Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые"

По сообщению РИА Новости, генерал-лейтенант полиции Казакова рассказала, что в МВД считают сообщения ряда СМИ об обострении преступности с участием мигрантов "выдуманной историей", продвигаемой для криминализации образа иностранца.

"Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами", - ответила Казакова на вопрос о том, превращается ли преступность со стороны мигрантов, в том числе межнациональные столкновения, в тренд и серьёзную проблему, или это всё же "точечная" привлекающая внимание история.

"К вопросам обострений: я полагаю, что это выдуманная история для того, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует. С другой стороны - породить в душах коренного населения какую-то неприязнь к мигрантам", - отметила генерал-лейтенант.

P.S.

Постойте, а как же побоища в Кузьминках, изнасилованная и убитая бабушка в Бужаниново, да и в конце концов статистика самого МВД, спросят пытливые умы.

Нет, отвечу я вам, уважаемые читатели - теперь это только фантастика.