Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды

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Многие согласятся с тем, что коты мастерски умеют нами повелевать. Стоит им мило помурчать и потереться у наших ног, как мы уже готовы отдать им все вкусняшки. А котик по кличке Уэдди - настоящий мастер в упрашивании и манипулировании двуногими. Он стал известен в сети своими уникальными и слишком милыми способностями выпрашивания еды!
Черный кот по кличке Уэдди (Waddy) живет в американском городе Цинциннати, и недавно начал набирать популярность в соцсетях. Его хозяева - Наташа и Эндрю Клостерман, - просто обожают своего мурлыку наравне с другими пятью кошками, о которых они заботятся. Но Уэдди - уникальный котик, у которого есть своя милейшая фишка.
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Видео с пушистиком Уэдди:
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