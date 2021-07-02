Интересные фотосравнения предметов и явлений с объяснениями

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Время идет - всё меняется. Меняются времена года, изнашиваются вещи - это закономерное развитие событий, но иногда полезно увидеть явную разницу, чтобы осознать изменения. Вот несколько примеров из разных областей, которые показывают ход времени или различный итог одного и того же события в зависимости от того, кто его совершает.
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9. Разница в снимках: один делал человек с ростом 158 см, второй - человек с ростом 187 см
11. "Не удивился, узнав, что телефонные чехлы грязнее сиденья унитаза. Этому, что слева, - всего 7 месяцев"
12. "Слева - брелок, который я купил в Париже в 2010 году. Справа - подарок, который я получил от своей девушки сегодня. Обалдеть"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поправьте.
у жены принцип: ну мы же только открыли последний сахар- зачем покупать.
в итоге сахар заканчивается как раз в тот момент, когда уже блинчики замешаны на последней млять муке и ни сахара, ни разрыхлителя нет. ;)
Вобшем я забиваю наши домашние сусеки, а жена выгребает под ноль.