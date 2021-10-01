FISHKINET
Сообщество Калейдоскоп 1060 постов • 44 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Калейдоскоп 
Фото до и после, которые показывают, как бежит время

Фото до и после, которые показывают, как бежит время (31 фото)

Автор:
01 октября 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: бег времени   до и после   интересно   история   познавательно   фото   фотографии   фотосвидетельства   
867
31
Повторять фотографии одних и тех же мест спустя 10 или даже 50 лет стало сейчас одним из модных трендов. Такие снимки - настоящий художественный аналог машины времени, поскольку на них бег времени виден особенно отчетливо.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Калейдоскоп"
Метки: бег времени   до и после   интересно   история   познавательно   фото   фотографии   фотосвидетельства   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Snork Snorkoff 6 минут назад
Большая часть фото показывает наоборот, то что для нас людей время, для вещей почти ничто..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок 10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом 10 редких фото, которые покажут жизнь под другим углом Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Жизнь в начале XIX века: совсем не то, что вы думаете Фотографии из личных архивов, которые могут изменить наш взгляд на историю Фотографии из личных архивов, которые могут изменить наш взгляд на историю Катастрофа "Титаника" в фотографиях Катастрофа "Титаника" в фотографиях Что скрывают недра горы Таврос? Что скрывают недра горы Таврос?
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

385061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Семантически верный вандализм
1
48
Семантически верный вандализм
9 обычных с виду фотографий со страшной историей
0
28
9 обычных с виду фотографий со страшной историей
Набирающие популярность в сообществах
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
101
Делать или не делать: вопросы к вакцине
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
3
5
Как научиться учиться: мощная технология обучения любым навыкам + 20 практических советов
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#Россия#автомир#ynews#фотографии#еда#СССР#жизнь
#люди#факты#животные#автомобили#история#Разное#авто аварии#картинки#как приготовить#фильм
#Юмор#прикол#кино#дтп#аварии#новости#актеры#в мире#познавательно#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться