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15 хвостатых, которые обожают подурачиться от души

15 хвостатых, которые обожают подурачиться от души (16 фото + 2 видео)

Автор:
01 июня 2021 23:20
Сообщество : Животные
Метки: Обожают   От души   Подурачиться   Хвостатые   балбесы   животные   питомцы   
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Общение и игры с домашними животными снижают в организме человека уровень гормонов, связанных со стрессом. Но забавней всего выглядят наши питомцы тогда, когда притворяются совершенными балбесами. Просто невозможно без смеха наблюдать за их дурацкими ужимками. Взгляните сами!

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Метки: Обожают   От души   Подурачиться   Хвостатые   балбесы   животные   питомцы   
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