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Сообщество Без кота и жизнь не та 967 постов • 392 подписчика подписаться
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Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды

Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды (17 фото)

Автор:
16 сентября 2021 13:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   смешные животные   фото   
312
17

Многие согласятся с тем, что коты мастерски умеют нами повелевать. Стоит им мило помурчать и потереться у наших ног, как мы уже готовы отдать им все вкусняшки. А котик по кличке Уэдди - настоящий мастер в упрашивании и манипулировании двуногими. Он стал известен в сети своими уникальными и слишком милыми способностями выпрашивания еды!

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   питомцы   смешные животные   фото   
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35k
Лесли 🥰 59 минут назад
У Курского вокзала
Стою я молодой.
Подайте Христа ради
Червонец золотой.....
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9k
Majul 11 минут назад
Сам о колбаске насущной не побеспокоишься, никто не побеспокоится )
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22k
Сибиряк 36 минут назад
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58
Mosgaz 38 минут назад
Хитрый жук!
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sdv
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