"Мы падаем!": в Сети появилось видео с моментом попадания молнии в самолет под Краснодаром

После приземления 175 пассажиров около получаса находились в самолёте, их не выпускали. При этом, людям не сразу сообщили, что посадка произошла в Краснодаре, а не в Сочи. В итоге часть летевших на курорт отправилась в Сочи за свой счет на "Ласточке". А те, кто захотел уехать на автобусе, предоставленном авиакомпанией, смогли это сделать только на следующий день. В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что на лайнере остались следы от воздействия атмосферного электричества. Технические службы авиакомпании принимают решение о дальнейшей эксплуатации самолета.

2021-09-28T09:00:25+03:00