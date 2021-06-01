15 хвостатых, которые обожают подурачиться от души

Общение и игры с домашними животными снижают в организме человека уровень гормонов, связанных со стрессом. Но забавней всего выглядят наши питомцы тогда, когда притворяются совершенными балбесами. Просто невозможно без смеха наблюдать за их дурацкими ужимками. Взгляните сами!