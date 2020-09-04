Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп

Вчера вечером в соцсетях появилось видео, в котором не обремененные умом опытом мужчины из Подмосковья при попытке пожарить шашлыки едва не устроили масштабный пожар и не сгорели сами. К счастью, все закончилось благополучно, не считая незначительных ожогов, уничтоженного бассейна и разъяренной жены.

На кадрах видно, как мужчина берет в руки полную канистру с бензином и опрокидывает над мангалом. Мгновенно и вполне ожидаемо вспыхивает огонь, который перекидывается и на канистру в руках. Растерянный и уже горящий "факир", надо отдать ему должное, стоически терпит и не бросает канистру, не зная, что с ней делать. По совету товарища, который все это снимает на телефон, он бежит к бассейну, чтобы утопить тару с бензином в воде. Но что-то идет не так, он врезается в борта бассейна и спустя секунду он и бассейн уже полыхают, как новогодняя елка.