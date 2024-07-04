"Твои комплексы - это ерунда, ты классная!": в Астрахани по подозрению в педофилии задержали известного фотографа

Эльдар Абасов приглашал на фотосессии несовершеннолетних, а затем давал волю рукам.
В астраханских пабликах активно обсуждают задержание Эльдара Абасова, известного городского фотографа. Мужчину обвиняют в педофилии - в 2021 году он пригласил на фотосессию 16-летнюю девушку, в отношении которой, говоря протокольным языком, совершил насильственные действия сексуального характера.
В местных группах ВК и в Телеграм-каналах нашлись те, кто сами получали от Абасова приглашения на фотосессию или видели его сообщения в контактах своих детей. Выяснилось, что фотограф был довольно настойчив.
Астрахань - город небольшой, а может, Абасов был довольно активен и использовал массовые рассылки, но приглашённых на фотосессии оказалось не так и мало.
И, судя по профилю Абасова в ВК, от фотосессий в стиле "ню" отказывались не все.
Одна из девушек рассказывает, как проходила фотосессия.
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Впрочем, в соцсетях нашлись и защитники несчастного фотографа, решившие, что девушки задумали хайпануть и вспомнили старые истории, которые поди докажи.
В настоящее время похотливый любитель молоденьких девушек задержан и в отношении него проводятся следственные действия. Полиция разыскивает и других жертв Абасова - судя по всему, одной лишь девушкой всё дело не ограничилось.
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Но я вот хотел сказать про эту новую моду. Заявлять об изнасиловании, или о домогательствах по прошествии времени. А то и лет. Какие доказательства можно предоставить, кроме слов "потерпевших"? Это так не работает. Существует мед.освидетельствование, которое устанавливает факт акта, а так же разного рода следы, которые остаются на теле. А кто и что может установить через три года?
И сейчас практика такая, что раз сказала, значит виноват. Я не конкретно этот случай имею ввиду, а тенденцию в целом.