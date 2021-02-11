Как русские превращали Европу в свою Родину

Поток русских эмигрантов, сильно усилившийся после Революции 1917 года во многом изменил европейское общество, привнеся туда свои традиции, культуру и искусство. Сегодня как-то уже забывается эти годы и потому мы решили освежить эти исторические моменты
Географически эта эмиграция из России была, прежде всего, направлена в страны Западной Европы. Основными центрами русской эмиграции первой волны стали Париж, Берлин, Прага, Белград, София. Значительная часть эмигрантов оседала также в Харбине.
Революционные события 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война привели к появлению большого числа беженцев из России. Точных данных о численности покинувших тогда родину не существует. Традиционно (с 1920–х годов) считалось, что в эмиграции находилось около 2 млн. наших соотечественников. В межвоенный период Франция была одним из центров русской эмиграции послереволюционной волны, нахлынувшей в Европу в начале 1920-х гг. Однако речь идет не о 400 тысячах (именно такая завышенная цифра продолжает мелькать в отечественных исследованиях данной темы), к концу 1930-х гг. здесь проживало, по нашим оценкам, около 70-80 тысяч соотечественников
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«Всего во Франции русских было, вероятно, тысяч 200-300. В Париже нас было тысяч 80», – писал о русской эмиграции 1920-х Александр Вертинский.
По данным зарубежной статистики (в России не велась в связи с отсутствием закона, регулировавшего эмиграцию), в 1820–1916 Россию покинули св. 4,5 млн.чел. (из них ок. 75% нелегально, пользуясь услугами контрабандистов). Однако многими исследователями считается, что эти цифры сильно завышены
Русская эмиграция оказала огромное влияние на всю Европу в целом - русские газеты, журналы, выставки, театры, приезд известных писателей, ученых и других видных деятелей внес свою лепту в формирование общества того времени
Например, в 1920 году в Париже начинает выходить журнал «Современные записки», в котором складывается, пожалуй, уникальная для русскоязычной литературы ситуация, когда в одном месте публикуются ведущие писатели-эмигранты
Здесь публикуют Ивана Бунина, Зинаиду Гиппиус, Владимира Набокова, Тэффи, Гайто Газданова, Константина Бальмонта и и многих других.
Эмиграция после революции примечательна тем. что около 90% эмигрантов не вернулись обратно
Многие все эти годы сидели на чемоданах, т.к. советскую власть считали временной и ждали. что она вот-вот развалится. «Большевики в настоящее время — сухой гриб: он стоит, пока его не задела, хотя бы слегка, чья-либо нога», пишет в одной из чешских газет юрист Завадский.
Но после декрета РСФСР 1921 г. о лишении гражданства, подтвержденного и дополненного в 1924 г., дверь в Россию для них была навсегда закрыта
Выписка из декрета "1. Лица нижепоименованных категорий, находящиеся за границей после издания настоящего Постановления, лишаются права российского гражданства: а) Лица, пробывшие за границей беспрерывно свыше 5-ти лет и не получившие от Советских представительств заграничных паспортов или соответствующих удостоверений до 1-го июня 1922 года. Примечание: Настоящий срок не распространяется на страны, где нет Представительств РСФСР, в каковых странах означенный срок имеет быть установлен после учреждения таковых представительств. б) Лица, выехавшие из России после 7-го ноября 1917 года без разрешения Советской власти. в) Лица, добровольно служившие в Армиях, сражавшихся против Советской власти или участвовавших в какой бы то ни было форме в контрреволюционных организациях. г) Лица, имевшие право оптации российского гражданства и не воспользовавшиеся этим правом к моменту истечения срока таковой. д) Лица, не подходящие под пункт "а" настоящей статьи, находящиеся за границей и не зарегистрировавшиеся в указанный в п. "а" и в примечании к нему срок в заграничных представительствах РСФСР. 2. Лица, поименованные в п. п. "б" и "в" ст. 1, могут до 1-го июня 1922 года подавать заявления о восстановлении своих прав на имя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета через ближайшие представительства.
Другим крупнейшим центром русской эмиграции в 20-е годы стал Берлин, где собралось около 200 тысяч эмигрантов из России.
Именно в Берлине сосредоточились лучшие артистические силы старой России. Здесь были звезды русского балета, оперы и драмы, выдающиеся музыканты и дирижеры, которые оказывали огромное влияние. В «Мармор-зале» выступал с концертами бывший артист Императорских театров тенор Дмитрий Смирнов, из Софии приехал артист оперы Г. Филиппенко, знаменитая сопрано Ода Слободская устроила концерты еврейской народной музыки
Особенно приветливой к русской эмиграции оказалась Германия, и поэтому многие, осев сначала в других землях, после долгих и неудачных попыток тянутся именно сюда», — писал обозреватель роскошно издаваемого русскоязычного иллюстрированного журнала «Жа
Четыре года спустя после революции, практически во время Гражданской войны в России, эмигрантский Берлин пережил подлинный расцвет русской культуры: десяток первоклассных издательств, газеты и журналы самого различного толка и направлений, множество ресторанов, кабаре, русских магазинов, театральных антреприз и модных ателье, — причем в эту бурную художественную жизнь была втянута берлинская публика.
По сравнению с Парижем и другими центрами эмиграции Берлин 1921-1927 годов казался для многих землей обетованной, городом, где русским, несмотря на бешеную инфляцию, жилось вольготнее и сытнее, чем в других столицах. Берлин также стал крупным центром русского изобразительного искусства.
Белоэмигранты были патриотами, каких поискать, уезжали из России лишь перед лицом прямой угрозы жизни, десятилетиями держались вместе, всячески культивировали свою русскость и заявляли о себе миру именно в этом качестве.
Многие принципиально отказывались от гражданства приютивших их стран и жили с так называемыми "нансеновскими" паспортами. Интересный момент - в 1966 году напоследок увидеть родину предлагали 85-летнему Александру Керенскому. Условие было одно: публично признать "великий Октябрь". Накануне полувекового юбилея революции это выглядело бы эффектно. Он отказался.
Здравница имени Врангеля в Белграде
В двадцатые годы Чехословакия идет по особому пути и последовательно формирует русскую диаспору: правительство привлекает вузовских преподавателей, студентов и сельскохозяйственных рабочих, в местных университетах открываются русскоязычные кафедры, русскоязычным студентам выделяется отдельный стипендиальный фонд, покрывающий расходы на жизнь.
Воспоминания русских эмигрантов о Софии 1920-1930 г.
"В центре города, около дворца и русской церкви город имел характер хорошего губернского русского города. Дома здесь были лучше и выше, публика наряднее.." "Все местные безусловно понимали по-русски..."
Русские церкви, памятники, школы, парки, театры - все это присутствовало в большом количестве
Авторский пост
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И неглупый, в большинстве своём.
Ладно там всяческие дворяне, ни дня в жизни не работавшие......
А вот цвет инженерии и медицины жалко.
На ум приходит вертолетчик Сикорский, но.....их же тысячи были....