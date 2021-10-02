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В Барнауле голый мужчина устроил драку с охраной железнодорожного вокзала

В Барнауле голый мужчина устроил драку с охраной железнодорожного вокзала (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2021 10:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: барнаул   видео   вокзал   голый   драка   охрана   
766
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Барнаулец решил провести вечер пятницы так, чтобы потом было что вспомнить, но слегка перестарался.

Источник:

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Метки: барнаул   видео   вокзал   голый   драка   охрана   
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11  комментариев
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Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Терминатор пришёл из будущего,чтобы урыть отца Джона Конора,который работает охранником на вокзале.
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211k
Барон Мюнхгаузен. 4 минуты назад
Охранник, говорите?
Что от кого и КАК он охраняет?
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634
Миша Полчаса назад
Не играйте в карты с неизвестными. )
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20k
Matrosskin 38 минут назад
Голый еврей бегал по вокзалу и пугал охранников обрезом...
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774
Autumn2015 49 минут назад
Да, спайсы они такие.. Жарко становиться, поэтому раздевается догола часто и чудят, так как нервная система перевозбуждена.
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1k
閃光 57 минут назад
"Терминатор: Синие судьбы" - зрительская версия.
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Алксандр Шевченко 59 минут назад
Да уж забористая дурь. Теперь будут незабываемые впечатления от последствий.
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Григорий Бабкин 2 часа назад
"Своей ялдой убил он двух
В вину попавших царских слуг".
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