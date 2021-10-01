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Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые"

Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые" (1 фото)

Автор:
01 октября 2021 06:32
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   инагенты   иностранцы   криминал   мвд   миграция   образ   сми   
893
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Примерно таким образом о своих подопечных высказалась глава управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на проходившей 29 сентября в Мультимедийном информационном центре «Известия» пресс-конференции посвящённой вопросам миграции.

По сообщению РИА Новости, генерал-лейтенант полиции Казакова рассказала, что в МВД считают сообщения ряда СМИ об обострении преступности с участием мигрантов "выдуманной историей", продвигаемой для криминализации образа иностранца.


"Я думаю, здесь большую роль играют СМИ, особенно которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами", - ответила Казакова на вопрос о том, превращается ли преступность со стороны мигрантов, в том числе межнациональные столкновения, в тренд и серьёзную проблему, или это всё же "точечная" привлекающая внимание история.


"К вопросам обострений: я полагаю, что это выдуманная история для того, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует. С другой стороны - породить в душах коренного населения какую-то неприязнь к мигрантам", - отметила генерал-лейтенант.


P.S.

Постойте, а как же побоища в Кузьминках, изнасилованная и убитая бабушка в Бужаниново, да и в конце концов статистика самого МВД, спросят пытливые умы.


Нет, отвечу я вам, уважаемые читатели - теперь это только фантастика.


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Метки: Россия   инагенты   иностранцы   криминал   мвд   миграция   образ   сми   
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22  комментария
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35k
Alex 52 минуты назад
Интересно, что она скажет, когда ее толпа черных изнасилует?
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2k
Sergey Nekrasov 8 минут назад
Бесит, когда тупорылые ряженые овцы , с большими, непонятно как полученными звездами , несут полную херню. Проведите сука соцопрос, как народ относится к овцеебам, все станет на свои места.
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1k
Александр Сергеевич 9 минут назад
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4k
Петрович 10 минут назад
В каких сражениях, умело руководя победившими войсками, добыто звание генерал- лейтенант?
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181
АлоКин 13 минут назад
Не ну а че она еще скажет. "Извините, да обосрались со своей работой"?)
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3k
Вадим Игнатьев 24 минуты назад
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15k
homerchik Полчаса назад
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717
Bonefacius Полчаса назад
Так значит, МВД у нас тоже финансируется из-за рубежа иностранными агентами, когда приводит статистику о рекордном росте числа преступлений среди мигрантов в России за последнее время? Ничего не понимаю...
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24k
aolti Полчаса назад
А что она может еще сказать, встроенная в путинскую вертикаль власти?
Сейчас любое мнение, любая попытка анализа событий, любое предположение в новом кремлевском законе приравнивается к деятельности инагента, неважно даже, получаешь ты деньги или нет.
Ждать от современной российской чиновницы разумного трезвого объяснения ситуации - то же самое, что верить гороскопам. Они все трясутся за свои погоны и кресла.
Поэтому у путинистов СМИ виноваты не только в этой ситуации, а еще в том, что в России беспримерная коррупция, деморализована, разложена и небоеспособна армия, разворован Роскосмос и т.д. Все виноваты враги, особенно навальнисты. Помните, как в детском рассказе максима Горького маленький воробышек Пудик объяснял маме природу вещей - отчего дует ветер: вот, если бы деревья не качались, то и ветра бы не было. Перефразируя, - если бы Фонд Навального не писал бы про ужасающую коррупцию российских властей и повальное ее "патриотическое" лицемерие - то и не было бы в России этой самой коррупции и разложения общества. Все просто!
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1k
Сережа. Полчаса назад
Разделяй и властвуй. Тётка живёт в другом измерении-государственном.
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24k
Батончик с маком 38 минут назад
Ещё одна зоофилка
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10k
Kostick 41 минуту назад
ну да, и проклятый госдеп заставляет мусаров брать взятки, кошмарить бизнес, отжимать вкусные конторы. уже никто не удивляется миллиардам, найденным у очередного мента.
ps просто так, один миллион секунд = 11 дней, а миллиард = 33 года. вот и всё)
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341
svarog19692007 45 минут назад
И тут Хенеральша !
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10k
Alex 47 минут назад
Видимо, "наверху" начали готовить народ титульной нации к массовому завозу народа будущего, которые активно плодятся, нетребовательны к размеру оплаты труда, пище и жилью.
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30k
Растрелли В.В. Час назад
В принципе так есть. Основная цель - стравить аборигенов и мигрантов, верующих и неверующих, патриотов и либерастов,...(продолжите сами список).
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