"Уральские авиалинии" сообщили о подготовке севшего в поле самолёта Airbus к взлету

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о решении поднять в воздух самолет Airbus с пшеничного поля. Пассажирский лайнер находится там с 12 сентября после вынужденной посадки.
В своем Телеграм-канале авиакомпания сообщила, что до момента транспортировки самолёт будет оставаться на поле. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению.
Вокруг самолёта сейчас устанавливается ограждение. Лайнер круглосуточно находится под надзором охранного предприятия. Для сотрудников охраны в поле уже установили тёплые времянки.
Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили лайнер.
Двигатели авиакомпания ремонтировать не будет. Исследования методом бароскопии показали, с ними всё в порядке. Проточная часть двигателей уже очищена от грунта и соломы. Сейчас проводится углубленное обследование конструкции воздушного судна.
После экстренной посадки с самолета были сняты только речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт.
Рассматривается несколько вариантов взлёта самолёта с поля. Авиакомпания ожидает доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера.
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Ранее глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что самолет могут поднять в воздух, выполнив разгон по подмерзшему грунту.
Напомним, 12 сентября Airbus A320 компании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле, не долетев до новосибирского аэропорта Толмачево.
Незадолго до посадки экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. Лайнер сменил курс и направился в сторону Новосибирска. Из-за усиленного расхода топлива, вызванного открытием стоек шасси, экипаж воздушного судна был вынужден совершить посадку в пшеничном поле в Новосибирской области.
Пассажиры и члены экипажа (на борту находились 165 человек) не пострадали и покинули судно самостоятельно по трапам.
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