Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины

Собачье мясо составляет важную часть южнокорейской кухни: по подсчетам, в стране ежегодно съедается около миллиона собак. Но в последние годы его потребление снизилось, поскольку все больше людей выбирают собак в качестве компаньонов, а не домашнего скота. Эта практика уже практически стала табу для молодого поколения. Давление со стороны активистов по защите прав животных также становится все сильнее. И вот теперь на сторону зоозащитников встал президент страны. «Не пора ли разумно подумать о запрете потребления мяса собак?» - такой риторический вопрос задал президент премьер-министру Ким Бу Куму во время еженедельной встречи.