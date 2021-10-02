В Барнауле голый мужчина устроил драку с охраной железнодорожного вокзала

Находясь ещё во вменяемом состоянии, мужчина вошёл в здание железнодорожного вокзала, но в какой-то момент его обуяла дикая животная злость. Он, скинув всю одежду, напал на пожилого охранника с кулаками и принялся его избивать. Буйного не адеквата попытался остановить один из пассажиров, но тот упорно отбивался. Угомонить его удалось только сотрудникам полиции, да и то не сразу.