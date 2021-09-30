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"Ограбление века": в Благовещенске неизвестные украли шашлык из-под носа местного жителя

"Ограбление века": в Благовещенске неизвестные украли шашлык из-под носа местного жителя (1 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2021 16:09
Сообщество : Криминал
Метки: благовещенск   видео   воровство   курьез   шашлык   
1978
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Злой и голодный "повар" пообещал найти дерзких "шашлычных воров".

В Амурской области разыгралась настоящая криминальная драма. Дерзкие налетчики покусились на самое святое. Украли сочный, нежный, с трепетом и любовью приготовленный шашлык.


Преисполненный праведным гневом местный житель, из-под носа которого "увели" жареное мясо, рассказал, что во время ограбления находился в своем гараже, буквально в трех метрах от мангала. В этот момент и подскочили воры на "Приоре". Действовали профессионально, в стиле "хватай и беги": из резко остановившегося автомобиля выбежал пассажир, схватил решетку с мясом, запрыгнул обратно и через секунду машина "шашлычных налетчиков" уже мчалась по дороге.


Мужчина выбежал из гаража, но было уже поздно. Но даже несмотря на заслезившиеся (от дыма, конечно) глаза, потерпевший смог рассмотреть и запомнить номер удаляющегося с его ужином автомобиля. И пообещал найти наглецов.

Мужчина действительно хочет найти смешных и голодных воришек, но не затем чтобы "накормить" тумаками, а чтобы вернуть решетку. Впрочем, кто знает... В конце концов, пару "отцовских" затрещин они точно заслужили.

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Метки: благовещенск   видео   воровство   курьез   шашлык   
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22  комментария
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Спрячь в гаражах шашлыки на решётке,
Выкраду вместе с решёткой!
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409
Квантовый_Слесарь_82 15 минут назад
Сволочи!
Сволочи!Посмотреть
Сволочи!
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13k
* 17 минут назад
Ну это уже слишком коварно! Тут терроризмом попахивает!
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353
Nаnе First NameLаst 19 минут назад
На барбекюшнице и шашлык?
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12k
ss Полчаса назад
На святое, суки, покусились!
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51
ilg45 Полчаса назад
Эпично!.
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89k
сапер Водичка Час назад
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14k
Роберт Шекли Час назад
Не хватает этого репортера
Ссылка www.youtube.com
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822
Dorell Час назад
Как говорила моя бабушка: 'в животе доварится'
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24k
Батончик с маком Час назад
Нефиг едалом щёлкать
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628
Миша Час назад
Милая, у меня сюрприз! Мы летим в Италию! Давай, собирайся!
Трепло!
Что?
Ты обещал мне шашлыки с пивасом за гаражами!
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2k
jazzz Час назад
Красавцы)))
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−5
Konstantin 2 часа назад
на решотке, это стейк
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50k
smakido 2 часа назад
А можно посмотреть на эту кражу под другим углом - как комплимент искусному кулинару!
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4k
lexa 2 часа назад
поел шашлыка , бл.дь!
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907
thor2006 2 часа назад
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14k
vikklu 2 часа назад
Ленин говорил: "Делиться надо!"
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