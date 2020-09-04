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Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп

Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп (3 фото)

Автор:
04 сентября 2020 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   бензин   видео   курьез   пожар   потоп   шашлыки   
2211
3

А все потому, что решил растопить мангал бензином. Из полной 20-литровой канистры. Последствия и борьба с пожаром, к счастью, больше напоминают кадры из "Деревни дураков", а не полицейские сводки о чрезвычайном происшествии.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   бензин   видео   курьез   пожар   потоп   шашлыки   
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22  комментария
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2k
Инсулин4ег Час назад
Дибильное поколение блоггеров плять. У него друг горит, а он на камеру все снимает стоит.
Судя по виду и голосам, всем под 30 лет. Жесть. Дочь вырастает. ЗА кого замуж-то выдавать. 90% вот таких идиотов.
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321
zu4ara 14 минут назад
нет слов ,одни буквы...
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5k
Dima 15 минут назад
Наглядно продемонстрирована поговорка:
- дай дураку стеклянный куй, так он и куй разобьёт, и руки порежет.
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9
Антитима Полчаса назад
Оператор молодец не перестал снимать)
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804
Павел Коваленко 42 минуты назад
Сколько же еще долбо#бов на просторах нашей родины...
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1k
Сашкин 46 минут назад
Невероятные идиоты)))
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97
Леший 49 минут назад
Дурачье года!!! Жаль воплей маловато, но озвучку можно наложить. Кому не лень?
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7k
Serg2001 54 минуты назад
Не ну сжечь бассейн это эпично!... )) Восьмой дан по рукожопству...
Не ну сжечь бассейн это эпично!... )) Восьмой дан по рукожопству...
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8k
Великий Кормчий 58 минут назад
Очередной номинант на премию Дарвина...
А оператор - ко нченый человек...
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11k
Alex Час назад
Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп
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7k
Алексей Час назад
Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп
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4k
Евгений Д Час назад
феерично !
заодно и огненное шоу
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352
Haron Час назад
Вот что значит забить на элементарный курс химии и ОБЖ!
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−85
Mister Час назад
жертвы ЕГЭ они такие :))))
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11k
робт 2 часа назад
когда родители уехали, а ты пригласила альфачей на шашлык
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
премию дарвина им.
а лучше специально для таких учредить премию герострата
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Зачем его с дурдома выпустили?..
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1k
Фрэнд 2 часа назад
Биба и Боба два ......
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5k
Dima 2 часа назад
Хотели шашлыков, а получилось неплохое файр-шоу )
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4k
Echo Dima 2 часа назад
а как супругу то удивил
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