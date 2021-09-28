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"Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром

"Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   краснодар   лайнер   паника   самолет   удар молнии   
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Все пассажирские лайнеры оборудованы специальными разрядниками - приборами, которые уводят молнии. Однако этому самолету не повезло, и после разряда пассажирам пришлось пережить не самые приятные моменты в своей жизни. Видео из салона самолета заставит понервничать даже самых стойких.

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Метки: видео   краснодар   лайнер   паника   самолет   удар молнии   
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9  комментариев
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4k
Юрий Злой 2 часа назад
Пассажирский лайнер. 9000 метров над землей. Самолет попадает в воздушную яму… хорошенько тряхануло… крики, визги… Стюардесса:
– Так, быстро все успокоились! Сели все на места! Я кому сказала… Хватит бегать и лезть на стенки! Прекратите орать! Ты, ты куда рыгаешь… Ну есть же пакетики для этого… А ты что? Ты обделался штоль? Ну как дети! … так, все, сели на места, успокоились, пристегнулись! Все… хорошо… Взяли штурвалы в руки… Ну наконец-то! Пойду пока пассажиров успокою…
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39k
dima423 Час назад
как то странно работают авиакомпании... если привезли не в тот город куда покупались билеты, то деньги должны вернуть все 100%...
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8k
Ном-Номыч Час назад
Турбулентность весьма неприятная штука, хотя и не опасная, ну, разве что только для психики.
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777
Ksenia2 2 часа назад
Не дай Бог оказаться в такой ситуации. Тут и человек со стальными нервами изрядно испугается. Особенно, когда рядом дети орут.
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Перегруженный кирпичами самолет вынужденно сел в Краснодаре. Так правильней заголовок
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