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15 удивительных и забавных привычек домашних животных

15 удивительных и забавных привычек домашних животных (16 фото)

Автор:
20 сентября 2021 08:22
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   кошки   милота   питомцы   подборка   собаки   
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Пользователи сети со всего мира поделились привычками своих домашних животных, которые веселят и удивляют. А у ваших питомцев есть какие-нибудь необычные привычки?


У всех есть характерные привычки, в том числе и у домашних питомцев! И хотя хозяева быстро привыкают к характеру и повадкам своих любимцев, они не устают подмечать забавные особенности котов и собак. Кто-то из животных выбирает особые места для сна, у кого-то есть свои предпочтения во время поездок в машине, а привычки некоторых питомцев вообще довольно сложно объяснить. К примеру, вот, что они делают.

Наш пёс всегда сидит в машине как человек

×

Вот так кот сообщает, что его мисочка с водой пуста

Моя четвёрка всякий раз, когда я просто хочу спокойно поесть

Носит одеяло по всему дому до тех пор, пока не найдёт идеальное место для сна

Всегда так хочет побыстрее попасть в машину, что ведёт себя туда сама

Когда я включаю свет, кошка мяукает и просит поднять её наверх

Не знаю, что она там инспектирует!

Любит приносить всем коробки, не важно, с чем

Наша кошка делает так, чтобы все посетители ванной почувствовали себя неловко

Настаивает на том, что в машине она должна дышать исключительно этим воздухом

Стандартная форма моей кровати

Наш пёс всегда составит компанию в видеоиграх

Соседская кошка любила забегать к нам на второй завтрак

Она крайне недовольна тем, что мы поставили специальную дверцу с микрочипом.

Каждое утро пёс ложится на подушку с выражением «теперь это моё»

Наш котёнок любит забраться ко мне на плечо, спрятать мордочку и уснуть

Каждый день в одно и то же время…

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Метки: в мире   животные   кошки   милота   питомцы   подборка   собаки   
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Example 6.2.6 5 часов назад
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Alexander 3 часа назад
Мой кот будит меня в 6-00 и сразу ложится на моё место поспать с мамой ещё полчасика...
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Picard

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