Интересные фотосравнения предметов и явлений с объяснениями

Время идет - всё меняется. Меняются времена года, изнашиваются вещи - это закономерное развитие событий, но иногда полезно увидеть явную разницу, чтобы осознать изменения. Вот несколько примеров из разных областей, которые показывают ход времени или различный итог одного и того же события в зависимости от того, кто его совершает.

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1. Головной убор почтальона - новый и через пять лет работы 0 Источник:

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2. Домашнее растение до и после полива 0 Источник:

3. Кубик ЛЕГО, который несколько лет служил брелком, в сравнении с таким же новым 0 Источник:

4. Старое 54-миллиметровое колесо для скейтборда рядом с новым того же размера 0 Источник:

5. Южная Калифорния до и после влажной зимы 0 Источник:

6. Стебель бамбука, выросший во время пандемии - в отсутствие туристов 0 Источник:

7. Как листва поменяла цвет за 5 недель 0 Источник:

8. Новый коврик на кухню по сравнению с таким же старым 0 Источник:

9. Разница в снимках: один делал человек с ростом 158 см, второй - человек с ростом 187 см 0 Источник:

10. Изменения, произошедшие в течение одного дня. Форт-Коллинс, Колорадо 0 Источник:

11. "Не удивился, узнав, что телефонные чехлы грязнее сиденья унитаза. Этому, что слева, - всего 7 месяцев" 0 Источник:

12. "Слева - брелок, который я купил в Париже в 2010 году. Справа - подарок, который я получил от своей девушки сегодня. Обалдеть" 0 Источник:

13. Изменение, которое произошло с кленом всего за 11 дней 0 Источник:

14. Разница между свежей клубникой с фермы и клубникой из супермаркета 0 Источник:

15. Прошло несколько лет, а такая разница... 0 Источник:

16. "Яйца нескольких размеров - все от кур с моей небольшой фермы" 0 Источник:

17. В самом начале занятий и через 4 года обучения керамике 0 Источник:

18. Гигантский банан. Пульт PS4 и нога - для сравнения 0 Источник:

19. Это свинка Пигги. Жизнь сильно ее потрепала! 0 Источник:

20. Яйцо от курицы свободного выгула и обычное яйцо 0 Источник: