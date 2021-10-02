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В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман

В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман (3 фото)

Автор:
02 октября 2021 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   бомба   взрыв   отношения   тула   
2071
3
На что способен отвергнутый мужчина, дабы расположить к себе свою возлюбленную? 

Источник:

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Метки: Девушка   бомба   взрыв   отношения   тула   
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17  комментариев
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
"Когда оперативники спросили Алекандра, зачем он это сделал, мужчина сообщил, что таким образом он хотел привлечь внимание своей возлюбленной и завязать с ней отношения."

Боже, сколько же идиотов на свете
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2k
a_komolow Секунду назад
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19k
Юрий 19 минут назад
Ну что Данила-мастер? Сделал Каменный цветок?
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
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11k
кира 2 часа назад
Не оскудеет наш мир на идиотов!
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Вот у чувака подгорело, что аж бомбануло...
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12k
uutb 2 часа назад
Теперь, его ждет не френдзона, а просто зона(с)
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636
Миша 2 часа назад
Фигасе жизнь в деревне, чего же они выращивают, если любой сумасшедший собирает там из подручных материалов маленькое самодельное взрывное устройство...
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502
Бич Бичовский 2 часа назад
Прикольные логические связи мужик выстраивает. Баба не любит - подложу бомбу в карман- баба влюбится.
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