Как русские превращали Европу в свою Родину

Выписка из декрета "1. Лица нижепоименованных категорий, находящиеся за границей после издания настоящего Постановления, лишаются права российского гражданства: а) Лица, пробывшие за границей беспрерывно свыше 5-ти лет и не получившие от Советских представительств заграничных паспортов или соответствующих удостоверений до 1-го июня 1922 года. Примечание: Настоящий срок не распространяется на страны, где нет Представительств РСФСР, в каковых странах означенный срок имеет быть установлен после учреждения таковых представительств. б) Лица, выехавшие из России после 7-го ноября 1917 года без разрешения Советской власти. в) Лица, добровольно служившие в Армиях, сражавшихся против Советской власти или участвовавших в какой бы то ни было форме в контрреволюционных организациях. г) Лица, имевшие право оптации российского гражданства и не воспользовавшиеся этим правом к моменту истечения срока таковой. д) Лица, не подходящие под пункт "а" настоящей статьи, находящиеся за границей и не зарегистрировавшиеся в указанный в п. "а" и в примечании к нему срок в заграничных представительствах РСФСР. 2. Лица, поименованные в п. п. "б" и "в" ст. 1, могут до 1-го июня 1922 года подавать заявления о восстановлении своих прав на имя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета через ближайшие представительства.