В Барнауле голый мужчина устроил драку с охраной железнодорожного вокзала

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Барнаулец решил провести вечер пятницы так, чтобы потом было что вспомнить, но слегка перестарался.
Находясь ещё во вменяемом состоянии, мужчина вошёл в здание железнодорожного вокзала, но в какой-то момент его обуяла дикая животная злость. Он, скинув всю одежду, напал на пожилого охранника с кулаками и принялся его избивать. Буйного не адеквата попытался остановить один из пассажиров, но тот упорно отбивался. Угомонить его удалось только сотрудникам полиции, да и то не сразу.
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