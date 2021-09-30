"Ограбление века": в Благовещенске неизвестные украли шашлык из-под носа местного жителя

Злой и голодный "повар" пообещал найти дерзких "шашлычных воров".
В Амурской области разыгралась настоящая криминальная драма. Дерзкие налетчики покусились на самое святое. Украли сочный, нежный, с трепетом и любовью приготовленный шашлык.
Преисполненный праведным гневом местный житель, из-под носа которого "увели" жареное мясо, рассказал, что во время ограбления находился в своем гараже, буквально в трех метрах от мангала. В этот момент и подскочили воры на "Приоре". Действовали профессионально, в стиле "хватай и беги": из резко остановившегося автомобиля выбежал пассажир, схватил решетку с мясом, запрыгнул обратно и через секунду машина "шашлычных налетчиков" уже мчалась по дороге.
Мужчина выбежал из гаража, но было уже поздно. Но даже несмотря на заслезившиеся (от дыма, конечно) глаза, потерпевший смог рассмотреть и запомнить номер удаляющегося с его ужином автомобиля. И пообещал найти наглецов.
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Мужчина действительно хочет найти смешных и голодных воришек, но не затем чтобы "накормить" тумаками, а чтобы вернуть решетку. Впрочем, кто знает... В конце концов, пару "отцовских" затрещин они точно заслужили.
Видео с комментарием "пострадавшего". Осторожно, тут очень много мата:
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Выкраду вместе с решёткой!
Трепло!
Что?
Ты обещал мне шашлыки с пивасом за гаражами!