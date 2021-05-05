15 хвостатых, которые и секунды не могут обойтись без своего хозяина

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Наши питомцы готовы проводить с нами время 24/7, и они не могут себе представить, что иногда их бесконечная любовь кажется немного навязчивой. Но всё равно их преданность вызывает наше восхищение, несмотря на то, что порой она выходит за рамки дозволенного.
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