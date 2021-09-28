"Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром

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Все пассажирские лайнеры оборудованы специальными разрядниками - приборами, которые уводят молнии. Однако этому самолету не повезло, и после разряда пассажирам пришлось пережить не самые приятные моменты в своей жизни. Видео из салона самолета заставит понервничать даже самых стойких.
Пассажиры авиакомпании Azur Air засняли момент попадания молнии в Boeing 737, летевшего 25 сентября из Екатеринбурга в Сочи, но в результате инцидента вынужденного экстренно севшего в Краснодаре.
Летевшие рейсом ZF-347 рассказали, что после удара молнии самолет, видимо, попал в зону турбулентности. "Те, кто был плохо пристегнут, стали подпрыгивать на местах, полетели бутылки воды и стаканы. Крики, плач детей. Ужасное ощущение", - поделились своими ощущениями люди. Чтобы усидеть на месте, кто-то вцепился в спинку впереди стоящего кресла, другие крепко сжали подлокотники. Видео, снятое в этот момент, позволяет даже на расстоянии увидеть и оценить уровень тревоги в салоне лайнера.
После приземления 175 пассажиров около получаса находились в самолёте, их не выпускали. При этом, людям не сразу сообщили, что посадка произошла в Краснодаре, а не в Сочи. В итоге часть летевших на курорт отправилась в Сочи за свой счет на "Ласточке". А те, кто захотел уехать на автобусе, предоставленном авиакомпанией, смогли это сделать только на следующий день. В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что на лайнере остались следы от воздействия атмосферного электричества. Технические службы авиакомпании принимают решение о дальнейшей эксплуатации самолета.
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– Так, быстро все успокоились! Сели все на места! Я кому сказала… Хватит бегать и лезть на стенки! Прекратите орать! Ты, ты куда рыгаешь… Ну есть же пакетики для этого… А ты что? Ты обделался штоль? Ну как дети! … так, все, сели на места, успокоились, пристегнулись! Все… хорошо… Взяли штурвалы в руки… Ну наконец-то! Пойду пока пассажиров успокою…
Но Вы правы, схема как-то иначе должна работать. Ибо пассажир по-любому не виноват в произошедшем.