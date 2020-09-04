Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп

А все потому, что решил растопить мангал бензином. Из полной 20-литровой канистры. Последствия и борьба с пожаром, к счастью, больше напоминают кадры из "Деревни дураков", а не полицейские сводки о чрезвычайном происшествии.
Вчера вечером в соцсетях появилось видео, в котором не обремененные
умом опытом мужчины из Подмосковья при попытке пожарить шашлыки едва не устроили масштабный пожар и не сгорели сами. К счастью, все закончилось благополучно, не считая незначительных ожогов, уничтоженного бассейна и разъяренной жены.
На кадрах видно, как мужчина берет в руки полную канистру с бензином и опрокидывает над мангалом. Мгновенно и вполне ожидаемо вспыхивает огонь, который перекидывается и на канистру в руках. Растерянный и уже горящий "факир", надо отдать ему должное, стоически терпит и не бросает канистру, не зная, что с ней делать. По совету товарища, который все это снимает на телефон, он бежит к бассейну, чтобы утопить тару с бензином в воде. Но что-то идет не так, он врезается в борта бассейна и спустя секунду он и бассейн уже полыхают, как новогодняя елка.
"Поджигателю" с трудом удается потушить свою одежду, запрыгнув в бассейн, после чего он тщетно пытается потушить пожар, набирая воду в ладонь. К тому моменту огонь почти достиг автомобиля, который стоит в нескольких метрах от бассейна. Но, к счастью, огонь к тому моменту растопил пластиковые борта бассейна и вода хлынула наружу. И если бы огонь не потушил себя сам, то неизвестно, чем бы все закончилось. Очевидно, ничем хорошим. Впрочем, потоп после пожара тоже такое себе спасение.
Других подробностей приключений шашлычников из Подмосковья, к сожалению, нет. Главное, что все живы. Но от жены кому-то там точно достанется.
Зачем им вообще бензин понадобился?Как они дожили до своего возраста?— Александр Кадр (@Alexander_Kadr) September 3, 2020
🤷🏻♂️
Источник:
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- дай дураку стеклянный куй, так он и куй разобьёт, и руки порежет.
А оператор - ко нченый человек...
заодно и огненное шоу
а лучше специально для таких учредить премию герострата