Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал корейцев отказаться от употребления собачьего мяса. Собачатина была и остается традиционным мясом в рационе корейцев, по предварительным подсчетам, в стране съедают до миллиона собак ежегодно. Впервые в истории руководитель страны заговорил о том, что Корее пора отказаться от пережитков прошлого, и что собака должна быть другом, а не едой.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал ввести общенациональный запрет на употребление в пищу собак. Собачье мясо - давняя пищевая традиция Южной Кореи, но президент, сам большой любитель собак, заявил, что следует положить конец этой традиционной практике, в том числе, чтобы избежать непонимания со стороны международного сообщества.
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Собачье мясо составляет важную часть южнокорейской кухни: по подсчетам, в стране ежегодно съедается около миллиона собак. Но в последние годы его потребление снизилось, поскольку все больше людей выбирают собак в качестве компаньонов, а не домашнего скота. Эта практика уже практически стала табу для молодого поколения. Давление со стороны активистов по защите прав животных также становится все сильнее. И вот теперь на сторону зоозащитников встал президент страны. «Не пора ли разумно подумать о запрете потребления мяса собак?» - такой риторический вопрос задал президент премьер-министру Ким Бу Куму во время еженедельной встречи.
Индустрия домашних животных в Южной Корее находится на подъеме, в стране растет число людей, живущих с собаками дома, и президент страны - в их числе. Мун - известный любитель собак, у него в резиденции живут несколько псов, в том числе дворняга, которую он спас с улицы после вступления в должность. Пес стал первой уличной собакой, пробившейся в президентскую резиденцию.
Сообщается, что Мун сделал заявление о запрете собачьего мяса, когда был проинформирован о плане улучшения системы ухода за брошенными домашними животными и принял участие в обсуждении системы обязательной регистрации для собак. «После брифинга он сказал, что пришло время тщательно рассмотреть вопрос о введении запрета на мясо собак», - заявила пресс-секретарь Муна Пак Кён Ми.
Действующий в Южной Корее закон о защите животных направлен в основном на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает само потребление. Тем не менее, власти прибегали к закону, а также к ужесточению санитарных норм, чтобы покончить с собачьими фермами и ресторанами в преддверии международных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году.
Политики уже отреагировали на заявление президента. Ли Джэ Мён, губернатор самой густонаселенной провинции страны Кёнги и ведущий кандидат в президенты от партии Муна, пообещал добиваться запрета на собачье мясо на основе общественного согласия. Но Юн Сок Юл, лидер оппозиции, сказал, что это вопрос личного выбора людей.
Опрос, проведенный по заказу группы защиты животных Aware, опубликованный в этом месяце, показал: 78% респондентов в Корее считают, что производство и продажа мяса собак и кошек должны быть запрещены, а 49% поддерживают запрет на его потребление. Однако другой опрос, проведенный исследовательской фирмой Realmeter, показал, что люди разделились по поводу того, следует ли правительству запретить употребление в пищу собачьего мяса, хотя 59% поддержали законодательные ограничения на забой собак для потребления человеком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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