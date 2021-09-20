15 удивительных и забавных привычек домашних животных

Пользователи сети со всего мира поделились привычками своих домашних животных, которые веселят и удивляют. А у ваших питомцев есть какие-нибудь необычные привычки?
У всех есть характерные привычки, в том числе и у домашних питомцев! И хотя хозяева быстро привыкают к характеру и повадкам своих любимцев, они не устают подмечать забавные особенности котов и собак. Кто-то из животных выбирает особые места для сна, у кого-то есть свои предпочтения во время поездок в машине, а привычки некоторых питомцев вообще довольно сложно объяснить. К примеру, вот, что они делают.
Наш пёс всегда сидит в машине как человек
Вот так кот сообщает, что его мисочка с водой пуста
Моя четвёрка всякий раз, когда я просто хочу спокойно поесть
Носит одеяло по всему дому до тех пор, пока не найдёт идеальное место для сна
Всегда так хочет побыстрее попасть в машину, что ведёт себя туда сама
Когда я включаю свет, кошка мяукает и просит поднять её наверх
Не знаю, что она там инспектирует!
Любит приносить всем коробки, не важно, с чем
Наша кошка делает так, чтобы все посетители ванной почувствовали себя неловко
Настаивает на том, что в машине она должна дышать исключительно этим воздухом
Стандартная форма моей кровати
Наш пёс всегда составит компанию в видеоиграх
Соседская кошка любила забегать к нам на второй завтрак
Она крайне недовольна тем, что мы поставили специальную дверцу с микрочипом.
Каждое утро пёс ложится на подушку с выражением «теперь это моё»
Наш котёнок любит забраться ко мне на плечо, спрятать мордочку и уснуть
Каждый день в одно и то же время…
Источник:
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