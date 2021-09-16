Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды

Многие согласятся с тем, что коты мастерски умеют нами повелевать. Стоит им мило помурчать и потереться у наших ног, как мы уже готовы отдать им все вкусняшки. А котик по кличке Уэдди - настоящий мастер в упрашивании и манипулировании двуногими. Он стал известен в сети своими уникальными и слишком милыми способностями выпрашивания еды!