15 хвостатых, которые обожают подурачиться от души

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Общение и игры с домашними животными снижают в организме человека уровень гормонов, связанных со стрессом. Но забавней всего выглядят наши питомцы тогда, когда притворяются совершенными балбесами. Просто невозможно без смеха наблюдать за их дурацкими ужимками. Взгляните сами!
Гладь давай!
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Командная работа
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