону Пабло Эскобару, в 1985 году затонул у Багамских островов. Вот что стало с ним за 35 лет в соленой воде
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Почему древние римляне продавали и выбрасывали своих детей?
- Самые странные и необычные завещания
- Как в древности поступали с постаревшими рабами?
- Популярные профессии, которые исчезли благодаря появлению машин
- Татуировки, за каждой из которых стоит история
30
Понравилось30
Новости партнёров