<<Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?>>

В Америке индейцы живут отдельно от остального населения. Большая редкость встретить коренного жителя на улице одного из штатов. Места, где поселились индейцы, называются резервацией. Их местные жители не покидают уже не один век.
Почему же коренному народу пришлось жить в резервации, и почему они не хотят возвращаться?
История создания резерваций
Переселенцы и коренные жители Америки всегда не ладили между собой. У них были разные взгляды на мир. Часто конфликты перерастали в бойню, и с этим надо было что-то делать. Тогда власти Америки решили переселить индейцев в резервации.
Коренному народу позволили заселить землю, которую когда-то открыли, и которая представляет собою историческую ценность. Здесь индейцы могли жить по своим правилам, минимально завиcив от американцев. Уже в начале XX века, большинство из них переселились в резервации. В 1924 приняли закон, по которому индейцы смогли стать гражданами Америки.
Жизнь в резервации
Всего в США насчитывается чуть больше 500 зарегистрированных племен, которые проживают на территории 300 резерваций. Общая площадь, занимаемая индейцами, составляет 277 тысяч квадратных метров. Это примерно 2,3% всей территории США.
Резервации бывают разными по размеру, развитию и так далее. Например, территория, где поселилась «Нация Навахо», считается одной из крупнейших. 250 тысяч человек. Навахо не богатый народ, большинство из них безработные. А вот Апачи — развитые индейцы. Многие из них живут хорошо, работают в финансовой сфере.
Резервация напоминает маленькую страну, в которой есть свое правительство, парламент, законы, правоохранительные органы, суд флаг и так далее. Взаимоотношения с федеральным правительством примерно такие же, как у штатов. На территории резервации действуют федеральные и местные законы. Законы штата обычно не учитываются.
Индейцы платят федеральные налоги. При этом освобождены от подоходного и налога на собственность, при условии, что источник дохода и жилье находятся на территории резервации.
Многие резервации похожи на обычные деревни США. В них есть привычные многим магазины, заправки, рестораны, в некоторых даже присутствует Макдональдс. Индейцы занимаются разными работами, в том числе производством товаров и земледелием. Некоторые поселения можно посетить, но не все.
Почему индейцы предпочитают жить в резервации
Насильно никто индейцев не держит в изгнании, это личное решение коренного народа. Они не желают подчиняться другим людям и хотят сохранить свою культуру. По их мнению, американцы могут разрушить то, что они хранили долгое время.
В резервации индейцы относительно свободны. Они живут по своим законам и почти не контактируют с теми, кто им неприятен. Они любят свою культуру, уважают свои корни, поэтому хорошо себя чувствуют, живя обособленно.
Источник:
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Три человека на квадратный метр - это крупнейшая резервация?
Они там стоят, что ли?
И таки да, почему рубероидам нарушать законы можно, педерастам можно, а коренному населению нельзя?
Опять это другое что ли?
Насчёт рубероидов и педиков - уточните где это им можно нарушать законы?
На территории резерваций не взимаются многие налоги, чем индейцы беззастенчиво пользуются, продавая табак, алкоголь, лицензии на казино. В итоге индейцы одни из самых обеспеченных слоев, при этом ничего не делая.
Единственный оставшийся вопрос - зачем автор пишет всякую хернию?
Конечно же они теперь самые счастливые. Ведь именно это счастье для других.. по американски.
Как похоже на другой вечно обиженный народ, которым все должны...
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Вот вся правда!
Потому что их к этому интервенты принудили, посредством тотального геноцида. А сейчас, если кто из индейцев начнет открывать рот, и предъявлять на тему своих прав, то можно получить, от представителей "самой исключительной нации", уже не одеяла зараженные оспой, а что-нибудь более "интересное" и действенное.
Френк Баум, автор доброй милой скидки про Дороти и страну Оз.