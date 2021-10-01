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Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?

Почему В США индейцы живут только на территории резерваций? (2 фото)

Автор:
01 октября 2021 09:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: жизнь   индейцы   резервация   сша   факты   фото   
773
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В Америке индейцы живут отдельно от остального населения. Большая редкость встретить коренного жителя на улице одного из штатов. Места, где поселились индейцы, называются резервацией. Их местные жители не покидают уже не один век.


Почему же коренному народу пришлось жить в резервации, и почему они не хотят возвращаться?


История создания резерваций

Переселенцы и коренные жители Америки всегда не ладили между собой. У них были разные взгляды на мир. Часто конфликты перерастали в бойню, и с этим надо было что-то делать. Тогда власти Америки решили переселить индейцев в резервации.

Коренному народу позволили заселить землю, которую когда-то открыли, и которая представляет собою историческую ценность. Здесь индейцы могли жить по своим правилам, минимально завиcив от американцев. Уже в начале XX века, большинство из них переселились в резервации. В 1924 приняли закон, по которому индейцы смогли стать гражданами Америки.


Жизнь в резервации

Всего в США насчитывается чуть больше 500 зарегистрированных племен, которые проживают на территории 300 резерваций. Общая площадь, занимаемая индейцами, составляет 277 тысяч квадратных метров. Это примерно 2,3% всей территории США.

Резервации бывают разными по размеру, развитию и так далее. Например, территория, где поселилась «Нация Навахо», считается одной из крупнейших. 250 тысяч человек. Навахо не богатый народ, большинство из них безработные. А вот Апачи — развитые индейцы. Многие из них живут хорошо, работают в финансовой сфере.

Резервация напоминает маленькую страну, в которой есть свое правительство, парламент, законы, правоохранительные органы, суд флаг и так далее. Взаимоотношения с федеральным правительством примерно такие же, как у штатов. На территории резервации действуют федеральные и местные законы. Законы штата обычно не учитываются.


Индейцы платят федеральные налоги. При этом освобождены от подоходного и налога на собственность, при условии, что источник дохода и жилье находятся на территории резервации.

Многие резервации похожи на обычные деревни США. В них есть привычные многим магазины, заправки, рестораны, в некоторых даже присутствует Макдональдс. Индейцы занимаются разными работами, в том числе производством товаров и земледелием. Некоторые поселения можно посетить, но не все.


Почему индейцы предпочитают жить в резервации

Насильно никто индейцев не держит в изгнании, это личное решение коренного народа. Они не желают подчиняться другим людям и хотят сохранить свою культуру. По их мнению, американцы могут разрушить то, что они хранили долгое время.

В резервации индейцы относительно свободны. Они живут по своим законам и почти не контактируют с теми, кто им неприятен. Они любят свою культуру, уважают свои корни, поэтому хорошо себя чувствуют, живя обособленно.

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Метки: жизнь   индейцы   резервация   сша   факты   фото   
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29  комментариев
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1k
Mowgley 3 часа назад
"Например, территория, где поселилась «Нация Навахо», считается одной из крупнейших. 250 тысяч человек занимают 65 тысяч квадратных метров земли."

Три человека на квадратный метр - это крупнейшая резервация?
Они там стоят, что ли?
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34k
Гёз Уленшпигель 2 минуты назад
Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?Посмотреть
Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?
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7k
Мистер Фикс 48 минут назад
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7k
Ivan 59 минут назад
Потому что демократия...
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Если есть желание, замените "завиcив" на "завися"
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23k
Владимир Час назад
Коренное население не хочет чего то пожинать плоды дерьмократии и швабодки, которые установили понаехавшие и оккупанты.
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
"У них были разные взгляды на мир" - ага, на творчество писателей и философов, на воспитание детей, на экономические законы... - и потому резались насмерть. И проигравших в экзестенциальных спорах, но имевших что-то в недрах, отселили на заброшку, чесна-чесна оставив от 100% земли огромные территории в 2.3%, да и те полупустынные. Щедрость ох... фигительная
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5k
newegg 2 часа назад
Американские индейцы имеют те же права как любой другой гражданин США, могут жить где им хочется. В дополнение имеют кучу льгот по мед обслуживанию, поступлению на учебу и оплату занятий.
На территории резерваций не взимаются многие налоги, чем индейцы беззастенчиво пользуются, продавая табак, алкоголь, лицензии на казино. В итоге индейцы одни из самых обеспеченных слоев, при этом ничего не делая.
Единственный оставшийся вопрос - зачем автор пишет всякую хернию?
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323
bobobo 2 часа назад
Потому, что льготы.
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
"Общая площадь, занимаемая индейцами, составляет 277 тысяч квадратных метров" (с) так-то в одном квадратном километре 1 МИЛЛИОН квадратных метров.
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5k
Ruk 2 часа назад
в основном потому что там масса налоговых льгот, выплат, пособий, большинство и не думает работать, да они и генетически не способны к работе. при этом их ни кто и ни где не любит, ни мексиканцы, ни негры, ни белые, вообще ни кто, и стараются с ними не иметь ни каких дел. если в студенческой группе или рабочем коллективе буден один индеец, то это постоянный очаг напряжения, постоянные жалобы, кляузы, нытьё, им все всё должны и тп. так себе народ
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266
Bender Rodriguez Ruk 59 секунд назад
"постоянные жалобы, кляузы, нытьё, им все всё должны и тп. так себе народ"

Как похоже на другой вечно обиженный народ, которым все должны...
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1k
Александр Сергеевич 2 часа назад
Не верьте это идиоту (автору поста) который в США никогда не был!!!
.
Вот вся правда!

Ссылка youtu.be
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−84
Васек повесил трубача 2 часа назад
А не пора ли индейцам освободить свой материк от жидо-немецко-нагло прочих оккупантов?
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4k
Shtoppi 3 часа назад
<<Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?>>
Потому что их к этому интервенты принудили, посредством тотального геноцида. А сейчас, если кто из индейцев начнет открывать рот, и предъявлять на тему своих прав, то можно получить, от представителей "самой исключительной нации", уже не одеяла зараженные оспой, а что-нибудь более "интересное" и действенное.
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