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Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины

Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины (8 фото)

Автор:
29 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   жить по-новому   мун чжэ ин   национальное меню   новости   собачатина   традиции   южная корея   
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал корейцев отказаться от употребления собачьего мяса. Собачатина была и остается традиционным мясом в рационе корейцев, по предварительным подсчетам, в стране съедают до миллиона собак ежегодно. Впервые в истории руководитель страны заговорил о том, что Корее пора отказаться от пережитков прошлого, и что собака должна быть другом, а не едой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   жить по-новому   мун чжэ ин   национальное меню   новости   собачатина   традиции   южная корея   
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9  комментариев
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65k
Cкладно звонишь. Час назад
Дело в том что корейцы очень любят родителей.. Как же так наши деды ели собак а нам что нельзя?..
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ПЕТР 22 минуты назад
Вы бы знали что китайцы могут в пищу употреблять, корейцы просто агнцы небесные.
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Mikhail Полчаса назад
так у них же специальные породы собак на мясо которые идут. или не?
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Михайло Потапыч Полчаса назад
Скрепы скрипят.
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Чумной Доктор 41 минуту назад
давно пора.
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Александр 54 минуты назад
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