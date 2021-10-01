<<Почему В США индейцы живут только на территории резерваций?>>





Почему же коренному народу пришлось жить в резервации, и почему они не хотят возвращаться?





История создания резерваций

Переселенцы и коренные жители Америки всегда не ладили между собой. У них были разные взгляды на мир. Часто конфликты перерастали в бойню, и с этим надо было что-то делать. Тогда власти Америки решили переселить индейцев в резервации.

Коренному народу позволили заселить землю, которую когда-то открыли, и которая представляет собою историческую ценность. Здесь индейцы могли жить по своим правилам, минимально завиcив от американцев. Уже в начале XX века, большинство из них переселились в резервации. В 1924 приняли закон, по которому индейцы смогли стать гражданами Америки.





Жизнь в резервации

Всего в США насчитывается чуть больше 500 зарегистрированных племен, которые проживают на территории 300 резерваций. Общая площадь, занимаемая индейцами, составляет 277 тысяч квадратных метров. Это примерно 2,3% всей территории США.

Резервации бывают разными по размеру, развитию и так далее. Например, территория, где поселилась «Нация Навахо», считается одной из крупнейших. 250 тысяч человек. Навахо не богатый народ, большинство из них безработные. А вот Апачи — развитые индейцы. Многие из них живут хорошо, работают в финансовой сфере.

Резервация напоминает маленькую страну, в которой есть свое правительство, парламент, законы, правоохранительные органы, суд флаг и так далее. Взаимоотношения с федеральным правительством примерно такие же, как у штатов. На территории резервации действуют федеральные и местные законы. Законы штата обычно не учитываются.