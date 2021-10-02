В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман

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На что способен отвергнутый мужчина, дабы расположить к себе свою возлюбленную?
В одной из деревень в Тульской области в конце сентября разыгралась кровавая любовная драма. 43-летний местный житель Александр безнадёжно и безответно влюбился в свою знакомую. Но девушка на его чувства ответила отказом, заявив, что быть ему вечно в статусе отвергнутого воздыхателя. Тогда туляк решил пойти другим путём. Днём 25 сентября, он собрал из подручных материаловмаленькое самодельное взрывное устройство, равное 1—3 граммам в тротиловом эквивалент, и подбросил его в карман куртки своей пассии.
Девушка, обнаружив в кармане странный предмет, достала «подарок» и в этот момент СВУ детонировало прямо у неё в руке. В результате взрыва ей оторвало три пальца. Приехавшая на место бригада скорой помощи зафиксировала ещё и перелом кисти. Сотрудники полиции оперативно задержали ловеласа-террориста.
Когда оперативники спросили Алекандра, зачем он это сделал, мужчина сообщил, что таким образом он хотел привлечь внимание своей возлюбленной и завязать с ней отношения.
Ну, теперь она его точно не забудет.
Когда оперативники спросили Алекандра, зачем он это сделал, мужчина сообщил, что таким образом он хотел привлечь внимание своей возлюбленной и завязать с ней отношения.
Ну, теперь она его точно не забудет.
Парень заминировал одежду возлюбленной, чтобы привлечь её внимание. 43-летний житель Тулы собрал самодельное взрывное устройство и спрятал его в её куртке.— Лента.ру (@lentaruofficial) October 2, 2021
Девушка нащупала странный предмет и попыталась его достать. В результате бомба взорвалась и оторвала ей три пальца pic.twitter.com/7qx9abr4J6
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