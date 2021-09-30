Редкое печенье Oreo с покемонами продают на eBay за тысячи долларов

Бренд Oreo запустил новое печенье с покемонами, чем не только порадовал фанатов, но и предоставил коллекционерам новый способ заработать тысячи долларов.
В рамках стартовавшей в этом месяце коллаборации Oreo x Pokemon классическое печенье бренда украсили 16 видами покемонов. В каждой упаковке покупателя ждет печенье со случайным «карманным монстром», среди которых встречаются не только классические персонажи вроде Пикачу и Чармандера, но и невероятно редкий зверек: мифический Мью. И, как уже давно происходит с редкими картами покемонов, самое редкое печенье моментально стало желанным товаром.
На eBay можно найти десятки объявлений о продаже печенья Oreo с покемоном Мью: цены варьируются от 50 долларов до 10 и даже 100 тысяч долларов. Некоторые продавцы пишут, что печенье находится в "идеальном состоянии"; один утверждает, что его касались только щипцами, а другие прикрепляют к объявлениям фотографии надежно запечатанного лакомства. Судя по товарам, отмеченным как «проданные», печенья покупали как за пару долларов, так и за более чем 15 000 долларов.
Некоторые коллекционеры пытаются заработать на целых пачках, а не только на редком печенье с Мью. Хотя Pokemon Oreos продаются в магазинах менее чем за 4 доллара, тех, кто упустит лимитированное лакомство и решит попытать счастье на eBay, ждут цены от 20 долларов и гораздо, гораздо больше: одна упаковка ушла с онлайн-молотка за 1 200 долларов.
Коллекционирование карточек с покемонами было популярным хобби среди детей и взрослых в 90-х годах, и эта субкультура процветает до сих пор. Особо прилежные коллекционеры смогли неплохо на этом заработать: по данным игрового сайта Kotaku, некоторые карточки были проданы более чем за 45 000 долларов.
Uh ya… we understood the assignment pic.twitter.com/mTpF59EW60— OREO Cookie (@Oreo) September 22, 2021
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