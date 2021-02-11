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Как русские превращали Европу в свою Родину

Как русские превращали Европу в свою Родину (28 фото)

Автор:
11 февраля 2021 13:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   европа   история   русские   факты   эмиграция   
924
28

Поток русских эмигрантов, сильно усилившийся после Революции 1917 года во многом изменил европейское общество, привнеся туда свои традиции, культуру и искусство. Сегодня как-то уже забывается эти годы и потому мы решили освежить эти исторические моменты

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Метки: Исторические факты   европа   история   русские   факты   эмиграция   
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74k
Броненосец Потелкам Час назад
Очень печально, что уезжали не пьяницы, тунеядцы и забулдыги, а вполне себе зажиточный народ.
И неглупый, в большинстве своём.
Ладно там всяческие дворяне, ни дня в жизни не работавшие......
А вот цвет инженерии и медицины жалко.
На ум приходит вертолетчик Сикорский, но.....их же тысячи были....
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4k
ваня панкин 17 минут назад
да фиг с ними... уехали так и уехали... моя тетка уехала в австралию (в 2006 году, дочь вышла замуж за австралийца), так вот эмигранты той еще первой волны, нос воротят от современных, мол как были коммуняками так ими и остались... все влажно мечтают о монархической россии... фу-у...
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