"Уральские авиалинии" сообщили о подготовке севшего в поле самолёта Airbus к взлету

В своем Телеграм-канале авиакомпания сообщила, что до момента транспортировки самолёт будет оставаться на поле. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению.

Вокруг самолёта сейчас устанавливается ограждение. Лайнер круглосуточно находится под надзором охранного предприятия. Для сотрудников охраны в поле уже установили тёплые времянки.

Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили лайнер.