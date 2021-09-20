15 удивительных и забавных привычек домашних животных

У всех есть характерные привычки, в том числе и у домашних питомцев! И хотя хозяева быстро привыкают к характеру и повадкам своих любимцев, они не устают подмечать забавные особенности котов и собак. Кто-то из животных выбирает особые места для сна, у кого-то есть свои предпочтения во время поездок в машине, а привычки некоторых питомцев вообще довольно сложно объяснить. К примеру, вот, что они делают.

Наш пёс всегда сидит в машине как человек