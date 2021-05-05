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15 хвостатых, которые и секунды не могут обойтись без своего хозяина

15 хвостатых, которые и секунды не могут обойтись без своего хозяина (16 фото)

Автор:
05 мая 2021 18:30
Сообщество : Животные
Метки: Навязчивая   Хвостатые   любовь   питомцы   преданность   секунда   хозяин   
1617
16

Наши питомцы готовы проводить с нами время 24/7, и они не могут себе представить, что иногда их бесконечная любовь кажется немного навязчивой. Но всё равно их преданность вызывает наше восхищение, несмотря на то, что порой она выходит за рамки дозволенного.

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Метки: Навязчивая   Хвостатые   любовь   питомцы   преданность   секунда   хозяин   
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5  комментариев
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274k
Booharik Час назад
В коробке кошка (трёхцветные только кошки), поэтому "... не бегала".
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Alf 49 минут назад
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