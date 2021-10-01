Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые"

Примерно таким образом о своих подопечных высказалась глава управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на проходившей 29 сентября в Мультимедийном информационном центре «Известия» пресс-конференции посвящённой вопросам миграции.
По сообщению РИА Новости, генерал-лейтенант полиции Казакова рассказала, что в МВД считают сообщения ряда СМИ об обострении преступности с участием мигрантов "выдуманной историей", продвигаемой для криминализации образа иностранца.
"Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами", - ответила Казакова на вопрос о том, превращается ли преступность со стороны мигрантов, в том числе межнациональные столкновения, в тренд и серьёзную проблему, или это всё же "точечная" привлекающая внимание история.
"К вопросам обострений: я полагаю, что это выдуманная история для того, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует. С другой стороны - породить в душах коренного населения какую-то неприязнь к мигрантам", - отметила генерал-лейтенант.
P.S.
Постойте, а как же побоища в Кузьминках, изнасилованная и убитая бабушка в Бужаниново, да и в конце концов статистика самого МВД, спросят пытливые умы.
Нет, отвечу я вам, уважаемые читатели - теперь это только фантастика.
Источник:
- Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или...
- МВД: в России увеличилось количество преступлений, совершаемых иностранцами
- В Самаре задержали "автоматчика", учинившего стрельбу в центре города
- Девушка уже два года не может наказать бывшего мужа, выбросившего ее с 4 этажа
- В Москве ФСБ накрыла нарколабораторию на борту буксира-толкача
Понравилось34
Сейчас любое мнение, любая попытка анализа событий, любое предположение в новом кремлевском законе приравнивается к деятельности инагента, неважно даже, получаешь ты деньги или нет.
Ждать от современной российской чиновницы разумного трезвого объяснения ситуации - то же самое, что верить гороскопам. Они все трясутся за свои погоны и кресла.
Поэтому у путинистов СМИ виноваты не только в этой ситуации, а еще в том, что в России беспримерная коррупция, деморализована, разложена и небоеспособна армия, разворован Роскосмос и т.д. Все виноваты враги, особенно навальнисты. Помните, как в детском рассказе максима Горького маленький воробышек Пудик объяснял маме природу вещей - отчего дует ветер: вот, если бы деревья не качались, то и ветра бы не было. Перефразируя, - если бы Фонд Навального не писал бы про ужасающую коррупцию российских властей и повальное ее "патриотическое" лицемерие - то и не было бы в России этой самой коррупции и разложения общества. Все просто!
ps просто так, один миллион секунд = 11 дней, а миллиард = 33 года. вот и всё)