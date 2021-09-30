Редкое печенье Oreo с покемонами продают на eBay за тысячи долларов

В рамках стартовавшей в этом месяце коллаборации Oreo x Pokemon классическое печенье бренда украсили 16 видами покемонов. В каждой упаковке покупателя ждет печенье со случайным «карманным монстром», среди которых встречаются не только классические персонажи вроде Пикачу и Чармандера, но и невероятно редкий зверек: мифический Мью. И, как уже давно происходит с редкими картами покемонов, самое редкое печенье моментально стало желанным товаром.

На eBay можно найти десятки объявлений о продаже печенья Oreo с покемоном Мью: цены варьируются от 50 долларов до 10 и даже 100 тысяч долларов. Некоторые продавцы пишут, что печенье находится в "идеальном состоянии"; один утверждает, что его касались только щипцами, а другие прикрепляют к объявлениям фотографии надежно запечатанного лакомства. Судя по товарам, отмеченным как «проданные», печенья покупали как за пару долларов, так и за более чем 15 000 долларов.