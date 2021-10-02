В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман

Девушка, обнаружив в кармане странный предмет, достала «подарок» и в этот момент СВУ детонировало прямо у неё в руке. В результате взрыва ей оторвало три пальца. Приехавшая на место бригада скорой помощи зафиксировала ещё и перелом кисти. Сотрудники полиции оперативно задержали ловеласа-террориста.



Когда оперативники спросили Алекандра, зачем он это сделал, мужчина сообщил, что таким образом он хотел привлечь внимание своей возлюбленной и завязать с ней отношения.



Ну, теперь она его точно не забудет.

