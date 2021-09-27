Как сегодня в мире добывают, находят и перерабатывают золото

Известен случай, когда десятилетиями семья в Сибири использовала массивный черный булыжник в качестве гнета при засолке капусты, пока случайный знакомый, имевший опыт старателя, не распознал в нем огромный самородок.

Первое русское месторождение было обнаружено раскольником Ерофеем Марковым, нашедшим самородок на дороге и обратившимся с ним в заводскую канцелярию Екатеринбурга.

Спутники золота

Этот элемент никогда не встречается в природе в чистом виде. Наиболее частая форма – сульфиды и арсениды. Всего известно 15 сопутствующих минералов – серебро, родий, иридий, платина, висмут, медь и другие.

Где встречается золото в природе

В наше время собрано достаточно информации о том, где чаще всего встречаются месторождения, что позволяет использовать научный подход в поисках золотосодержащих жил. В промышленных масштабах наибольший интерес представляют постмагматические гидротермальные образования, где велика вероятность наличия рассыпного месторождения. В поздних порциях гранитных магматических расплавов также находят золото в виде вкраплений. Богаты этим металлом горные массивы – Урал, Кордильеры, Анды.

Исследования последних лет показали, что бактерии также могут накапливать золото в своих клетках. В месторождениях Камчатки, Бенина и ЮАР были найдены золотые бактерии – частички металла в виде цепочек, характерных для этих микроорганизмов, а также остатки панцирных наростов одноклеточных колониальных водорослей и их цист.

Некоторые виды простейших микроорганизмов способны растворять этот металл, превращая его в биодоступное вещество для других растений и животных.

Виды месторождений золота

Золотоносные месторождения по принципу образования делятся на эндогенные (первичные) и экзогенные (вторичные). Тип месторождения не влияет на его богатство, расположение или физико-химический состав золотоносной руды.

Коренные, или рудные, месторождения. К первичным, или коренным, относятся рудные месторождения в районах залегания гранитоидов. Добыча на таких приисках – более трудоемкий процесс, ведется шахтным методом. Разработка таких месторождений началась в XX веке.

Элювиальное месторождение. Относится к экзогенному, или вторичному, типу. Оно образовывается в местах выхода коренного источника за счет его разрушения (выветривания, размывания, выщелачивания) и содержит драгоценный металл только в нескольких десятках метров от коренного месторождения. По содержанию в нем золота можно получить представление о том, насколько высоко содержание металла в породе.

Делювиальная россыпь. Также месторождение экзогенного характера. Под воздействием природных факторов элементы элювия (крупных кусков породы) разрушаются еще сильнее, находящиеся в руде крупицы самородного золота высвобождаются и смываются водой, оседая песочными наносами на склонах и в углублениях рельефа. Источником такого месторождения служат как одно мощное коренное, так и несколько бедных месторождений. Россыпь может располагаться на поверхности или быть скрытой пластом пустой породы.

Способы добычи

Развитие современных технологий позволило золотодобывающим компаниям увеличить рентабельность производства и получить золото из уже отработанного ранее грунта. Но наряду с новыми технологиями по-прежнему широко используются давно известные методы.

Как добывали золото в старину

На заре цивилизации добыча золота ограничивалась поиском достаточно крупных самородков, из которых изготавливались украшения. Древнейший предмет, найденный в Болгарии и напоминающий шпильку для волос, был сделан 6 тысяч лет назад.

Кустарный

Позднее стали применять способ промывки грунта водой, который позволил добывать не только крупные самородки, но и мелкий песок. Первые старатели пользовались лотком для намывания золота как основным инструментом. Тяжелый металл оседал на дне, а более легкий грунт уносил поток воды. Этот кропотливый способ до сих пор применяется «дикими» старателями для просеивания отработанной ранее породы на заброшенных месторождениях.