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Интересные фотосравнения предметов и явлений с объяснениями

Интересные фотосравнения предметов и явлений с объяснениями (22 фото)

Автор:
02 июля 2021 12:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: было и стало   новое и старое   разница   сравнения   удивительное рядом   фотосравнения   
920
22
Время идет - всё меняется. Меняются времена года, изнашиваются вещи - это закономерное развитие событий, но иногда полезно увидеть явную разницу, чтобы осознать изменения. Вот несколько примеров из разных областей, которые показывают ход времени или различный итог одного и того же события в зависимости от того, кто его совершает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: было и стало   новое и старое   разница   сравнения   удивительное рядом   фотосравнения   
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8k
Alexander 38 минут назад
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★Lucifer★ 11 минут назад
БРЕЛОКОМ...
Поправьте.
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15k
speaktr-st 18 минут назад
Как обычно, если не учиться в школе, вся жизнь выглядит как набор чудес. На данных картинках авторы открыли для себя: износ, времена года, сезонные изменения, погоду, перспективу и возрастные изменения. Ну кто бы мог подумать, а оно вот оно чо.
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778
qwer 18 минут назад
Кто ещё не видел панамки? Они как тот кабель, в каждой подборке..
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565
Rozario Полчаса назад
про последнюю гифку - это мы с женой так ходим в магазин: у меня принцип "всего ( кроме скоропорта) должно быть в запасе, как минимум, +2 штуки":
у жены принцип: ну мы же только открыли последний сахар- зачем покупать.
в итоге сахар заканчивается как раз в тот момент, когда уже блинчики замешаны на последней млять муке и ни сахара, ни разрыхлителя нет. ;)
Вобшем я забиваю наши домашние сусеки, а жена выгребает под ноль.
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