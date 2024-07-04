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"Твои комплексы - это ерунда, ты классная!": в Астрахани по подозрению в педофилии задержали известного фотографа

"Твои комплексы - это ерунда, ты классная!": в Астрахани по подозрению в педофилии задержали известного фотографа

Автор:
04 июля 2024 16:55
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Абасов   Астрахань   задержание   педофилия   полиция   фотограф   
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Эльдар Абасов приглашал на фотосессии несовершеннолетних, а затем давал волю рукам.

В астраханских пабликах активно обсуждают задержание Эльдара Абасова, известного городского фотографа. Мужчину обвиняют в педофилии - в 2021 году он пригласил на фотосессию 16-летнюю девушку, в отношении которой, говоря протокольным языком, совершил насильственные действия сексуального характера.


В местных группах ВК и в Телеграм-каналах нашлись те, кто сами получали от Абасова приглашения на фотосессию или видели его сообщения в контактах своих детей. Выяснилось, что фотограф был довольно настойчив.



Астрахань - город небольшой, а может, Абасов был довольно активен и использовал массовые рассылки, но приглашённых на фотосессии оказалось не так и мало.


И, судя по профилю Абасова в ВК, от фотосессий в стиле "ню" отказывались не все.


Одна из девушек рассказывает, как проходила фотосессия.



Впрочем, в соцсетях нашлись и защитники несчастного фотографа, решившие, что девушки задумали хайпануть и вспомнили старые истории, которые поди докажи.


В настоящее время похотливый любитель молоденьких девушек задержан и в отношении него проводятся следственные действия. Полиция разыскивает и других жертв Абасова - судя по всему, одной лишь девушкой всё дело не ограничилось.


Источник:

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Метки: Ynews   Абасов   Астрахань   задержание   педофилия   полиция   фотограф   
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11  комментариев
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42k
АнтонПолднев Час назад
Педофилия, это конечно зло в чистом виде. И наказывать за это надо сурово.
Но я вот хотел сказать про эту новую моду. Заявлять об изнасиловании, или о домогательствах по прошествии времени. А то и лет. Какие доказательства можно предоставить, кроме слов "потерпевших"? Это так не работает. Существует мед.освидетельствование, которое устанавливает факт акта, а так же разного рода следы, которые остаются на теле. А кто и что может установить через три года?
И сейчас практика такая, что раз сказала, значит виноват. Я не конкретно этот случай имею ввиду, а тенденцию в целом.
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2k
Alex 20 секунд назад
Я в молодости работал в фотоателье в Перми, вы не представляете сколько девушек желают попробовать себя в жанре ню, отбоя не было от предложений. Но всегда был первый вопрос от нас про возраст, многим отказывали, никому за такую ерунду не хотелось срок получить. Мы за такое никому не платили, наоборот ценник на такую фотосессию всегда дороже был. Так что и в голову не пришло бы кого-то зазывать, и так желающих полно.
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4k
Dmitry_61rus 9 минут назад
Не могу судить как было на самом деле. Но на видео мадам прошаренная по самое не хочу. Да и писульки если есть в VK. Пусть следствию предоставят с аккаунта жертвы, а не скрины. Вот тогда, праведный гнев обеспечен. А так, насмотрелись америкосовских новостей, как двадцать лет назад какой либо актер за жопу потрогал и теперь кучу денег должен. А, еще и сесть может. У нас так не работает, правовое государство всё таки.
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6k
Владимир 21 минуту назад
А разве 16 лет - это не возраст согласия?
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6k
Руслан Полчаса назад
А доказательства преступления есть? Если есть, тогда сажать пожизненно. Если нет, то малолетнюю шаболду за ложный донос лет на 5 (хотя там трешка вроде максимум). Заипали через годы вспоминать об «изнасилованиях», не имея НИКАКИХ доказательств.
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5k
Максим Макашев Час назад
а когда этому "фотографу" яйца будут отрезать тупым ножиком и без наркоза? Друг спрашивает
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18k
Kostick 2 часа назад
это что за родители, "в блок"? а другие дети, у которых родители не уследят( сразу джедаям сдавать таких надо, и пусть ему штатив засунут, где солнца днем не бывает.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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